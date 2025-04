Minnesoti je šlo na uvodni tekmi prvega kroga končnice odlično. Čeprav so Los Angeles Lakers računali na prednost domačega igrišča, jim to ni kaj dosti pomagalo. Gostje iz Minnesote so po malce slabši prvi četrtini močno povzdignili ritem srečanja in z izjemno natančnimi trojkami rešetali mrežo Jezernikov. Na koncu so zmagali kar za 22 točk. Med najboljšimi na parketu je bil mladi zvezdnik Minnesote Anthony Edwards, ki je pomagal gostom do izjemne zmage z 22 točkami, devetimi asistencami in osmimi skoki, na tekmi pa si je zmagoslavno privoščil in razjezil Luko Dončića (37 točk), ko je v eni izmed akcij zadel trojko čez Slovenca in vanj v slogu Spider-Mana uperil svoje prste.

Kako je potekal pogovor med Edwardsom in navijačem Lakersov:

“My Dick bigger than yours”



Anthony Edwards vs Lakers fans is why we love the NBA Playoffs pic.twitter.com/3EPc4ACuDe — Barstool Sports (@barstoolsports) April 21, 2025

Šova pa s tem ni bilo konec. Edwards je bil vroč tako na parketu kot tudi v besedah. Ko se je tako zapletel v glasen pogovor z navijačem Jezernikom, mu je dal vedeti, kako ima njegov soigralec Rudy Gobert zelo izdatno pogodbo, vredno vsaj dvesto milijonov dolarjev, pogovor pa nato začinil z neokusno opazko, pogosto v moškem svetu, ko se je šopiril, kako ima večje premoženje od njega. Tisto med hlačami. "Imam večjega od tebe," je poudaril 23-letni Ant in se večkrat prijel za svojo moškost.

Denarna kazen

Za svoj neokusni vložek bo moral plačati 50.000 ameriških dolarjev (43.500 evrov) denarne kazni, poroča ESPN.

Anthony Edwards has been fined $50,000 for directing inappropriate language and making an obscene gesture to a fan during Minnesota's game Saturday against the Lakers. pic.twitter.com/NHZBVIxa7P — ESPN (@espn) April 22, 2025

Edwards je sicer v košarkarskem svetu znan tudi po tem, kako ima pri 23 letih že štiri otroke. Vse je dobil s štirimi različnimi dekleti.

Luka Dončić in soigralci bodo skušali v noči na sredo premagati Minnesoto in izid v zmagah izenačiti na 1:1. Foto: Guliverimage

Druga tekma med Lakersi in Timberwolvesi bo v noči na sredo z začetkom ob 4. uri po slovenskem času. Jezerniki načrtujejo maščevanje in izenačenje v zmagah na 1:1, Minnesota pa ima lepo priložnost, da znova pokvari načrte tretjim nosilcem in z drugo zmago v mestu angelov podvoji prednost, kar bi bil izjemen kapital pred selitvijo serije v dvorano Target Center v Minneapolis.