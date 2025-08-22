Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
22. 8. 2025,
16.46

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

Boston Celtics NBA Jaylen Brown

Petek, 22. 8. 2025, 16.46

1 ura, 17 minut

Zaradi poskusa umora aretirali očeta zvezdnika lige NBA Jaylena Browna

Avtor:
STA

Jaylen Brown | Oče Jaylena Browna je obtožen poskusa umora. | Foto Guliverimage

Oče Jaylena Browna je obtožen poskusa umora.

Foto: Guliverimage

Oče zvezdnika 18-kratnih prvakov severnoameriške košarkarske lige NBA Boston Celtics Jaylena Browna se je znašel v hudih težavah. Obtožen je poskusa umora, potem ko naj bi v prepiru na parkirišču v Las Vegasu večkrat zabodel moškega, je poročala mreža ESPN.

Policija Las Vegasa je sporočila, da so po sredinem incidentu aretirali 57-letnega moškega. Gre za Quentona Marsellesa Browna, ki je trenutno pridržan v pripornem centru okrožja Clark.

Prvič se je na sodišču pojavil v četrtek, ko so varščino določili v znesku 300.000 dolarjev (259.000 evrov).

Po policijskem poročilu, ki ga je pridobila lasvegaška televizija News 3, so priče policiji povedale, da se je prepir začel, ko je Brown udaril vrata sosednjega avtomobila, ko je izstopal iz svojega športnega terenskega vozila.

Brown in neimenovana žrtev sta se nato sprla, preden je Brown domnevno potegnil nekaj, kar je bilo videti kot nož, in žrtev večkrat zabodel, so policiji povedale priče.

Poročilo navaja, da je žrtev utrpela rane na hrbtu, zgornjem desnem delu prsnega koša, globoko rano na levi roki, ki jo je žrtev dobila, ko je roko dvignila v obrambni položaj, rano v predelu trebuha in zlom desnega rebra.

Žrtev so po incidentu v kritičnem zdravstvenem stanju prepeljali v bolnišnico. Policija je Browna, ki ima prebivališče v Las Vegasu, prijela nekaj časa po tem, ko je pobegnil s kraja dogodka.

