Luka Dončić se je odzval nad sodniško napako: Če sem iskren ...

Luki Dončiću in soigralcem pošteno teče voda v grlo, saj košarkarji Minnesote po štirih odigranih tekmah vodijo s 3:1 v seriji. Na zadnjem obračunu so Timberwolves pred domačimi navijači s 116:113 premagali Lakerse. Tekmo je še posebej zaznamovalo dogajanje približno pol minute pred koncem, ko je Jaden McDaniels spotaknil Dončića, ki je žogo izgubil. Sodniška piščalka je ostala nema, vodstvo lige pa je po porazu Lakersov priznalo, da so sodniki storili napako in bi morali ob tem soditi osebno napako.

Na dogajanje se je odzval tudi Dončić, ki je na medijskem terminu pred petim srečanjem spregovoril o omenjenem dogajanju. Ob tem se je najprej le sarkastično nasmehnil, nato pa dodal: "Če sem iskren … to so povedali po tekmi, tako da niti ni pomembno. Tekme je konec, mi smo izgubili. Gremo naprej," je bil jasen 26-letni Ljubljančan, ki je povsem osredotočen na nalogo, ki je pred njim in njegovimi soigralci.

McDaniels v končnici Dončiću povzroča ogromno težav. Foto: Reuters

"Igrati moramo tako, kot smo igrali v tretji četrtini četrte tekme, slediti moramo temu. Vemo, kaj sledi, če izgubimo to tekmo, moramo biti osredotočeni na ta obračun, potem pa bomo videli. Sam se počutim dobro, sem samozavesten, to je pomemben del celotnega dogajanja. Vemo, da nas lahko reši samo sedma tekma, zato moramo ostati skupaj in složni," je dejal Slovenec, ki je bil z izjemo prve tekme na zadnjih dveh s soigralci obakrat blizu uspeha, a na koncu prekratek.

"V zadnjih četrtinah vseh tekem do zdaj smo imeli nekaj res lepih odprtih metov, a jih nismo zadeli. To se mora spremeniti, je povsem enostavno. Nosilci igre, jaz, LeBron in Austin moramo povesti ekipo, še posebej jaz moram biti boljši pri zaključevanju. Več moramo napadati raketo. Pomembno bo, da se do tega obračuna čim bolj odpočijem," je še dodal Dončić.

Minnesota lahko že danes zaključi serijo. Foto: Reuters

A Slovenca s soigralci čaka izjemno zahtevna naloga, saj je Minnesota v odličnem ritmu, od 2. marca so varovanci Chrisa Fincha vključno s končnico nanizali 20 zmag in le pet porazov. "Ko smo analizirali četrto tekmo, smo videli tiste podrobnosti, ki so nas na koncu stale zmage. Poudarek je bil na tretji četrtini, ki smo jo odigrali res dobro, delili smo si žogo, leteli smo po igrišču in od tam črpamo samozavest za peto tekmo," je dodal Dončić.

"Veselim se te tekme pred našimi navijači, za nas bo to velik izziv, da vidimo, kako bomo odgovorili. Z ekipo nismo dolgo skupaj, nismo imeli veliko treninga, zato ni enostavno zgraditi kemije. A mislim, da smo pripravljeni, majhne napake so nas na zadnjih tekmah veliko stale, zato smo še vedno prepričani, da nam lahko uspe." Srečanje v Crypto.com Areni se bo začelo ob 4.00 po slovenskem času.

Preberite še: