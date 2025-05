Legende brutalno udarile po Dončiću, Jamesu in Redicku

Charles Barkley, Magic Johnson in Shaquille O'Neal so spregovorili po izpadu Los Angeles Lakersov v prvem krogu končnice proti Minnesoti Timberwolves. Vsi so v en glas poudarili, da so Luka Dončić in soigralci preslabo igrali v obrambi. "Razlog, da so Lakers izgubili, je v obupni obrambi," je poudaril Johnson. Barkley pa o Dončiću: "On ne more pokrivati nikogar." O'Neal pričakuje, da ne bo naslednjo sezono nič bolje.

Johnson: Razlog, da so Lakers izgubili, je v obupni obrambi

Magic Johnson Foto: Guliverimage Luka Dončić in Los Angeles Lakers so izgubili tretjo zaporedno tekmo proti Minnesota Timberwolves (96:103) in njihove sezone je konec že po prvem krogu končnice. Razočaran je tudi Earvin Johnson, ki je v 80 letih s tem klubom osvojil kar pet šampionskih prstanov. "Čestitke mojemu dobremu prijatelju lastniku Minnesote Timberwolves Alexu Rodriguezu, superzvezdniku Anthonyja Edwardsu in celotni ekipi Minnesote, ki je premagala moje Lakerse in napredovala v naslednji krog. Razlog, da so Lakers izgubili, je v obupni obrambi. Imeli so prenizko postavo, Timberwolves pa so prevladovali v raketi," je legendarni Magic zapisal na socialnih omrežjih.

Congratulations to my good friend Minnesota Timberwolves owner Alex Rodriguez, superstar Anthony Edwards and the entire Minnesota Timberwolves team for beating my Lakers and advancing to the next round. The reason the Lakers lost was because they played awful on defense, they… — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) May 1, 2025

Barkley: Redick je preostalim na klopi povedal, da so zanič!

Kritik je bil deležen tudi LeBron James. Foto: Reuters Trener Lakersov JJ Redick, sicer novinec med glavnimi trenerji, je bil že po prejšnji tekmi deležen nekaj kritik zaradi premajhne rotacije igralcev. Tokrat se mu je to še dodatno maščevalo, ko se je razigral Rudy Gobert in bil s tekmo kariere (27 točk in 23 skokov) odločilni faktor za četrto zmago. Jezerniki so se mu zoperstavili brez pravega centra. "Bili so prenizki. Ne moreš ga pokrivati z nizkimi igralci. LeBron ni mogel nič. Ima 40 let. V napadu pa se je zadovoljil z meti s polrazdalje, ni prodiral pod koš. Če se zadovoljiš s takimi meti, to kaže na utrujenost," je bil v analizi v oddaji Inside the NBA na televiziji TNT kritičen Charles Barkley. Spraševal se je, zakaj je nekaj minut dobil Maxi Kleber, ki zaradi poškodbe ni igral od januarja, ne pa Jaxson Hayes, ki bi moral biti prvi center ekipe. "Torej je Redick preostalim na klopi povedal, da so zanič!"

JJ Redick je sploh prvo sezono glavni trener. Zaradi slabe rotacije je zdaj deležen ostrih kritik. Foto: Reuters

O'Neal: Kar navadite se na to

Še en legendarni košarkar Lakersov Shaquille O'Neal se boji, da je to realnost trenutne ekipe in da česa več ne bodo sposobni niti v prihodnji sezoni. "Bodimo iskreni, niso dovolj dobri. In žal bo tako še nekaj časa. Poleti ne bodo naredili nobene poteze. Dva igralca je treba plačati s 50 milijoni. Kar navadite se na to." LeBron James sicer še ni potrdil, da bo nadaljeval igranje košarke. Pravi, da se mora pogovoriti z ženo, otroci in sam s sabo.

Barkley: Luka ne more pokrivati nikogar

V debati med strokovnjaki se znova pojavljajo besede, da Dončić ni dovolj dobro fizično pripravljen in ne igra obrambe. To je bil razlog, da so se mu sredi sezone odrekli Dallas Mavericks. V zameno zanj je dal Los Angeles centra, ki igra obrambo, Anthonyja Davisa. "Luka se mora spraviti v boljšo formo. Če si vrhunski košarkar in bo boš dobil 300, 400 milijonov, si ne smeš dovoliti, da ljudje tako govorijo o tebi. On ne more pokrivati nikogar," je bil brutalno neposreden Barkley. Obenem so poudarili, da Dončić pri Lakersih v napadu nima prave pomoči pod obročem, kot sta bila Dereck Lively II in PJ Washington v Dallasu.