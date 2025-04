S končnico začenjata tudi najboljši moštvi rednega dela

V košarkarski ligi NBA bosta končnico v noči na ponedeljek odprli tudi najboljši ekipi rednega dela sezone, Oklahoma City Thunder in Cleveland Cavaliers. Shai Gilgeous – Alexander in druščina se bodo že danes ob 19. uri na domačem terenu spopadli z Memphis Grizzlies, ki so v t. i. "play-inu" izločili Dallas Mavericks. Cleveland v ponedeljek zjutraj čaka spopad z Miami Heat, ki so si končnico prav tako priigrali v dodatnih kvalifikacijah. Na delu bodo tudi branilci naslova Boston Celtics, ki končnico odpirajo doma proti Orlando Magic, pa Houston Rockets, ki se v konferenčnem četrtfinalu merijo z Golden State Warriors.