NBA priznala: sodniki oškodovali Luko Dončića in Lakerse

Ko je Minnesota na zadnji tekmi končnice lige NBA doma premagala LA Lakers s 116:113, so lahko ljubitelji košarke uživali v razburljivem dvoboju, na katerem je zmagovalca odločila ena žoga, ena akcija – tako izenačeno je bilo. O tem sta razpredala tudi Austin Reaves , ki je ob zvoku sirene zgrešil trojko za podaljšek, in Saša Dončić, oče Luke Dončića , ki je bil z 38 točkami najboljši strelec Jezernikov. Po tekmi pa je njegov trener JJ Redick opozoril tudi na sodniško napako, s katero so v najbolj občutljivem delu srečanja oškodovali Dončića in Lakerse. NBA je v uradnem poročilu potrdila, da je imel še kako prav.

Nedeljski večer je ponudil dramo v Minneapolisu, ki jo je zaradi ugodnega termina v živo spremljalo nemalo ljubiteljev košarke v Sloveniji. Timberwolves in Lakers so bili tako izenačeni, da je bilo napeto vse do zadnje sekunde.

Dramatično dogajanje v dvorani Target Center v zadnjih dveh minutah:

Ko je Luka Dončić 37 sekund pred koncem povedel Jezernike v napad, so gostje iz Kalifornije zaostajali s 113:114. Slovenskega asa je tako kot večino srečanja tesno in agresivno pokrival Jaden McDaniels. V tem je pretiraval, saj je v enem trenutku iztegnil nogo tako daleč, da je 26-letni Ljubljančan, sicer vajen raznoraznih udarcev in neokusnih potez tekmecev, izgubil ravnotežje.

Sodniške piščalke so ostale neme, Dončiću, ki ni skrival nezadovoljstva nad neodzivnostjo delivcev pravice, saj ga je McDaniels spotaknil, pa po tem, ko je padel na tla, ni preostalo nič drugega, kot da je v naglici zahteval minuto odmora in s tem poskrbel, da je žoga ostala v posesti Jezernikov.

Redick ni mogel zahtevati izziva

"Dončića so spotaknili, ni kar padel sam od sebe. Moral bi metati proste mete. To seveda ni izgovor, zakaj smo izgubili," je po srečanju nezadovoljno izpostavil trener Jezernikov JJ Redick.

Čutil je nemoč, saj ni smel zahtevati trenerskega izziva sporne sodniške odločitve. Tega je namreč zahteval že v prvem polčasu, ko se je pregledovala domnevna (že tretja na tekmi) osebna napaka Austina Reavesa, sodniki pa so potrdili svojo odločitev, tako da je bil Redickov izziv neuspešen. S tem pa je tudi izgubil možnost, da bi ga zahteval še kdaj na srečanju.

NBA potrdila, da so sodniki storili napako

Če bi ga zahteval takrat, bi obstajala velika možnost, da bi sodniki spremenili odločitev. O tem je dan po srečanju v uradnem poročilu, ki zajema vse sodniške odločitve v zadnjih dveh minutah srečanja (L2M report), spregovorila NBA in dala vedeti, da so sodniki resnično storili eno napako – ravno tisto, o kateri je spregovoril Redick.

S tem so zelo oškodovali tako Dončića kot tudi Lakerse. NBA je namreč potrdila, da je Jaden McDaniels takrat z desno nogo spotaknil Luko Dončića. "Stopil je na Dončićevo pot gibanja in iztegnil nogo na nedovoljen način ter s tem poskrbel, da je Dončić izgubil ravnotežje," so navedli pri NBA v poročilu.

Gostje so tako po nedosojeni osebni napaki McDanielsa nad Dončićem ostali brez zadnje minute odmora, ki bi v dramatičnem nadaljevanju srečanja prišla Redickovi četi še kako prav.

Dončić do takrat zadel vseh sedem prostih metov

Po njej, ko je bilo do konca še 33 sekund, navijačem Jezernikov ni bilo do smeha, saj si je LeBron James privoščil ogromno napako. Iz avta je skušal podati žogo Dončiću, a je to storil tako slabo in neprepričljivo, da je njegovo namero prebral McDaniels, prestregel podajo in tako ukradel še kako pomembno žogo, po kateri so lahko Timberwolves krenili v svoj zadnji napad na srečanju. Takrat je Minnesota še vedno vodila s 114:113.

Luka Dončić je pričakoval, da bodo sodniki prisodili prekršek Jadenu McDanielsu, a iz te moke ni bilo kruha. Foto: Reuters

Rezultat pa bi bil lahko povsem drugačen, če bi sodniki takrat "opazili" spotikanje McDanielsa nad Dončićem. Slovenski zvezdnik bi se tako preselil na črto prostih metov in imel lepo priložnost, da Jezernike popelje do novega vodstva. Da bi se to resnično lahko zgodilo, priča tudi njegova statistka prostih metov na srečanju. Bila je popolna, Luka je zadel vseh sedem.

Tako pa se je srečanje razvilo v drugo smer. Minnesota je po dveh prostih metih Anthonyja Edwardsa, ki je bil s 43 točkami veliki junak zmage gostiteljev, povišala prednost na 116:113, Reaves pa je ob zvoku sirene zgrešil trojko, s katero bi lahko izsilil podaljšek.

Lakersi so se tako znašli v nehvaležnem položaju, saj po štirih tekmah serije 1. kroga končnice zaostajajo z 1:3 v zmagah. Če bodo hoteli napredovati, bodo morali trikrat zapored premagati Minnesoto, za začetek prvič že v noči na četrtek, ko bodo Dončić, James in druščina gostili volkove v dvorani Crypto.com Arena ob 4. uri po slovenskem času.