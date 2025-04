Slovenski košarkarski as Luka Dončić se je na drugi tekmi 1. kroga končnice lige NBA med Lakersi in Minnesoto izkazal s številnimi statističnimi presežki (31 točk, 12 skokov in 9 asistenc) in pomagal gostiteljem do dragocene zmage (94:85). Postavljal je nove mejnike v bogati zgodovini Jezernikov, po dvoboju pa v svojem slogu pojasnil, da ga sploh ne zanima, koliko točk je dosegel, saj ima pred seboj zgolj en cilj. To je zmaga moštva, zmaga Jezernikov. Zdaj se serija seli v Minneapolis, kjer je gostoval že lani. Na vprašanje, kaj Lakerse čaka v bučnem Target Centru, je slikovito odgovoril, da bo tam vojna.

Vrhunci Luke Dončića na tekmi proti Minnesoti:

Ko je Luka Dončić po izjemni predstavi in še kako pomembni zmagi Jezernikov stopil pred televizijske kamere, mu je novinarka Taylor Rooks povedala, da je postal šele tretji košarkar, ki je na uvodnih dveh tekmah v končnici v dresu Lakersov presegel mejo 30 točk.

"To je v redu, a me kaj dosti ne zanima, saj je pomembna le zmaga. Sploh me ne zanima, ali dosežem 30 ali pa deset točk. Tukaj ne gre za igralce, ampak za ekipo. Zanima me le zmaga, le to je pomembno," je dal vedeti, da je individualna statistika v njegovih mislih povsem na stranskem tiru, v ospredju pa le želja, da bi Jezernikom pomagal do čim večjega števila točk in z njimi ostal čim dlje v boju za tisto, česar si najbolj želi. To je osvojitev naslova lige NBA.

Postal je šele tretji košarkar Jezernikov, ki je na uvodnih dveh tekmah končnice dosegel najmanj 30 točk. Pred njim sta se lahko z omenjenim podvigom pohvalila le dva igralca. George Mikan (1949) in Shaquille O'Neal (1997):

🚨Luka Doncic becomes only the THIRD player in NBA History to score 30 points in his first two consecutive Lakers Playoff games



Luka Magic🪄🇸🇮 @luka7doncic pic.twitter.com/Hld0Yo5ZB8 — BenzeGOAT 2.0 (@BenzeGOAT20) April 23, 2025

"Dokazali smo, da to zmoremo"

Do trojnega dvojčka je Dončiću zmanjkala le ena asistenca, a je bilo to zadnje na tem svetu, s čimer bi se obremenjeval. Foto: Reuters Dončić je pohvalil igro svojega moštva v obrambi. Minnesoti je dopustilo zgolj 85 točk. "Od začetka do konca smo igrali trdo, zelo fizično. Tako moramo igrati vseh 48 minut," je prepričan, da bi lahko Lakersi, če bodo takšno požrtvovalnost in pristop v obrambi pokazali tudi na naslednjih tekmah, prišli še daleč, vsekakor pa v uvodnem krogu preskočiti tekmeca iz Minneapolisa.

"Bilo je le vprašanje, ali lahko zaigramo še bolj fizično v obrambi ali ne. Dokazali smo, da to zmoremo. Pri tem smo bili zbrani 48 minut. V prvi četrtini smo si priigrali lepo prednost. Naučili smo se določenih stvari po prvi tekmi in se jih držali," je pojasnil razlog, zaradi katerega so Lakersi lažje zagospodarili na igrišču in prekrižali načrte Minnesoti.

Kako Luka Dončić v ospredje postavlja zmago moštva, ne pa individualne statistike:

Luka after being told he's just the 3rd Laker to record 30+ points in their first 2 playoff games:



"That's fine but it don't matter, we gotta win no matter what."#NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/bl6DVMbMSt — NBA (@NBA) April 23, 2025

V obrambi je blestel tudi on, kar je prišlo najbolj do izraza v zadnji četrtini, v kateri sta obe ekipi skupaj dosegli le 33 točk. "Pri tem mi je pomagala celotna ekipa. A tu ne gre le za to, kako sem v obrambi igral jaz, ampak za vseh pet košarkarjev na parketu. Pokazali smo se v dobri podobi," je sijal od zadovoljstva. Na srečanju ga je večkrat pokrival visoki Francoz Rudy Gobert, a pri tem ni bil pretirano uspešen, kar velja zlasti za uvodno četrtino. Na vprašanje, kako se je bilo kosati z njim, je Dončić odgovoril, da obožuje igranje proti takšnim centrom, ki veljajo za obrambne specialiste.

Nazadnje je to uspelo Bryantu in Davisu

Na srečanju je postavil kar nekaj mejnikov. V zadnjih dveh desetletjih je postal šele tretji Jezernik, ki je na tekmi končnice v enem polčasu prispeval vsaj 20 točk, pet skokov in pet asistenc. Preostala dva sta Kobe Bryant (2004) in Anthony Davis (2020), ki je pred petimi leti Jezernikom pomagal do naslova prvaka, letos pa se v šokantni menjavi v zameno za Dončića preselil v Dallas in tam ostal brez končnice.

Last three Lakers with 20/5/5 in a playoff half 🔥



Luka Doncic (2025)

Anthony Davis (2020)

Kobe Bryant (2004) pic.twitter.com/3XdUvhEhBu — SportsCenter (@SportsCenter) April 23, 2025

Zdaj se serija seli v Minneapolis. Dončić odlično pozna Target Center, lani je tam v končnici večkrat gostoval z Dallasom in tudi večkrat utišal občinstvo.

Ima ogromno izkušenj z gostovanji pri Minnesoti. Zlasti v končnici lige NBA. Foto: Guliverimage

"Minnesota ima izvrstne navijače, zagotovo nam ne bo lahko. Imajo zelo bučno občinstvo. To sem izkusil in ne bo nam najlažje. V Minnesoti nas čaka vojna. Gledalci bodo glasni, a zaradi tega ne smemo delati panike. Z LeBronom morava poskrbeti, da bomo takrat ostali skupaj," se zaveda, da bodo Lakersi na gostovanju pri Minnesoti trpeli, a želi takrat, ko bo to najbolj potrebno, s pomočjo zelo izkušenega soigralca LeBrona Jamesa preprečiti potop Jezernikov in namučiti gostitelje.

Nadaljevanje izjemnega obračuna med Edwardsom in Dončićem sledi v noči na soboto. Foto: Guliverimage

Dončić in Edwards pred srečanjem nista skrivala dobre volje. Ant je med ogrevanjem prišel do Luke in mu potožil, da lahko gostitelji računajo na najboljše žoge. Dončić se je nasmejal in mu dal žogo, s katero se je pred tem ogreval:

Anthony Edwards + Luka Doncic were having a fun moment. Ant came over and told Luka the Lakers had all the good balls. Luka gave him his. pic.twitter.com/OZTOOTLKNi — Taylor Rooks (@TaylorRooks) April 23, 2025

Tretja tekma serije med LA Lakers in Minnesoto bo v dvorani Target Center na sporedu v noči na soboto ob 3.30 po slovenskem času, četrta pa bo potekala v zelo atraktivnem terminu za ljubitelje košarke v Evropi, saj se bo začela v nedeljo ob 21.30.