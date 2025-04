Košarkarsko moštvo Los Angeles Lakers ima močno navijaško bazo, zaradi bližine filmske industrije tudi zelo zvezdniško. Eden od bolj strastnih navijačev je igralec in glasbenik Jack Black, ki je bil danes ponoči eden od številnih zvezdnikov, ki so v areni Crypto.com v Los Angelesu uživali v igri Jezernikov. Ti so na drugi tekmi prvega kroga končnice s 94:85 premagali Minnesoto in izenačili razmerje v številu zmag (1:1), razigranemu Dončiću pa je le ena asistenca zmanjkala do trojnega dvojčka (31 točk, 12 skokov in 9 asistenc). Iz prve vrste je dogajanje spremljal tudi raper Kevin Gates, ki je pred dnevi žaljivo govoril o ženi LeBrona Jamesa.

Luka picking on Rudy Gobert again 😂



Peep Jack Black's reaction at the end lol pic.twitter.com/aMtPsAEeAi — LakeShow Highlights (@LSH_lakeshow) April 23, 2025

Filmski in glasbeni ustvarjalec Jack Black je redni obiskovalec tekem ekipe Los Angeles Lakers, sinoči si je ogledal tudi ogrevanje in že takrat užival v dobrem razpoloženju slovenskega zvezdnika Luke Dončića.

Jack Black with a front row seat to Luka Dončić warming up pregame. pic.twitter.com/lNgPspyL8F — Arash Markazi (@ArashMarkazi) April 23, 2025

Drugo tekmo prvega kroga končnice med Minnesoto in Los Angeles Lakers si je iz prve vrste, tik ob Blacku, ogledal še raper Kevin Gates, ki je pred dnevi verbalno žalil ženo košarkarskega zvezdnika LeBrona Jamesa Savannah James. Dejal je, da mu ni všeč, kako gleda svojega moža, ko je ta na igrišču, in dodal, da mu je ljubše, kako nanj gledajo belke. Savannah je celo označil za "upravnico zapora", medtem ko je LeBronov duh opisal kot "tako ljubečega, da me je bolelo, ko sem to videl."

LeBron se je na provokacijo odzval umirjeno. Na Instagramu je ob skupni fotografiji z ženo zapisal, da se Kralji ne ozirajo na mnenje kmetov, svojo ženo pa označil za svojo boginjo.

Kevin Gates really pulled up to the Lakers games even after his comments about LeBron James’ wife, Savannah James 😭 pic.twitter.com/596QNR2qAK — ryan 🤿 (@scubaryan_) April 23, 2025

LeBron responds to Kevin Gates criticizing his wife, Savannah James.



“Kings don’t concern themselves with the opinion of peasants.”



(h/t @BASKETBALLonX) pic.twitter.com/aisYhGaGBq — Legion Hoops (@LegionHoops) April 20, 2025

Odziv LeBrona Jamesa na provokacijo:

Preberite še: