Jokić tarča posebnih provokacij, Srbi ogorčeni #video

Košarkarji Denver Nuggets so na tretji tekmi prvega kroga končnice lige NBA doživeli boleč poraz na gostovanju v dvorani Intuit Dome, kjer so domači košarkarji zmagali s kar 117:83. Še posebej pod drobnogledom se je znašel zvezdnik Nuggetsov Nikola Jokić, ki so ga domači privrženci pričakali s prav posebnimi rekviziti.

Prvo gostovanje v letošnji končnici bodo poskušali košarkarji Denver Nuggets zagotovo čim hitreje pozabiti. Na tretji zaporedni tekmi proti Los Angeles Clippers so izgubili še drugič zapored in tako v seriji zdaj zaostajajo z 1:2 v zmagah. Za košarkarje Denverja, pri katerem Vlatko Čančar ni igral, je bil tokratni poraz še posebej boleč, saj so klonili s kar 34 točkami razlike. Zaradi dogajanja na parketu je bil razjarjen Nikola Jokić. Ta se je znova izkazal s trojnim dvojčkom (23 točk, 13 skokov, 13 asistenc, met iz igre 9/14), a je bilo to na koncu povsem brezpredmetno, saj je njegova ekipa visoko izgubila. Srb je ob eni izmed minut odmora jasno in glasno izrazil frustracije zaradi predstave svojega moštva.

Tridesetletni NBA-zvezdnik je bil sicer ob prihodu v Intuit Dome deležen prav posebnega sprejema. Navijači Clippersov, ki sedijo v delu dvorane, imenovanem The Wall, so namreč od kluba pred začetkom tekme na sedežih prejeli kape v obliki konjskih kap, ki naj bi jih nosili, medtem ko je Jokić izvajal proste mete. Vse z namenom, da bi motili srbskega centra, predvsem pri izvajanju prostih metov. Ta nenavadna provokacija je bila namenjena Srbu, ker je velik ljubitelj konj in lastnik hipodroma v rodnem Somboru.

The horse distractions worked on Jokic 😭 pic.twitter.com/86jWAKN5U8 — BricksCenter (@BricksCenter) April 25, 2025

The Wall at Intuit Dome has horse hats tonight as a distraction tactic with the Nuggets in town. pic.twitter.com/zja4oBV5ng — Katy Winge (@katywinge) April 25, 2025

Dogajanje in vzdušje v dvorani je po koncu pokomentiral tudi začasni trener Denverja David Adelman. "To je na koncu koncev lahko dodatni motivacijski dejavnik. To, kar počnejo navijači, mi je všeč, vem, da so se nekateri razburili, a vseeno. Liga NBA potrebuje več te ustvarjalnosti, več tega, tako je bilo med mojim odraščanjem. Pogrešam takšno vzdušje na tekmah in res je lepo biti del tega," je dejal 43-letni Adelman, ki je prevzel taktirsko palico po odhodu Mika Malona.

There’s no way Clippers are wearing horse heads to throw off Jokic pic.twitter.com/SL9aTFYBh6 — Carnage Asada (@Carnage_Pat) April 25, 2025

Jokic was heated on bench during Nuggets 34-point loss 😳😳 pic.twitter.com/XXG3P79bzA — House of Highlights (@HoHighlights) April 25, 2025

Ni se zgodilo prvič, da je Jokića pri Clippersih dočakala tovrstna provokacija. Decembra lani je domači navijač med izvajanjem prostih metov Jokića v Los Angelesu dvignil transparent z napisom "Oče, pogrešam te", medtem ko je na glavi nosil masko konja.

Dogajanje v dvorani Intuit Dome je še posebej razburilo srbske medije, ki so se precej ostro odzvali na dogajanje v Los Angelesu. "Odkrita provokacija Clippersov, namenjena Jokiću! Poglejte, kaj je Srba pričakalo v Los Angelesu, tega v NBA še ni bilo," so med drugim zapisali pri Blicu. "Sramotna provokacija, namenjena Nikoli Jokiću: konjske glave pozdravile Srba v Los Angelesu, NBA tega ne pomni," pa so zapisali pri Telegrafu.

