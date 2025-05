Luka Dončić potegnil črto: Mentalno sem izmučen

Poškodba, šokantna menjava in odhodu iz Dallasa, prilaganje na novo okolje in klub so le glavni poudarki, s katerimi se je moral v letošnji sezoni spopasti Luka Dončić. 26-letni slovenski košarkar je ob menjavi k Los Angeles Lakers ekipi pomagal do tretjega mesta na zahodu po rednem delu, nato pa je bila v prvem krogu končnice premočna Minnesota, ki je poskrbela, da je Ljubljančan tretjič v svoji karieri in prvič v dresu Jezernikov sezono sklenil po prvem krogu play-offa.

Za nameček je Dončić na zadnjem obračunu sezone ob koncu prvega polčasa po grobem prekršku Donteja DiVincenza utrpel hude bolečine v hrbtu, a je nato stisnil zobe in do konca pomagal svoji ekipi. "Hrbet ni v redu, ne počutim se dobro, a skušal sem igrati in pomagati ekipi. V celotni seriji z Minnesoto nisem igral tako kot bi moral, tudi kot ekipa nismo igrali tako, kot smo sposobni. Timberwolves so bili boljša ekipa," je po koncu priznal Slovenec.

Kljub težavam s hrbtom je stisnil zobe. Foto: Guliverimage

Črta pod sezono

Ta je zatem potegnil tudi črto pod sezono in selitvijo v Los Angeles. "Igrati v dresu Lakersov je bilo odlično, tudi način, na katerega so me sprejeli navijači, je bil odličen. Vesel sem, da sem tukaj, za mano je nekaj odličnih mesecev, v katerih sem se skušal naučiti čim več o mestu, ekipi, skušal sem sprocesirati vse skupaj," je dejal Dončić.

Ta se je dotaknil tudi odhoda iz Dallasa. "Iskreno ne vem, kaj sem odnesel od te menjave. Glede na celotno dogajanje sem mentalno izmučen. Vem, da mi veliko ljudi ne bo verjelo, a sem res. Zdaj bo čas, da bom vse skupaj dokončno predelal in vse, kar je to prineslo s sabo. Niti ne vem, kaj sem se naučil o sebi, zdaj bo čas, da emocionalno vse predelam," je še dodal slovenski košarkar.

Pohvalil je delo JJ Redicka. Foto: Reuters

Ob tem je spregovoril tudi o sodelovanju s trenerjem JJ Redickom, ki je sklenil svojo prvo sezono v vlogi glavnega trenerja. "Mislim, da je JJ izjemen trener. Ni veliko trenerjev, ki bi naredili stvari kot on v svojem prvem letu službovanja. Zelo sem vesel, da sem lahko treniral pod njegovim vodstvo, na trenutke sem se počutil, kot da sem spet v Evropi. Imava odličen odnos in vez in zanj ne morem reči drugega kot da je bilo odlično," ga je pohvalil LD77.

Dončić se je obrnil tudi proti novemu obdobju, ki je pred ekipo iz mesta angelov. "Veliko stvari lahko izboljšamo, vsi smo lahko boljši. Pred nami je dolgo poletje, moramo imeti fokus na stvareh, ki jih lahko izboljšamo kot posamezniki in kot ekipa. Težko je zgraditi kemijo na igrišču brez pravih treningov. Zato se veselim obdobja priprav, ko se bomo lahko več naučili eden o drugem. Če pogledam nazaj, na čas, ko se je Dallasu pridružil Kyrie, se nisva takoj povezala na igrišču in zunaj njega, potem pa sva zgradila vez tudi s pripravami pred sezono," je dejal Dončić, ki ga je Irving na peti tekmi v Crypto.com Areni spremljal iz prvih vrst.

Na zadnji tekmi sezone je dosegel 28 točk. Foto: Reuters

Poleti podpis nove pogodbe?

Dončić je sicer od odhoda iz Dallasa v Los Angeles "prenesel" tudi petletno pogodbo v vrednosti 215 milijonov dolarjev. Ta bo potekla po sezoni 2026/27, a velika verjetnost obstaja, da bo Dončić že poleti podpisal novo pogodbo. Že zdaj je sicer jasno, da ne bo mogel računati na podpis nove, najvišje pogodbe, t. i. supermax pogodbo, saj mora za to igralec v ligi NBA igrati vsaj sedem let, prav tako pa bi moral igrati za franšizo, ki ga je izbrala na naboru ali ga pridobila v menjavi še ob pogodbi rookieja, kar od slovesa od Dallasa več ne velja.

Čeprav je pred dnevi dejal, da se v Los Angelesu počuti odlično in se tam vidi dolgoročno, pa je na vprašanje po koncu sezone, ali bi v začetku avgusta potencialno lahko dolgoročno podaljšal sodelovanje z Lakersi za prihodnost dejal: "O tem še nisem razmišljal. S fokusom sem bil povsem pri košarki, zdaj bo čas za te stvari," je še mirno odvrnil Slovenec, ki ga zdaj čaka nekaj odmora, nato pa bo verjetno sprejel odločitev, ali ga bomo v letošnjem poletju videli tudi v dresu slovenske reprezentance.

