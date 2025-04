Fantastični Luka Dončić se je maščeval. Minnesoti ni pomagalo niti noro zabijanje Edwardsa. #video

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić je dočakal prvo zmago v končnici lige NBA v dresu Jezernikov. Lakersi so se maščevali Minnesoti za poraz na prvi tekmi. Tokrat so bili izjemni v obrambi, zmagali s 94:85, razigranemu Dončiću pa je zmanjkala le ena asistenca do trojnega dvojčka (31 točk, 12 skokov in 9 asistenc). Prvi zvezdnik gostov Anthony Edwards je bil kaznovan za neokusne besede na prvi tekmi. Jezerniki so tako dopolnili festival domačih zmag, saj sta pred njimi Oklahoma City in Indiana znova izkoristila prednost domačega igrišča proti Memphisu in Milwaukeeju ter povišala prednost v zmagah na 2:0.

Los Angeles Lakers : Minnesota Timberwolves 94:85 (34:15, 58:43, 81:65)

Učinek Luke Dončića: 31 točk (za tri 2/8, za dve 7/12, prosti meti 11/11), 12 sk., 9 as., 1 blok., 4 izg. žoge v 42 minutah

Najboljši strelci na tekmi: Dončić 31, James 21 (met iz igre 8/19, 11 sk., 7 as.), Reaves 16 (trojke 0/6, 5 sk., 5 as.), Hachimura 11 (5 sk.); Randle 27 (met iz igre 9/17, 6 as.), Edwards 25 (met iz igre 10/22, 6 sk.)

Jezernikom je uspelo. Luka Dončić je dočakal nov zgodovinski trenutek, saj se je veselil prve zmage v končnici lige NBA v dresu LA Lakers, vse skupaj pa začinil z imenitno predstavo, v kateri ga je od trojnega dvojčka delila le ena podaja (31 točk, 12 skokov in 9 asistenc).

Vrhunci srečanja v Los Angelesu:

Varovanci J. J. Redicka so se maščevali Minnesoti za poraz na prvem srečanju in suvereno -, prednost v drugem polčasu ni nikoli padla pod devet točk razlike, znašala pa je že 22 točk - skupni rezultat v zmagah izenačili na 1:1. Tokrat so pokazali bistveno več v obrambi in goste omejili na zgolj 85 točk, pri čemer sta jih več kot polovico dosegla le dva košarkarja (Julius Randle 27 in Anthony Edwards 25). Izostal je prispevek zlasti tistih, ki so prišli v igro s klopi in so na prvi tekmi kot za stavo s trojkami polnili koš Lakersov. Kako je potekal dvoboj v dvorani Crypto.com Arena?

Sanjski začetek Dončića in Jezernikov

Košarkarji Los Angeles Lakers so v drugi dvoboj uvodnega kroga končnice z Minnesoto vstopili izjemno. Že na prvi tekmi so bili boljši v prvi četrtini (28:22), a nato povsem popustili in dopustili Timberwolvesom, da so zavladali na parketu. Tokrat je bilo drugače. Ne le, da so Jezerniki na čelu s še kako motiviranim Luko Dončićem v napadu zaigrali bolje, ampak so blesteli tudi v obrambi.

Luka Dončić je v prvi četrtini dosegel več točk kot košarkarji Minnesote skupaj (16 proti 15):

Luka Doncic: 16 points

Timberwolves: 15 points



Luka out scored Minnesota in the 1st quarter of Game 2 🪄 pic.twitter.com/5OSEpEGQh0 — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 23, 2025

Počeli so tisto, kar je najmanj ustrezalo košarkarjem Minnesote. TI so v uvodni četrtini dosegli pičlih 15 točk. Zgolj Dončić, ki mu je šlo odlično in je v napadu večkrat izigral tako Juliusa Randla kot tudi Rudyja Goberta, jih je dal 16, Jezerniki pa skupaj 34. Tako so si že po uvodni četrtini priigrali imenitno prednost 19 točk. Ta bi bila lahko še višja, če Austin Reaves ne bi imel nemirne roke pri metu za tri točke. Zgrešil je vse štiri mete, je pa po drugi strani blestel Gabe Vincent, zadel uvodna meta z velike razdalje in pomagal Jezernikom do lepe prednosti.

Kako je Luka Dončić z uvodno "srečno" trojko navdušil tudi filmskega zvezdnika Jacka Blacka:

Jack Black was loving Luka Doncic's banked in three 😂 pic.twitter.com/2gNor3hmdp — LakeShow Highlights (@LSH_lakeshow) April 23, 2025

Lakersi so v napadu igrali hitreje, bolj kombinatorno, Dončiću je uspevalo marsikaj. Že po desetih minutah so se lahko pohvalili z osmimi asistencami, uspešen večer je s prvim košem po asistenci LeBrona Jamesa nakazal center Jaxson Hayes, gostje pa so igrali v krču. Njihovega največjega orožja s prve tekme, natančnih metov za tri točke, in to večinoma s krilnih položajev, kjer so na prvi tekmi večkrat ušli pozornosti obrambe Lakersov, ni bilo zaznati. Edini, ki je pogosteje polnil koš gostiteljev, je bil Julius Randle. Mladi as Anthony Edwards je prvi koš iz igre (trojko) dosegel šele pri zaostanku z 10:25.

Anthony Edwards je imel na začetku srečanja veliko težav z igro v napadu, nato pa se je le razigral. Zlasti na začetku drugega polčasa. Foto: Reuters

Dončić je na začetku druge četrtine že tradicionalno počival, nato pa se devet minut pred koncem prvega polčasa, takrat so Jezerniki vodili s 40:21, vrnil na parket. Varovancem JJ Redicka je še naprej kazalo izvrstno, prednost so povišali na +22 (53:31), nato pa so gostje iz Minnesote le pokazali zobe.

Z delnim rezultatom 8:0 so se približali Lakersom, ki se jim je ustavila igra v napadu. Timberwolves so našli način, kako se bolje zoperstaviti tretjim nosilcem zahodne konference, pri katerih je Dončić v prvem polčasu prispeval kar 22 točk, 5 skokov in 5 asistenc, za razliko od prve tekme pa mu je v napadu bolj pomagal tudi James (13 točk in 4 asistence). Minnesota je dobila drugo četrtino z rezultatom 28:24 in namignila, da bi lahko v nadaljevanju še pokvarila načrte Jezernikom. Edwards je v prvem polčasu dal 12 točk.

Izjemno zabijanje Edwardsa, Lakersi zadržali prednost

Drugi polčas se je začel po željah gostov. Anthony Edwards je z zverinskim zabijanjem, pri katerem je povsem zasenčil Hayesa, znižal zaostanek na -13 (58:45) in poskrbel za spektakularno potezo, ki je prek socialnih omrežij hitro obšla svet.

Atraktivno zabijanje Anthonyja Edwardsa z obema rokama:

WITH TWO HANDS!!



STOP IT, ANT 🤯 pic.twitter.com/foWW2W35PU — NBA (@NBA) April 23, 2025

"Ant" se je v nadaljevanju razigral, hitro dosegel sedem točk, Minnesota pa se je približala na -11 (62:51). Nato je vidno jezni trener Lakersov Redick vzel minuto odmora. Ta je še kako zalegla. Po njej so Jezerniki zaigrali kot prerojeni in z delnim rezultatom 9:0 ušli na ponovno varnih 20 točk prednosti (71:51), Luka Dončić pa se je prebudil v napadu, kjer je spretno polnil statistiko tako v rubriki točk kot tudi asistenc.

Lakersi so v zadnjo četrtino vstopili s prednostjo 16 točk, Dončiću pa je že takrat do prvega trojnega dvojčka v končnici v dresu Jezernikov manjkala le še ena asistenca (28 točk, 10 skokov in 9 asistenc). Gostitelji so bili bistveno uspešnejši v asistencah (21 proti 10), Minnesota pa je bila za razliko od prve tekme opazno manj natančna pri metih za tri točke, kjer je na srečanju, ki je ponudilo povsem drugačen pristop Lakersov v obrambi, zadela le 3 od 17 poizkusov.

Četrtina, v kateri je bilo doseženih le 33 točk

Minnesota se vendarle ni predajala. V zadnji četrtini je začutila svojo priložnost in se z delnim rezultatom 12:3 prvič po dolgem času približala Jezernikom na manj kot deset točk razlike (86:77). Gostitelji so padli v strelsko krizo, iz igre niso zadeli skoraj šest minut zapored (zgrešili so deset metov zapored), a jih je reševalo zelo natančno izvajanje prostih metov, kjer je blestel zlasti Luka Dončić. Slovenski as jih je zadel vseh 11 na tekmi, Lakers pa so jih skupno izvajali popolnih 20/20!

Luka Dončić je proti Minnesoti zadel vseh 11 prostih metov, iz igre pa je metal 9/20. Foto: Reuters

Zadnja četrtina tako ni postregla z velikim številom točk. Jezerniki so jih dosegli le 13, a so z zbrano in fanatično igro v obrambi povzročali toliko težav gostom, da so jih slednji le sedem več. V zadnji četrtini sta obe ekipi skupaj tako dosegli le 33 točk, kar je manj od strelskega učinka Lakersov v uvodnih 12 minutah!

Ko je Minnesota iskala pot za priključek in se skušala približati gostiteljem na manj kot devet točk zaostanka, sta Jezernike reševala LeBron James in Austin Reaves, Dončić pa je 49 sekund pred koncem postavil "piko na i", ko je po asistenci Jamesa popeljal svoje moštvo do neulovljivega vodstva s 94:83. Edwards je v naslednjem napadu še znižal na 94:85, nato pa so tudi gostje uvideli, da je nemogoče ujeti Jezernike in se niso več niti trudili, da bi jih prek osebnih napak selili na črto prostih metov.

Dvoboj se je tako končal z dokaj prepričljivo zmago gostiteljev, pri katerih je vodilna trojka Dončić-James-Reaves zažarela v bistveno lepši luči kot na prvi tekmi. Dosegla je 68 točk in bolje prerazporedila točke, preostali soigralci, na seznamu strelcev so se vpisali še štirje (Rui Hachimura 11, Dorian Finney-Smith 7, Gabe Vincent 6 in Jaxson Hayes 2), pa le 26, a to ni zmotilo Jezernikov do dragocene zmage, s katero so si povrnili samozavest in napovedali boljše čase v Minneapolisu.

Košarkarji OKC in Indiane podvojili prednost

Tudi uvodni tekmi večera v končnici ligi NBA sta pripadli gostiteljem. Najboljša ekipa rednega dela lige NBA, Oklahoma City Thunder, je še drugič zapored zanesljivo odpravila Memphis. Na prvi tekmi je Grizlije nadigrala kar za 51 točk, tokrat pa je bila boljša s 118:99. Po prvem polčasu je vodila s 70:52, v napadu pa so se pri zmagovalcih najbolj izkazali Shai Gilgeous-Alexander (27 točk, 8 skokov in 5 asistenc), ki je iz igre sicer zadel le 10 od 29 metov, Jalen Williams (24) in prvi center Chet Holmgren (20 točk in 11 skokov). Pri gostih sta kot edina mejo 20 točk prebila Jaren Jackson Jr. (26) in Ja Morant (23), ki je iz igre zadel 10 od 25 metov. Desmond Bane je dodal 19 točk in 12 skokov.

OKC so še drugič zapored zanesljivo odpravili Memphis. Foto: Reuters

Košarkarji Indiane so še drugič zapored doma premagali Milwaukee (123:115). Vseh pet članov začetne peterke Indiane je doseglo najmanj 15 točk. Pascal Siakam največ (24, dodal je 11 skokov), Tyrese Haliburton jih je dodal 21 (še 12 asistenc in 5 skokov), Andrew Nembhard 17, Aaron Nesmith 16, Myles Turner pa 15. Pri gostih sta izstopala Giannis Antetokounmpo (34 točk ob metu 14/20, 18 skokov in 7 asistenc) in Bobby Portis (28, trojke 6/11 ter 12 skokov), "povratnik" Damian Lillard pa je v 37 minutah ob skromnem metu iz igre 4/13 dodal 14 točk.

Lillard se je tako po zdravstvenih težavah na igrišče vrnil prej, kot so napovedovali zdravniki. Potem ko so mu našli strdek v mečni mišici, je 34-letni zvezdnik okreval že po štirih tednih. Ni pa edini igralec v najboljši košarkarski ligi na svetu, ki je moral počivati zaradi krvnega strdka. Težave ima tudi že več mesecev odsoten mladi Victor Wembanyama, ki se mu je strdek napravil v rami in najbrž ne bo mogel igrati niti poleti v dresu francoske reprezentance na evropskem prvenstvu.

Liga NBA, 22. april, 1. krog končnice:

Zahodna konferenca: 1. krog končnice:

Oklahoma City Thunder (1) – Memphis Grizzlies (8) /2:0/

Houston Rockets (2) – Golden State Warriors (7) /0:1/

Los Angeles Lakers (3) – Minnesota Timberwolves (6) /1:1/

Denver Nuggets (4) – Los Angeles Clippers (5) /1:1/ Vzhodna konferenca: 1. krog končnice:

Cleveland Cavaliers (1) – Miami Heat (8) /1:0/

Boston Celtics (2) – Orlando Magic (7) /1:0/

New York Knicks (3) – Detroit Pistons (6) /1:1/

Indiana Pacers (4) – Milwaukee Bucks (5) /2:0/ // rezultat v zmagah, napreduje moštvo, ki prvo zbere štiri zmage

