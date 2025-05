Sezone košarkarjev Los Angeles Lakers na čelu z Luko Dončićem je konec. Jezerniki so na peti tekmi prvega kroga končnice s 96:103 klonili proti Minnesoti Timberwolves in izgubili z 1:4 v seriji. Serija z Minnesoto je v igri zasedbe JJ Redicka pokazala številne razpoke, še posebej pod košema. Na izpad se je na družbenem omrežju X s pomenljivim simbolom odzval center Charlotte Hornets Mark Williams, ki je bil med sezono že na pragu mesta angelov, a je bil posel zatem preklican.

"Lakers polnijo praznino pod košem, prihaja še Mark Williams," so se glasili naslovi ameriških medijev nekaj dni po menjavi Luke Dončića k Los Angeles Lakers. Na veselje tako Slovenca kot navijačev Jezernikov naj bi bil ravno Williams tisti, ki bi zapolnil veliko vrzel pod košema v igri Lakersov, v drugo smer bi se morala ob tem preseliti Dalton Knecht in Cam Reddish. Del posla naj bi bil vezan tudi na nabora lige NBA v letih 2030 in 2031.

Luka Dončić in LA Lakers so končali sezono. Foto: Guliverimage

A ko je bilo že videti, kot da se bo iz Los Angelesa dokončno pokadil beli dim, je kupčija padla v vodo. Dva dneva od prvotnih informacij so namreč Lakers menjavo preklicali, težava pa naj bi bila fizična pripravljenost 23-letnega Williamsa. Na pregledu pred prihodom k Lakersom naj bi Williams pokazal številne pomanjkljivosti, imel naj bi še posebej velike težave s hrbtom, zato ni prestal zdravniškega pregleda. To je bila izjemno tvegana poteza Jezernikov, ki so po odhodu Anthonyja Davisa že tako ali tako trpeli v igri pod obročem.

213 centimetrov visoki Williams se je zato vrnil k Charlottu, s katerim je sezono sklenil na 14. mestu vzhoda, Lakers pa so se podali v boj za končnico, kjer se je naposled z naskokom pokazala odsotnost pravega centra. 24-letni Jaxson Hayes ni bil kos nalogi, ki mu je bila dodeljena. Še najbolje je svojo vlogo opravil Dorian Finney-Smith, a to nikakor ni bilo dovolj za ekipo, kot je Minnesota. V sredo zvečer so se tako končale sanje Lakersov, z izpadom pa se je končala njihova sezona. Dogajanje je spremljal tudi Williams, ki se je na poraz Lakersov odzval s pomenljivo objavo na omrežju X. Objavil je le simbol z majhnim nasmehom, ki največkrat ponazarja ironijo in sarkazem, tako da je bolj kot ne jasno, kaj je imel Williams v mislih ob tej objavi.

🙂 — Mark Williams (@MarkWi1liams) May 1, 2025

Pod objavo so se sicer v trenutku zvrstili sovražni komentarji navijačev Lakersov.

Objava na Instagramu:

Mark Williams on IG after the Lakers got eliminated by the Timberwolves 👀



(via @MarkWi1liams/ IG) pic.twitter.com/yC3B2BFq5u — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 1, 2025

Preberite še: