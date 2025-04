Za uvod huda zaušnica za Luko Dončića in LA Lakers

Košarkarji Los Angeles Lakers z Luko Dončićem so z bolečim in visokim porazom začeli boje v končnici lige NBA. Jezerniki so z izjemo prve četrtine proti Minnesoti Timberwolves na domačem parketu pokazali izjemno bledo predstavo, gostje pa so na koncu slavili s 117:95. Dončić je bil sicer s 36 točkami in osmimi skoki najboljši posameznik na parketu, a je tokrat pogrešal predvsem pomoč soigralcev. Z izjemo Lakersov so na ostalih treh tekmah gostitelji izkoristili prednost domačega igrišča. Indiana je nadigrala Milwaukee, New York Knicks so bili boljši od Detroita, Denver pa je po novi izjemni predstavi Nikole Jokića po podaljšku ugnal LA Clippers.

Los Angeles Lakers : Minnesota Timberwolves 95:117 Učinek Luke Dončića: 37 točk (7/12 za 2, 5/10 za 3, 8/9 prosti meti), 8 sk., 1 as., 2 ukr. žogi, 5 izg. žog v 40:23 Strelci: Dončić 37, James 19, Reaves 16, Hachimura 9; McDaniels 25 (9 sk., 3/3 za 3), Reid 23 (6/9 za 3), Edwards 22 (8 sk, 9 as.), Conley in DiVincenzo 9

Tako pričakovana končnica se za Luko Dončića in Los Angeles Lakers nikakor ni začela po željah in povsem drugače od pričakovanj, saj je bila Minnesota na prvi tekmi končnice z izjemo prve četrtine silovito boljši nasprotnik. Gostje so ob tem za tri metali s kar 50-odstotno uspešnostjo, zadeli so 21 trojk v 42 poskusih, kar je največ v končnici v zgodovini franšize, medtem ko je bila zasedba JJ Redicka z izjemo Dončića, ki je bil s 37 točkami prvi strelec srečanja, povsem razglašena. Močno je pešala igra v obrambi, pravih rešitev niso domači imeli niti v napadu, kjer je gostujoča klop domačo nadigrala s kar 43:13. Kako nerazpoloženi so bili domači priča tudi podatek, da je Dončić v celotnem srečanju zbral le eno asistenco, uvod v velikonočno nedeljo pa se je tako za številne navijače Slovenca in Jezernikov začel z grenkim priokusom.

Lakers so tako uvodoma izgubili tudi prednost domačega igrišča, saj so v končnico vstopili kot tretji nosilci zahodne konference, Timberwolves pa so osvojili šesto mesto. Slovenski košarkar je prvič v svoji karieri play-off začel pred domačimi navijači. V šestih sezonah v dresu Dallasa je namreč njegova ekipa štirikrat nastopila v končnici, le enkrat pa je play-off začela s prednostjo domačega igrišča, in sicer leta 2022, ko se je s četrtega mesta po rednem delu podala v boj proti Utah Jazz, a je Dončić takrat zaradi poškodbe leve mečne mišice prve tri tekme v seriji izpustil. A prednost podpore domačih navijačev v Crypto.com Areni je na koncu pomenila bore malo.

Dončić začel silovito

Svojo prvo tekmo v peti končnici je Ljubljančan začel v prvi peterki v družbi LeBrona Jamesa, Ruija Hachimure, Austina Reavesa in Jaxsona Hayesa. Na drugi strani s svojim izborom ni presenetil niti Chris Finch, ki je za uvod v ogenj poslal Anthonyja Edwardsa, Juliusa Randla, Mika Conleyja, Rudyja Goberta in Jadena McDanielsa, ki je bil uvodoma zadolžen za obrambne naloge nas Slovencem. Ta je bil na začetku srečanje izjemno razpoložen. Obračun odprl s šestimi zaporednimi točkami - najprej je bil polovično uspešen s črte prostih metov, nato je uspešno zadel še svoj prvi poskus za tri točke, zatem pa je še uspešno prodrl pod obroč.

Dončić je bil v prvi četrtini izjemno razpoložen, dosegel je 16 od skupno 28 točk Lakersov. Foto: Reuters

Po slabih petih minutah igre je za vodstvo Lakersov s 15:7 zadel Hachimura, nato pa je skoraj triminutni strelski post obeh ekip s trojko prekinil McDaniels. V zasedbi Jezernikov je bil z naskokom v prvi četrtini najbolj razpoložen Dončić, ki je dosegel prvih kar 14 od 20 točk domače zasedbe. Lakers so bili zahvaljujoč Slovencu v prvi četrtini ves čas v prednosti, prvih dvanajst minut pa dobili z 28:21, Dončić je dosegel šestnajst točk.

Katastrofalna druga četrtina

26-letni slovenski as se je na začetku druge četrtine usedel na klop, kar je bila voda na mlin Minnesote, ki je z delnim izidom 12:2 prvič na srečanju povedla (35:30). Igra Lakersov je nato povsem zatajila, tako v napadu, še posebej pa v obrambi so bili gostitelji povsem brez idej in rešitev. Dobrih pet minut pred koncem prvega polčasa je Naz Reid s trojko prednost povišal že na 47:34, nakar je JJ Redick vzel še svojo drugo minuto odmora v katastrofalni drugi četrtini Lakersov. Gostje so v manj kot sedmih minutah drugega dela tekme dosegli kar 26 točk.

Tudi v nadaljevanju Lakers nikakor niso uspeli ujeti priključka, za nameček je v zadnji sekundi druge četrtine trojko za vodstvo z 59:48 dosegel Donte DiVincenzo. Kako porozna in neodločna je bila predstava domačih v obrambi, priča tudi podatek, da so prvo osebno napako Lakers naredili šele štiri minute pred koncem druge četrtine. Gostje so v prvem polčasu za tri metali s kar 50-odstotno uspešnostjo, zadeli so enajst trojk iz 22 poskusov, zadeli pa so tudi polovico vseh metov iz igre. Reid je v prvem polčasu prednjačil s 17 točkami, McDaniels jih je dodal 14. Dončić jih je za Lakerse dosegel 20 in bil tudi edini razpoložen član Jezernikov, šele ob koncu prvega polčasa se je nekoliko prebudil James, ki je prispeval deset točk.

Dončić z neverjetno trojko vnesel iskrico upanja

Kot da katastrofalna druga četrtina ne bi bila dovolj, se je izjemno bleda predstava Lakersov nadaljevala tudi v uvodu v tretjo četrtino. To je Minnesota skupaj z zaključkom druge četrtina odprla s skupnim delnim izidom 14:0 in vodstvom s kar 70:48. Lakers so bili povsem izgubljeni. Brez odgovora je bil tudi Dončić, nad katerim je izjemno grob prekršek z naletom storil še Julius Randle, ki je ob tem izgubil še košarkarski čevelj. Timberwolves so nezaustavljivo rešetali mrežico domačih, ob tem pa je svoje opravila tudi zasedba iz klopi, ki je na drugi strani povsem zatajila. Po treh četrtinah so igralci s klopi Minnesote domače nadigrali s 34:6.

Tri minute pred koncem tretje četrtine je sicer ob doskoku nerodno pristal Edwards, ki je zaradi bolečin v gležnju nato za kratek čas odšepal v garderobo, nekaj iskrice v igro Lakersov pa je nato vnesel delni izid 10:0 (71:88). Za dodaten naboj pa je z neverjetno trojko iz polovice igrišča ob pisku sirene poskrbel slovenski as. Lakers so v zadnjo četrtino vstopili z zaostankom 78:94. Minnesota je tudi po tretji četrtini držala neverjeten odstotek zadetih metov za tri točke, saj so unovčili kar 18 izmed 33 poskusov.

Trojka Dončića ob sireni:

Dončić za -13, a ...

Takoj na začetku zadnje četrtine je Dončić zadel še en met za tri, tako da se je prednost gostov stopila na 94:81, a bližje od tega domači niso uspeli. Minnesota je na koncu brez pretresov tehtnico dokončno nagnila v svojo korist in se veselila lagodne zmage s 117:95. Gostje, ki so vodili največ s 27 točkami naskoka, so bili na koncu izrazito boljši v praktično vseh statističnih prvinah, iz igre so metali z več kot 451-odstotno uspešnostjo, še posebej razpoloženi so bili pri metu za tri, saj so zadeli 21 trojk. Zabeležili so skoraj dvakratno število asistenc tekmecev (29:15).

Pri zmagovalni ekipi je na koncu McDaniels dosegel 25 točk, dve manj je prispeval Reid, ki je zadel kar šest trojk, še točko manj pa je dodal Edwards. Pri Lakersih sta bila poleg Dončića dvomestna le še James z 19 točkami in Reaves s 16.

Lakerse tako pred drugo tekmo končnice čaka še kar nekaj dela. Ta bo v Los Angelesu na sporedu v noči na sredo ob 4.00 po slovenskem času.

Najcenejša vstopnica za ogled srečanja med LA Lakers in Minnesoto je bila na voljo za 217, najdražja pa kar 7.722 evrov!

Indiana premočna za Buckse

Andrew Nembhard je proti Milwaukeeju dosegel 17 točk. Foto: Reuters Uvodni dan končnice lige NBA se je začel v Indianapolisu, kjer je Indiana brez večjih težav izkoristila prednost domačega igrišča proti Milwaukeeju (117:98). Pri gostiteljih je največ točk dosegel Pascal Siakam (25), Tyreseju Haliburtonu pa so zmanjkali le trije skoki do trojnega dvojčka (10 točk, 7 skokov in 12 asistenc).

Pri gostih, za katere je minuto odigral tudi Damian Lillard, je prvi strelec Giannis Antetokounmpo (36 točk ob metu 14/23 in 12 skokov) pogrešal bolj razigrane soigralce. Indiana je že po prvem polčasu vodila kar za +24.

Denver po podaljšku strl odpor Clippersov

Dogajanje se je nato preselilo v Denver. V Koloradu sta se udarila Denver in LA Clippers, ki sta končala redni del z enakim razmerjem zmag in porazov (50-32). Clippers so v zaključku rednega dela dobili 18 od zadnjih 21 dvobojev, v taboru Denverja pa je tik pred koncem rednega dela sezone prišlo do velike spremembe, saj sta klub zapustila glavni trener Michael Malone in generalni direktor Calvin Booth. Vlatka Čančarja in druščino tako vodi David Adelman, donedavni pomočnik Malona.

Nikola Jokić, Aaron Gordon in Jamal Murray so dosegli skupaj kar 75 od 112 točk Denverja. Foto: Reuters

Denverju sprva ni kazalo najboljše. LA Clippers so bili večji del prvega polčasa bistveno boljši, vodili že za +15, James Harden je zgolj v uvodni četrtini dosegel 15 točk, v drugi četrtini se je pri gostih prebudil Kawhi Leonard. Soigralci Vlatka Čančarja, ki je spremljal dvoboj s klopi za rezervne igralce, so se do konca prvega polčasa približali na -4.

V zadnji četrtini je bilo zelo razburljivo, Harden je 18 sekund pred koncem izsilil podaljšek, pri gostiteljih pa je napad za zmago po rednem delu zapravil Russell Westbrook. V podaljšku so bili bolj zbrani košarkarji Denverja. Najboljši strelec srečanja je bil z 32 točkami Harden, ki je dodal še 11 podaj in 6 skokov, Leonard je dodal 22 točk, Ivica Zubac pa 21 točk in 13 skokov.

Pri zmagovalcih je znova navdušil Nikola Jokić. Srbski as predstavlja glavno orožje Denverja. Redni del sezone je končal s povprečjem "trojnega dvojčka" (29,6 točke, 12,7 skoka in 10,2 asistence na dvoboj) in postal prvi košarkar v zgodovini lige NBA, ki je v omenjenih treh statističnih prvinah končal sezono med tremi najboljšimi. V tej seriji ga skuša ustaviti Hrvat Ivica Zubac, eden kandidatov za naziv najboljšega obrambnega igralca sezone. Na prvi tekmi je bil blizu uspeha, a so na koncu Clippersi izgubili po podaljšku. Jokić je prispeval 29 točk, 12 asistenc in 9 skokov. Aaron Gordon je dodal 25 točk in 8 skokov, Jamal Murray pa 21 točk, 9 skokov in 7 asistenc. Za Denver je zaigralo le osem igralcev, za Clipperse pa devet.

Knicks boljši od Detroita

Uspešno so končnico na domačem parketu Madison Sqaure Gardna odprli košarkarji New York Knicks, ki so s 123:112 premagali Detroit Pistons. Izid je bil slabih osem minut še poravnan na 98:98, nato pa so Knicks z delnim izidom 13:0 ušli nasprotniku, kar je bilo na koncu dovolj tudi za miren zaključek in zmago. Gostitelji so zadnjo četrtino dobili s 40:21. Jalen Brunson je ob zmagi prispeval 34 točk in osem asistenc, OG Anunoby in Karl-Anthony Towns (11 skokov) sta jih dodala po 23. Za Detroit je Tobias Haris dosegel 25 točk, od tega je za tri metal 4/5.

Neverjetna simbolika Dončićeve številke in izpada Dallasa

Začela se je torej končnica lige NBA v sezoni 2024/25, v kateri brani naslov prvaka Boston. Lani je v velikem finalu premagal Dallas, pri katerem je takrat blestel Luka Dončić. V začetku februarja pa je prišlo do menjave, ki je dvignila ogromno prahu in zatresla svet. Dončić se je preselil v Kalifornijo, kjer navdušuje v dresu LA Lakers, Dallas, ki ga je okrepil Anthony Davis, pa je vstopil v tragikomično obdobje turbulenc in neprestanih težav s poškodbami igralcev.

Telički so tako ostali celo brez nastopa v končnici. Zadnjo vozovnico za play off so iskali v play-inu proti Memphisu, a ostali praznih rok, kar so navijači Dallasa sprejeli z velikim neodobravanjem in nadaljevanjem izkazovanja nezadovoljstva z odločitvijo in delom generalnega direktorja Nica Harrisona.

Da je bila simbolika popolna, je poskrbel svet številk. Dallas je namreč sklenil sezono ravno 77. dan po odhodu Dončića, slovenski superzvezdnik LD77 pa je v svetu košarke že dolgo znan ravno po tej igralni številki.

"Fire Nico" odmevalo tudi v Memphisu

Harrison se je skandiranj nezadovoljnih navijačev, ki zahtevajo od vodstva kluba, da ga odpustijo, in pri tem izpostavljajo protestni stavek "Fire Nico", moral naposlušati tudi v Memphisu, kjer je spremljal ekipo na zadnjem gostovanju.

Liga NBA, 19. april (končnica):

Zahodna konferenca:



1. krog končnice:

Oklahoma City Thunder (1) – Memphis Grizzlies (8)

Houston Rockets (2) – Golden State Warriors (7)

Los Angeles Lakers (3) – Minnesota Timberwolves (6) /0:1/

Denver Nuggets (4) – Los Angeles Clippers (5) /1:0/



Vzhodna konferenca:



1. krog končnice:

Cleveland Cavaliers (1) – Miami Heat (8)

Boston Celtics (2) – Orlando Magic (7)

New York Knicks (3) – Detroit Pistons (6) /1:0/

Indiana Pacers (4) : Milwaukee Bucks (5) /1:0/



// rezultat v zmagah, napreduje moštvo, ki prvo zbere štiri zmage

