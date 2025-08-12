Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

NBA Dallas Mavericks Jeremy Holsopple Los Angeles Lakers

Jeremy Holsopple

Nico Harrison ga je odpustil, zdaj je svoj prostor našel pri Lakersih

LA Lakersi imajo novega trenerja za telesno pripravo.

LA Lakersi imajo novega trenerja za telesno pripravo.

Foto: Reuters

Los Angeles Lakersi so podpisali pogodbo z nekdanjim trenerjem za telesno pripravo pri Dallas Mavericksih Jeremyjem Holsopplom, poroča Marc Stein.

Jeremy Holsopple je bil prej trener za telesno pripravo pri Dallas Mavericksih, marca 2021 pa je bil imenovan za najboljšega trenerja moči in kondicije v ligi NBA. Pri Dallasu je preživel skoraj 11 let, od leta 2013 do leta 2024, a ga je generalni direktor Mavsov Nico Harrison odpustil po sezoni 2024, v kateri se je Dallas uvrstil v finale lige NBA, tako kot manualnega terapevta Caseyja Spanglerja.

Selitev k Lakersom pomeni, da bo Holsopple jeseni znova združil moči z Luko Dončićem, ki se s slovensko reprezentanco vneto pripravlja na bližajoči se EuroBasket. Slovenec je sicer poleti nase opozoril s temeljito telesno preobrazbo. Ta je bila prvič izpostavljena na naslovnici revije Men's Health, za katero se je razgovoril o večjih spremembah življenjskega sloga, vključno z novimi prehranjevalnimi navadami in prenovljenim programom vadbe. O tem je spregovoril tudi na novinarski konferenci ob vrnitvi v reprezentanco.

"Vedno je bilo nekaj vprašanj glede moje telesne pripravljenosti. Mislim, da sem bil kljub temu odličen košarkar že prej. Kaj me je gnalo? Pravzaprav smo naredili malce drugačen načrt, imel pa sem tudi nekoliko več časa. Lansko leto je bilo res naporno, igral sem do junija, potem so takoj sledile kvalifikacije za olimpijske igre, tako da nisem imel pretirano veliko energije. Letos sem imel malce več časa in drugačen načrt," je dejal Dončić.

