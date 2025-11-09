Ko je Luka Dončić stopil med nesmrtnike

27. januar 2024 si bo slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić za vselej zapomnil. Pričaral je namreč predstavo, o kateri je govoril ves košarkarski svet. Atlanta Hawks, proti kateremu je igral tudi v noči na nedeljo, so bili tisti klub, ki je takrat dodobra spoznal njegovo veličino. Natresel jim je neverjetnih 73 točk, kar je četrti najboljši dosežek vseh časov lige NBA. V karieri, ki jo je v ligi NBA začel tlakovati leta 2018, je prikazal že ogromno vrhunskih predstav, ki so postale mejnik v njegovi zgodbi.

Luka Dončić je pred skoraj dvema letoma v dresu Dallas Mavericks prišel na vse košarkarske naslovnice s posebno košarkarsko bravuro. Luka Magic je prikazal ves razkošni repertoar za neverjetno zmago svoje ekipe na gostovanju pri Atlanti.

Vse od prihoda v ligo NBA leta 2018 kaže odlične predstave in navdušuje košarkarske privržence. Za zdaj je prav na tekmi z Atlanta Hawks dosegel največje število točk v karieri, kar 73, ob tem pa v statistiko vpisal še deset skokov in sedem asistenc.

Njegov met iz igre je bil 75,8-odstoten (25/33), zadel je osem trojk iz 13 poskusov, 15 od 16 prostih metov. Dallas je tekmeca premagal s kar 148:143. Igral je popolno.

In kako se je tekma razpletla? V razburljivem zaključku tekme je Luka Dončić znova pokazal, zakaj mu pravijo Luka Magic. Dve minuti in 58 sekund pred koncem je zadel koš in ob tem izkoristil še dodatni prosti met za vodstvo s 137:127. Atlanta se ni predala in z zaporednima akcijama Jalna Johnsona in Dejounteja Murrayja prišla na vsega štiri točke zaostanka (136:140) in za trenutek vzbudila upanje na preobrat. A Dončić je poskrbel, da dvomov ni bilo več. Oseminpetdeset sekund pred koncem je znova prodrl, dosegel koš ob osebni napaki in z dodatnim prostim metom zapečatil usodo Atlante ter postavil neulovljivih 143:136. Dallas je tekmo mirno pripeljal do zmage s 148:143.

Zanimivo je, da je bila prav Atlanta Hawks tista ekipa, ki ga je na naboru lige NBA izbrala kot tretjega, nato pa ga nemudoma poslala v Dallas v zameno za Traeja Younga. Šest let pozneje se jim je ta odločitev vrnila kot bumerang.

Slovenski večer med velikani

S 73 točkami se je Dončić vpisal v elitno druščino. Postal je četrti najuspešnejši strelec v zgodovini NBA po doseženih točkah na eni tekmi, hkrati pa je igralec z najvišjim dosežkom med vsemi aktivnimi košarkarji. Njegov rekord je prekosila le dvojica legend, ki je presegla mejo 78 točk – Wilt Chamberlain in Kobe Bryant –, medtem ko se je z dosežkom Davida Thompsona izenačil.

Stotica, ki je spremenila šport: Wilt Chamberlain

Absolutni rekorder še vedno ostaja Chamberlain, ki je davnega leta 1962 dosegel neverjetnih sto točk. Le približno štiri tisoč gledalcev, ki so tistega večera bili v dvorani, je videlo nekaj, kar se zdi danes nemogoče – sto točk na eni sami tekmi. To se je zgodilo ob zmagi Philadelphia Warriors nad New York Knicks (169:147).

Takrat še ni bilo televizijskega prenosa, obstaja le zvočni posnetek radijskega reporterja in ikonična fotografija, na kateri Wilt drži list papirja s številko sto.

Chamberlain je zadel 36 od 63 metov iz igre in 28 od 32 prostih metov, kar je za igralca, ki je bil sicer slab izvajalec prostih metov, še večji podvig. Njegov rekord velja že več kot 60 let in morda bo trajal še naslednjih 60.

Absolutni rekorderji v ligi NBA po doseženih točkah na eni tekmi

Mesto Igralec Točke Datum Ekipa – Nasprotnik 1. Wilt Chamberlain 100 2. 3. 1962 Philadelphia Warriors – New York Knicks 2. Kobe Bryant 81 22. 1. 2006 Los Angeles Lakers – Toronto Raptors 3. Wilt Chamberlain 78 8. 12. 1961 Philadelphia Warriors – Los Angeles Lakers 4. Wilt Chamberlain / David Thompson / Luka Dončić 73 13. 1. 1962 / 9. 4. 1978 / 26. 1. 2024 Warriors / Nuggets / Mavericks – Hawks 5. Wilt Chamberlain 72 3. 11. 1962 San Francisco Warriors – Los Angeles Lakers

Bryantov večer popolnosti: 81 točk proti Torontu

44 let po Chamberlainovi stotici, 22. januarja 2006, je Bryant z 81 točkami proti Toronto Raptors uprizoril najbližjo različico popolnega večera.

Njegovih 81 točk je prišlo iz 28 zadetih metov iz 46 poskusov, zadel je tudi sedem trojk in 18 prostih metov. Lakersi so na tisti tekmi zmagali s 122:104, Bryant pa je bil neustavljiv. "Nikoli nisem sanjal o tem. Preprosto zgodilo se je," je dejal. V novi dobi tako žal pokojni Kobe Bryant ostaja nesporni kralj.

Pri Lakers malenkost pod mejo 50

Tudi Luka se lahko pohvali s številnimi dosežki. V redni sezoni je mejo 50 točk do danes presegel sedemkrat. Njegovi dosežki ne izstopajo le po številkah, ampak tudi po učinkovitosti. Večino tekem je Dallas dobil, Dončić pa je ob točkah prispeval še asistence in skoke, kar izdatneje obogati individualni dosežek.

Luka in tekme 50+

Datum Nasprotnik Točke Izid Opomba 10. 2. 2022 LA Clippers 51 112:105 Prvič v karieri presegel 50 točk. 23. 12. 2022 Houston Rockets 50 112:106 Odločilno trojko zadel v zadnji minuti. 27. 12. 2022 New York Knicks 60 126:121 (OT) Prvi igralec v zgodovini s trojnim dvojčkom 60 + 21 + 10. 31. 12. 2022 SA Spurs 51 126:125 Tretja tekma 50+ v osmih dneh. 30. 1. 2023 Detroit Pistons 53 111:105 63-odstotna natančnost metov iz igre. 25. 12. 2023 Phoenix Suns 50 128:114 Božična zmaga, 9 trojk. 26. 1. 2024 Atlanta Hawks 73 148:143 Osebni in klubski rekord.

V dresu LA Lakers se je 50 točkam najbolj približal letos oktobra. Proti Minnesoti Timberwolves jih je dosegel 49 za zmago s 128:110.

A bolj kot individualni dosežki Luko naprej žene ekipni uspeh. Zlasti velika je njegova želja po osvojitvi naslova prvaka lige NBA in s tem šampionskega prstana. In če mu ni to uspelo z Dallas Mavericks, bo ta trenutek morda dočakal v kultni ekipi Los Angeles Lakers, ki je že 17-krat stala na košarkarskem klubskem Olimpu.