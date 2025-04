Boston Celtics in Indiana Pacers lahko v noči na soboto v prvem krogu končnice lige NBA povedejo že s 3:0 v zmagah. Dvoboj, ki nas najbolj zanima, med Los Angeles Lakers in Minnesota Timberwolves, je izenačen na 1:1. Dogajanje se je preselilo v Minneapolis, kjer je v Target Centru domača ekipa skoraj nepremagljiva. Začetek tekme ob 3.30.

LeBron James je navdušen nad podajami Luke Dončića. Foto: Guliverimage Minnesota Timberwolves so na prvi tekmi konferenčnega četrtfinala Los Angeles Lakers z Luko Dončićem premagali s kar 117:95. Zadeli so 21 trojk (klubski rekord v končnici). Na drugi tekmi so Jezerniki odigrali precej bolje v obrambi ter zmagali s 94:85. Dončić je dal 31 točk ter imel še 12 skokov in devet asistenc. Pravijo, da so ključne prav Lukove podaje LeBronu Jamesu.

Dvoboj se zdaj nadaljuje v Minneapolisu, kjer se tretja tekma igra v noči na soboto ob 3.30 po srednjeevropskem času. Timberwolves so v domači dvorani dobili zadnjih pet obračunov z Lakers. Še več: v Target Centru so neporaženi že več kot mesec dni. Ob izidu 1:1 je običajno tretja tekma ključna, saj da zmaga ekipi dodatno samozavest pred nadaljevanjem dvobojev.

Trener Lakersov JJ Redick lahko računa na vse ključne košarkarje, očitno tudi na Ruija Hachimuro. Ta je dobil na začetku druge tekme močan udarec v obraz in je bil njegov nastop na tretji vprašljiv. Po zadnjih informacijah bo z zaščitno masko vendarle lahko igral. Po operaciji stopala pri Lakersih tako še naprej manjka samo Maxi Kleber.

Liga NBA, 25. april, 1. krog končnice: