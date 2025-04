Oči ljubiteljev košarke so v teh dneh povsem usmerjene čez lužo, med njimi je tudi košarkarski strokovnjak in trener Luka Bassin, ki podrobno spremlja predvsem predstave Luke Dončića in Los Angeles Lakers. "Ne bom rekel, da klop ne daje svojega, a na klopi preprosto nimajo širokega nabora igralcev, ki bi lahko dali svoj delež. Na dolgi rok je to za Lakers zagotovo lahko tveganje ali težava, a mislim, da tukaj niso v drugačnem položaju kot drugi, ker je večina ekip v končnici v podobnem stanju," je o podobi zasedbe LA Lakers med drugim dejal Bassin.

"Verjetno sem le eden redkih, ki zadnje dneve malce manj spijo ponoči," nam je na vprašanje, ali s posebno pozornostjo spremlja tekme Luke Dončića in Los Angeles Lakers v končnici, dejal košarkarski trener, pomočnik slovenske reprezentance in strokovni komentator Luka Bassin. Tudi on v končnici še posebej stiska pesti za 26-letnega Slovenca, ki je z Lakers v torek v prvem krogu končnice izenačil izid v zmagah proti Minnesoti Timberwolves na 1:1, serija pa je tako še daleč od odločene.

Do zdaj smo videli dva različna obraza obeh ekip – na prvi so bili razred zase Timberwolves, na drugi so prednjačili Lakers. "Tekme v končnici si sledijo tako hitro, da je izjemno težko dobiti dve tekmi zapored. Glavna razlika med prvo in drugo tekmo je nekako sledila trendu sodobne košarke, torej da zmaga oziroma je zelo blizu zmage tisto moštvo, ki zadene več metov za tri točke. To se je za zdaj pokazalo tudi v tej seriji, saj je Minnesota na prvi tekmi briljantno metala trojke, na drugi pa veliko slabše," je dejal Bassin. Timberwolves so na prvem srečanju zadeli kar 21 trojk, kar je rekord v končnici za celotno franšizo, na drugi so jih zmogli le pet, na to pa je vplivala tudi veliko agresivnejša obramba Lakersov.

Luka Bassin Foto: www.alesfevzer.com

"Sprememba glede Lakersov v primerjavi s prvo tekmo je bila tudi prilagoditev v obrambi, ker so v drugi tekmi veliko bolj ozko pokrili Anthonyja Edwardsa. Res so bili agresivni na žogi, ob tem so si zelo dobro pomagali pri obrambnih zadolžitvah, tako da Ant ni imel veliko prostora za ustvarjanje – v prvi vrsti predvsem zase, ker vsi vemo, da je to košarkar, ki najprej poskrbi zase, šele potem za druge. Lakers so si ustvarili tudi večje število odprtih metov in jih za razliko od prvega srečanja tudi več zadeli," je prepričan Bassin.

Poglejte si še, kaj je Luka Dončić povedal po zadnji zmagi (vir: Reuters)

Poudarek na obrambi

Nad obrambo gostiteljev je bil na drugi tekmi nekoliko začuden tudi Edwards, ki je dejal, da je bil ob obrambi Lakersov kar nekoliko zmeden. "Prvič sem videl kaj takšnega," je dejal 23-letni Ant, Bassin pa je dodal: "Zelo pomembno je, kako se celoten trenerski štab in košarkarji prilagodijo in odzovejo po teh srečanjih, ki si sledijo eden za drugim. S tem so Lakers nekoliko šokirali, predvsem to lahko preseneti kakšnega mlajšega košarkarja, kot je Ant, ki je kljub svoji kakovosti še precej neizkušen. Na drugi tekmi so se obrambe lotili drugače, je pa na koncu to lahko tudi tveganje, ker vemo, da je Minnesota na prvi tekmi res dobro zadevala trojke, tako da potem spet pridemo do vprašanja, koliko zadenejo odprtih metov," je prepričan Bassin.

Anthony Edwards je na drugem srečanju dosegel 25 točk, a ob tem ni vknjižil niti ene asistence. Foto: Guliverimage

Ta je poudaril še dodaten vidik tekem končnice. "Ob tem je treba poudariti, da je bilo v uvodnem dejanju končnice do zdaj dosojenih najmanj osebnih napak v zgodovini lige. Sodniški trend zdaj dopušča malce bolj grobo igro, da se ne piska za vsak dotik, zato bo zelo pomembno, kako se bodo ekipe temu prilagodile. Lakers so se temu na drugi tekmi odlično prilagodili in ves čas igrali na robu osebne napake," je prepričan Bassin, ki trenutno opravlja vlogo razvojnega trenerja pri Iliriji.

"Luka je z glavo povsem pri končnici"

Tako na prvem kot drugem srečanju končnice je blestel Luka Dončić, ki je še dvakrat več dokazal, da je rojen košarkar za pomembne tekme, že pred začetkom pa je priznal, da je to tisto, kar čaka celotno sezono. "Luki se vidi, da se igra, da je z glavo povsem v končnici. Sam sem še posebej na obeh tekmah opazil njegovo intenzivnost v obrambi, ta je še na veliko višji ravni kot v rednem delu ali kot smo bili vajeni v prejšnjih letih. Luka se dobro zaveda, da njegova ekipa za zmage v končnici potrebuje tudi njegovo dodano vrednost v obrambi. Glede napada pa vsi vemo, kaj so njegove prednosti, tega se zavedajo tudi nasprotniki, ki imajo verjetno kar veliko težavo, kako se ga lotiti v obrambi, torej ali mu pustiti malce več prostora ali pustiti, da ustvarja za druge. Pogosto se ga skuša omejiti, ustaviti, a vemo, da je to skoraj nemogoče," je prepričan Bassin.

"Pogosto se ga skuša omejiti, ustaviti, a vemo, da je to skoraj nemogoče," za Dončića pravi Bassin. Foto: Reuters

Lakers se sicer ne samo v končnici, temveč skozi celotno sezono spopadajo s precej kratko klopjo, a pri tem nikakor niso edini. "Ekipe v play-offu zelo skrajšajo rotacijo, ne samo Lakers. Ti so sploh proti koncu rednega dela že igrali s skrajšano rotacijo. Ne bom rekel, da klop ne daje svojega, a na klopi preprosto nimajo širokega nabora igralcev, ki bi lahko dali svoj delež. Na dolgi rok je to zagotovo lahko tveganje ali težava, a mislim, da tukaj Lakers res niso v drugačnem položaju kot drugi, ker je večina ekip končnici v podobnem stanju," je prepričan Bassin.

Selitev v goste

Serija se zdaj seli v Target Center v Minneapolis, kjer bodo v vlogi gostitelja dvakrat Timberwolves. "Vemo, da so Lakers v tej seriji nosilci, a zahodna konferenca je bila res izjemno izenačena, je pa bila prva tekma prav gotovo rezultatsko presenečenje. Ob tem je zagotovo njihova prednost, da so tako zagospodarili na gostujočem terenu," je prepričan pomočnik v slovenski izbrani vrsti.

"Izredno pomembna bo tretja tekma, s tem nisem povedal nič novega. Vemo, kaj pomeni druga zmaga v seriji, v prvem krogu je lahko prednost domačega terena odločilna, po drugi strani pa je, kot sem rekel že prej, zelo težko dobiti dve tekmi zapored. Že pred začetkom te končnice sem za to serijo Lakersov in Minnesote ob paru Nuggets – Clippers pričakoval, da se lahko serija nadaljuje tudi do sedme tekme. Nikakor pa ta prvi poraz ni nobena katastrofa, serija je dolga, res pa se ne bi čudil, če bi serija trajala sedem srečanj," je dodal Bassin.

Preberite še: