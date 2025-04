"Nismo izkoristili svojih priložnosti," je bil po četrti tekmi prvega kroga končnice lige NBA vidno jezen in razočaran trener Los Angeles Lakersov, JJ Redick. Minnesota Timberwolves so zmagali s 116:113 in v seriji na štiri zmage povedli s 3:1. Luka Dončić je dal 38 točk, s 43 pa je izstopal prvi zvezdnik ekipe iz Minneapolisa Anthony Edwards, ki si lahko napredovanje zagotovi že v noči iz srede na četrtek. "To je zabaven izziv. Zdaj bomo še bolj motivirani," ne pozna predaje kapetan slovenske reprezentance.

"Igrali smo dovolj dobro, da bi lahko zmagali. Celoten drugi polčas smo igrali z istimi petimi košarkarji, kar ni bilo v načrtu. V zadnji četrtini sem jim rekel, da, če potrebujejo odmor, naj povejo. Dali so vse, kar so lahko," je vidno razočarani trener JJ Redick razlagal na novinarski konferenci. Ni imel prave rešitve, kako ustaviti Anthonyja Edwardsa, ki je bil s 43 točkami najboljši igralec Minnesote in tekme. "Težko je igrati proti njemu. Je zelo dinamičen igralec v napadu." Med ključne dejavnike poraza je izpostavil tudi skok, še posebej skok v napadu v prvem polčasu. Minnesota jih je imela skupaj 49, od tega 18 v napadu, oni 41.

"Smo razočarani, a ni še nič izgubljenega. Naprej gre tisti, ki zmaga štirikrat. Še vedno verjamemo," je v prvi izjavi po tekmi poudaril Luka Dončić, ki je tekmo končal z 38 točkami, a le enim skokom in dvema asistencama, pa tudi s štirimi izgubljenimi žogami (Lakers so jih imeli deset). Na prejšnji tekmi ga je mučilo zdravje, zdaj je bil že boljši. "Včeraj sem ležal, počival, danes sem se že počutil bolje. To ni razlog za poraz."

Foto: Guliverimage "Uspela jim je ena akcija več kot nam," je črto pod četrto tekmo potegnil Austin Reaves, ki v prvem polčasu ni dal niti točke, v drugem pa 17. V zadnji sekundi je metal za podaljšek: "Verjel sem vase, a pač nisem zadel." Obe tekmi v Minneapolisu so izgubili po tesni končnici. "Ni še konec. Razen prve tekme bi lahko ostale tri zmagali. Še se bomo borili." Tudi Dončić je komentiral padec v igri v zadnji četrtini: "To je končnica. Utrujenost ne sme biti razlog. Oni so bili pač v zadnjih minutah bolj učinkoviti."

"Bili smo potrpežljivi. Akcija po akcijo. Utrudili smo jih. Ustavili smo jih v napadu. Takšna je naša formula že celotno sezono," je Julius Randle, ki je dal 25 točk, poudaril taktični načrt, ki je Timberwolvesom prinesel preobrat. Pred zadnjo četrtino so zaostajali še za 12 točk.

Peta tekma sledi v noči na četrtek (prvega maja ob 4.00 po srednjeevropskem času). Igrali bodo v Los Angelesu, Lakers potrebujejo zmago, da podaljšajo sezono. Do zdaj se je 13-krat zgodilo, da se je ekipa vrnila po zaostanku z 1:3 v zmagah. Nazadnje je to uspelo Denver Nuggetsom leta 2020, ko so nadoknadili takšen zaostanek proti LA Clippers v konferenčnem polfinalu kot tudi v prvem krogu končnice proti Utah Jazz.