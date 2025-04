JJ Redick bo prvič v svoji trenerski karieri okusil slast vodenja moštva v končnici lige NBA. Njegov glavni fokus v seriji proti Minnesoti bo zagotovo priprava strategije, kako limitirati prvega zvezdnika Timberwolves Anthonyja Edwardsa. O njem se je razgovoril tudi po torkovem treningu.

"Njegova sposobnost izvajanja vsega v igri je na zelo visoki ravni. Zelo dobro izkorišča raznorazne možnosti, da pride do metov za tri. Ob tem ima razkošen repertoar metov s polrazdalje, odlično pa zaključuje tudi neposredno na obroč," je o raznolikosti, ki jo v aktualni sezoni na srečanjih ponuja Edwards, dejal Redick.

23-letnik ob vstopu v sezono ni veljal za odličnega strelca, a je v njej dokazal, da je lahko izjemen tudi v tem elementu igre. 320 metov je namreč izvedel izza črte in to ob kar 39,5-odstotni uspešnosti. Prav to je vplivalo tudi na to, da je za njim najboljši redni del sezone v karieri, v katerem je povprečno zbiral 27,6 točke, 5,7 skoka, 4,5 podaje, 1,2 ukradene žoge in 0,6 blokade na tekmo. Prav Jezerniki so bili eni redkih, ki so ga zadržali pod njegovim nivojem, da je proti njim v povprečju dosegal le 19,0 točke, 6,3 skoka, 3,0 podaje, 1,0 ukradeno žogo in 0,3 blokade na tekmo.

Anthony Edwards bo glavno orožje Timberwolves, na kar opozarja tudi strateg Lakers. Foto: Reuters

Šesto mesto zavaja

Timberwolves so redni del lige končali na šestem mestu na zahodu z razmerjem zmag in porazov 49:33, a Redick opozarja, da so boljši, kot kaže njihov končni izkupiček: "So res dobra košarkarska ekipa. Bolj kot gledaš posnetke njihovih tekem, bolj jih spoštuješ. So boljša ekipa, kot prikazuje teh 49 zmag. Druge tri ekipe, ki so v top deset v napadu in obrambi, imajo vse vsaj 60 zmag. V drugem delu sezone, odkar sta se po poškodbah vrnila Julius Randle in Donte DiVincenzo so igrali res dobro."

Na koncu se je strateg Lakers ozrl še neposredno na prvo tekmo končnice: "To je kot vsaka serija končnice. Pripravili se bomo na prvo tekmo in poskusili zmagati, nato pa sledi prilagoditev za prilagoditvijo. Ne morem vam povedati, kako bo potekala tretja tekma, ker vam ne morem povedati niti, kako sta se razpletli prvi dve. Pripravili se bomo na prvo, nato pa nadaljevali."

Timberwolves so v zadnjih 20 tekmah rednega dela zablesteli z izjemno serijo 16-4 in že v Crypto.com Areno, kjer bo v noči na nedeljo ob 2.30 po slovenskem času na sporedu prvo srečanje serije, bo zagotovo vroče.