Konec marca je iz moštva Milwaukee Bucks prišla informacija, da ima njihov zvezdnik Damian Lillard vensko trombozo in tako do nadaljnjega ne bo smel igrati.

V četrtek, le dobre tri tedne pozneje, pa je dobro obveščeni novinar Shams Charania prvi sporočil presenetljivo novico. Zdravljenje 34-letnika je bilo uspešno, tako da Lillardu ni treba več jemati zdravil za redčenje krvi, so ESPN-ovemu novinarju potrdili pri Milwaukeeju. Kar kmalu bi se lahko vrnil v tekmovalni pogon.

"Naša prednostna naloga"

"Navdušeni smo. Damianovo zdravje je bila vedno naša prednostna naloga. Hvaležni smo svoji zdravniški ekipi za diagnosticiranje in zdravljenje v zgodnji fazi. Vsak korak okrevanja je bil pod vodstvom vrhunskih zdravstvenih strokovnjakov ter njihovih posebnih in strogih protokolov, ki so omogočili Damianovo varno in zdravo vrnitev v košarko," je v izjavi dejal generalni direktor kluba Jon Horst.

Doc Rivers je navdušen nad osupljivo novico o zdravstvenem stanju varovanca. Foto: Guliverimage

"Da bi lahko igral v končnici, je za nas božji dar"

Ameriški mediji pišejo, da zdravniki tako hitrega okrevanja še niso videli oziroma da so tako hitri primeri okrevanja zelo redki. Dodajajo, da je Lillard lahko tako hitro okreval prav zaradi zgodnjega odkritja tromboze in takojšnjega zdravljenja.

"Bolezen bi lahko celo ogrozila njegovo kariero. Dejstvo, da obstaja zelo dobra možnost, da bo igral v končnici, je za nas božji dar," je v četrtek dejal trener Bucksov Doc Rivers in hitro okrevanje varovanca opisal kot osupljivo.

Lillard bo zagotovo izpustil sobotno uvodno tekmo končnice. Foto: Reuters

Lillard je zadnjič igrač 18. marca. Pri Milwaukeeju še niso razkrili časovnice njegove vrnitve. Po poročanju Charanie bo veteran zagotovo izpustil uvodno tekmo končnice, ki jo bo njegovo moštvo proti Indiana Pacers odigralo v soboto.

Zaradi venske tromboze je letošnjo sezono predčasno končal Francoz Victor Wembanyama.

