Za debitantsko majico Kobeja Bryanta sedem milijonov dolarjev

Rumena majica z vijolično številko 8 Kobeja Bryanta, ki jo je nosil na pripravljalnih tekmah in na debiju v severnoameriški košarkarski ligi NBA z Los Angeles Lakers, so v četrtek na dražbi avkcijske hiše Sotheby's v New Yorku prodali za sedem milijonov dolarjev (6,2 milijona evrov), so sporočili iz dražbene hiše, poroča ESPN.