Košarkarji Oklahome City Thunder so se kot prvi zavihteli v konferenčni polfinale lige NBA, potem ko so v prvem krogu končnice s 4:0 dobili serijo proti Memphis Grizzlies. OKC je zadnjo tekmo dobil s s 117:115, Memphis pa je igral brez prvega zvezdnika Jaja Moranta. Drama se je odvila v Los Angelesu, kjer je Denver po košu v zadnji sekundi tekme zmagal s 101:99 in izid v seriji poravnal na 2:2, Vlatko Čančar je igral dve minuti, a je ostal brez koša. Golden State Warriors so s 104:93 ugnali Houston Rockets in povedli z 2:1 v zmagah, do prve zaključne žoge pa so prišli košarkarji Cleveland Cavaliers, ki so s 124:87 ugnali Miami Heat in zdaj vodijo s 3:0.

Prvič v letošnji končnici je priložnost dobil slovenski košarkar Vlatko Čančar, ki je ob zmagi Denverja proti LA Clippers igral dve minuti in dve sekundi, v tem času pa je v statistiko vpisal eno izgubljeno žogo. Slovenski košarkar je nato v zaključku tekme spremljal pravo dramo na parketu Intuit Doma, kjer je Denver na koncu po košu Aarona Gordona v zadnji sekundi tekme zmagal s 101:99 in izid v seriji poravnal na 2:2.

Koš Gordona za zmago:

Denver je sicer ob vstopu v zadnjo četrtino vodil s 85:65, potem ko so Nuggets tretjo četrtino dobili s 35:19, a so se Clippers vrnili v igro. Domači so 1:11 pred koncem po košu Bogdana Bogdanovića sploh prvič na srečanju povedli (97:96). 16 sekund pred koncem je Nikola Jokić iz težkega položaja iz fadeawaya zadel za vodstvo svoje ekipe z 99:97, a je nato na drugi strani osem sekund pred koncem za izenačenje zadel Ivica Zubac, ki je pospravil odbito žogo po zgrešenem poskusu Jamesa Hardna. Zatem je v zadnjem napadu Jokić poskusil z izjemno zahtevnim metom za tri točke, zgrešil prav vse, a je bil na pravem mestu ob pravem času Gordon, ki je žogo ob pisku sirene "zatlačil" skozi obroč in poskrbel za veliko veselje Denverja in zmago s 101:99. Koš so potem še nekaj časa pregledovali, saj se žoga ob pisku sirene ne sme dotikati žoge, nato pa pokazali, da koš velja.

Aaron Gordon je postal veliki junak Denverja. Foto: Reuters

Liga NBA ob tem poroča, da se je prvič v končnici zgodovine lige NBA zgodilo, da je bila tekma odločena po zabijanju v zadnjem trenutku tekme. Pomembnost tekme se je sicer pokazala že ob koncu prvega polčasa, ko je Christian Braun storil prekršek nad Hardnom, ki je nato skočil v njega, zatem sta se hitro vmešala še Jokić ter Gordon in vnel se je pretep, epilog pa se je končal s kar šestimi tehničnimi napakami, in sicer so jih prejeli Jokić, Gordon, Braun, Harden, Norman Powell in Kris Dunn. Navijači Clippersov so sicer ob tem Gordonu kričali "Vrzite ga ven!" a to ni pomagalo in ravno Gordon je bil na koncu tisti, ki je potopil njihovo ekipo.

Vroča kri ob koncu druge četrtine:

"Lepa podaja," je na novinarski konferenci Jokiću v smehu dejal Gordon. "To bo zelo slabo," pa je Jokić opisal svoje misli ob zadnjem poskusu. Za Denver, ki je igral brez poškodovanega Russlla Westbrooka, je Jokić srečanje končal pri 36 točkah in kar 21 skokih, po 17 sta jih dodala Braun in Michael Porter Jr. (4/7 za 3). Pri Clippersih je Kawhi Leonard 24 točkam dodal devet skokov, Norman Powell je dosegel 22 točk. "Serija je še vedno živa, zdaj je pomembno, kdo bo dobil dve od zadnjih morebitnih treh srečanj. Bomo videli," je po koncu dejal Leonard.

Oklahoma City Thunder z metlo dokončala delo

Najboljša ekipa rednega dela na zahodu, Oklahoma City Thunder, je tudi na četrti tekmi ugnala Memphis Grizzlies in se zavihtela v konferenčni polfinale. OKC je v gosteh zmagal s 117:115 in se z metlo oziroma z zmago s 4:0 v seriji veselil napredovanja. Memphis je sicer zaigral brez prvega zvezdnika ekipa Jaja Moranta, ki si je po hudem padcu na prejšnji tekmi po naletu Luja Dorta poškodoval kolk.

Obračun v FedExForumu je bil izredno izenačen, 5:41 do konca je Williams zadel trojko, po kateri je Oklahoma City povedla s 102:92 in poskrbela za sploh prvo dvomestno vodstvo katere izmed ekip na srečanju, a se Memphis ni predal in se v končnici vrnil v igro. Jalen Williams se je nato šest sekund pred koncem ob vodstvu s 116:114 postavil na črto prostih metov, bil enkrat uspešen. Košarkarji gostujoče ekipe so nato storili prekršek nad Desmondom Banom, ki je prvi prosti met, drugega namerno zgrešil, a njegova ekipa ni mogla do žoge, tako da so se košarkarji OKC razveselili še četrte zmage v seriji (117:115).

Shai Gilgeous-Alexander je svojo ekipo popeljal do napredovanja. Foto: Reuters

Shai Gilgeous-Alexander je ob zmagi dosegel 38 točk, Williams jih je dodal 23. Memphis je sicer dobil skok s kar 51:33, ob tem je Oklahoma zadela le sedem trojk v 35 poskusih, a to kljub temu ni vplivalo na razplet srečanja. Za Memphis, ki je tako končal sezono, je vlogo glavnega strelca znova prevzel Scotty Pippen Jr., ki je dosegel 30 točk in enajst skokov.

"Njihov boj in odpor sta bila res impresivna. Zaostajali so z 0:3 v seriji, igrali so brez Moranta in štiri minute pred koncem so zaostajali z enajstimi točkami razlike, a se predali. Veliko spoštovanje za njihovo borbenost," je po koncu o tekmecu dejal trener OKC Mark Daigneault.

Stephen Curry je bil s 36 točkami prvi strelec tekme. Foto: Reuters

Do vodstva z 2:1 v seriji pa so prišli košarkarji Golden State Warriors, ki so s 104:93 ugnali Houston Rockets. Ekipi sta bili ob vstopu v zadnjo četrtino poravnani na 71:71, Dillon Brooks je 4:51 še zadel dva prosta meta, ki sta njegovo ekipo približala na 86:87, nato pa so domači, ki so igrali brez poškodovanega Jimmyja Butlerja, napravili delni izid 8:0, vodstva pa do konca niso več izpustili iz rok.

Stephen Curry je ob zmagi prispeval 36 točk (12/23 met iz igre), sedem skokov in devet asistenc, Buddy Hield jih je dodal 17. Za Houston jih je Fred VanVleet vknjižil 17. Curry je zdaj pri 4.053 doseženih točkah v play-offu, s tem pa je na desetem mestu večne lestvice končnice zgodovine NBA prehitel Francoza Tonyja Parkerja, ki jih je v svoji karieri v končnicah dosegel 4.045.

Cleveland le še zmaga loči od napredovanja. Foto: Reuters

Vročica je bila pred domačimi navijači povsem nemočna proti prvemu moštvi rednega dela na vzhodu, ki je tako le še zmago oddaljeno od drugega kroga. Cleveland je zaostajal le na uvodu v srečanje, od rezultata 15:15 dalje pa prednosti ni več izpustil iz rok. Že ob polčasu je bilo plus 20, prednost pa je do konca še naraščala, največ kar na plus 40.

Tako Bam Adebayo pri domačih, kot Jarret Allen pri gostih sta tekmo končala z 22 točkami, devetimi skoki in eno asistenco. A prvi je imel krepko manj pomoči soigralcev, saj sta zgolj še Davion Mitchell in Tyler Herro dosegla več kot deset točk. Pri Clevelandu je bilo dvomestnih še pet igralcev, vsak izmed trojca DeAndre Hunter, Evan Mobley in Max Strus pa je dosegel vsaj 18 točk.

Luka Dončić bo z LA Lakers ponovno na delu v nedeljo zvečer, ko bo s soigralci od 21.30 dalje lovil izenačenje v seriji proti Minnesoti.

Liga NBA, 26. april, 1. krog končnice:

Zahodna konferenca: 1. krog končnice:

Oklahoma City Thunder (1) – Memphis Grizzlies (8) /4:0/

Houston Rockets (2) – Golden State Warriors (7) /1:2/

Los Angeles Lakers (3) – Minnesota Timberwolves (6) /1:2/

Denver Nuggets (4) – Los Angeles Clippers (5) /2:2/ Vzhodna konferenca: 1. krog končnice:

Cleveland Cavaliers (1) – Miami Heat (8) /3:0/

Boston Celtics (2) – Orlando Magic (7) /2:1/

New York Knicks (3) – Detroit Pistons (6) /2:1/

Indiana Pacers (4) – Milwaukee Bucks (5) /2:1/ // rezultat v zmagah, napreduje moštvo, ki prvo zbere štiri zmage

