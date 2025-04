Dončić znova zadel nemogoče, po katastrofi pa poslal sporočilo #video

Košarkarji Los Angeles Lakers so v noči na nedeljo na prvi tekmi končnice lige NBA s 95:117 klonili proti Minnesoti Timberwolves, ki so v Crpyto.com Areni zagospodarili na parketu. Če bodo želeli računati na končni uspeh, jih v nadaljevanju serije čaka še ogromno dela. "Vedno poudarjam, da na koncu zmaga tisti, ki dobi štiri tekme," je ob tem poslal sporočilo Luka Dončić, ki je bil s 37 točkami prvi strelec srečanja, ob koncu tretje četrtine pa je z noro trojko iz sredine igrišča poskrbel za novo čarovnijo.

Verjetno tudi največji optimisti in navijači Minnesote Timberwolves pred začetkom končnice niso pričakovali, da se bo njihova ekipa tako silovito in na koncu tudi brez večjih težav prebila do prve zmage v končnici in to na gostujočem terenu. Z izjemo prve četrtine so gostje povsem zagospodarili na parketu, dosegli so kar 21 trojk, kar je največ v končnici v zgodovini franšize, ob tem pa so zadeli kar 50 odstotkov vseh poskusov za tri.

Lakers niso imeli odgovora ne v obrambi ne v napadu, kjer z izjemo Luke Dončića niso imeli razpoloženega košarkarja. "Samo v prvi četrtini smo igrali tako kot je treba, bili smo agresivni, igrali smo fizično, z veliko energije v obrambi. Tako moramo delovati vseh 48 minut, biti agresivni in se boriti za vsako posest. Res so zadeli ogromno trojk, moramo jih omejiti, delali so lahko, kar so hoteli, moramo biti boljši. V drugi četrtini smo v obrambi povsem zatajili. Imajo odlične strelce z razdalje, kar je bilo danes več kot očitno, zadeli so 50 odstotkov svojih metov, res jih moramo bolj omejiti," je bil po koncu jasen Dončić, ki je 37 točkam dodal osem skokov.

Dončić je v prvi četrtini dosegel 16 točk. Foto: Reuters

Dončić: Igra se na štiri zmage

Slovenec je prvič v karieri prvo tekmo v play-offu odigral pred domačimi navijači, a mu ta ne bo ostala v lepem spominu. "Zagotovo to ni dober način, kako začeti končnico, a vedno poudarjam, da na koncu zmaga tisti, ki dobi štiri tekme. Igrati moramo bolje in izkoristiti priložnosti, ko se ponudijo. Vzdušje je bilo odlično, a žal mi je, da nam ni uspelo zmagati. Navijači so bili z nami tudi, ko nam ni šlo in sem jim res hvaležen," je še dodal Ljubljančan.

Dončić je kljub slabemu dnevu svoje ekipe ob koncu tretje četrtine poskrbel za nekaj čarovnije na parketu, potem ko je zadel neverjetno trojko ob zvoku sirene, s katero se je njegova ekipa nekoliko približala, a niti približno to ni bilo dovolj za kakšen neverjeten preobrat na srečanju, na katerem je Minnesota vodila tudi s 27 točkami naskoka. "Upal sem, da nam bo ta met dal nekaj zagona za zadnjo četrtino, a na koncu ni bilo pomembno," je z rameni skomignil Slovenec.

Trojka Dončića iz sredine:

LUKA DONČIĆ FROM HALFCOURT 🤯



LAKERS CLOSE OUT THE 3Q ON A 17-6 RUN!!!



Timberwolves-Lakers | Game 1 | ABC pic.twitter.com/otQxzqCvLw — NBA (@NBA) April 20, 2025

Ta je na koncu v statistiko vpisal le eno asistenco. "Niso me veliko podvajali, ne vem, kaj naj rečem na takšno vprašanje … očtino moram več podajati," je bil ob vprašanju, ali bi lahko bolj vključil svoje soigralce, nejevoljen Dončić, ki je domače v prvi četrtini držal v igri.

Redick: Fizično nismo bili pripravljeni

Kljub porazu pa podobno kot Dončić nobene panike ni zganjal niti trener Lakersov JJ Redick. "Svoj nalet so začeli s hitro igro v tranziciji in s koši z drugih priložnosti. Veliko stvari moramo popraviti, več bomo lahko povedali po analizi," je dejal strateg Lakersov, ki s predstavo svoje zasedbe nikakor ni mogel biti zadovoljen.

"Imeli so svoj načrt, k obrambi so pristopili nekoliko drugače, tudi Gobert je igral manj kot ponavadi. To smo sicer pričakovali, a moramo opraviti analizo in videti, kaj lahko storimo drugače in bolje. Minnesota je res odlična ekipa. Delovalo je, kot da nismo pripravljeni na igranje košarke na nivoju končnice, a mentalno smo bili odlično pripravljeni. Mislim, da fizično nismo bili pripravljeni, če je v tem kaj smisla. In ko so začeli igrati agresivno in fizično, na to nismo odgovorili in prednost je tam narastla," je še dodal Redick.

LeBron James in Anthony Edwards Foto: Reuters

Ob Dončiću sta bila na koncu v zasedbi iz Los Angelesa dvomestna le še LeBron James (19) in Austin Reaves (16), a sta bila oba daleč od predstav, ki smo jih od njiju že navajeni. "Ko se je tekma razvijala, je Austin opravil dobro nalogo. Prve minute je prevzel Luka, odlični smo bili v napadu, a na račun tega se nekateri fantje niso niti dotaknili žoge. Ob koncu zadnje četrtine in na začetku druge smo zgrešili nekaj odprtih metov, kar je potem vplivalo tudi na obrambo in igro v tranziciji. Lahko smo veliko boljši na obeh straneh igrišča," je dejal Redick, o Jamesu pa pristavil. "Moramo mu pripraviti več priložnosti brez žoge."

Če bodo Lakers v nadaljevanju serije želeli računati na uspeh proti Minnesoti, bodo zagotovo veliko več morali prispevati tudi košarkarji s klopi, ki so bili s strani klopi gostov nadigrani s kar 43:13. Naslednjo priložnost bodo sicer Jezerniki imeli v noči na sredo, ko bo ob 4. uri po slovenskem času na sporedu druga tekma prvega kroga končnice.

Preberite še: