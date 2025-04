Luka Dončić se vneto pripravlja, znani tudi vsi termini #video

Trenutno se v košarkarski ligi NBA igrajo tekme t. i. play-ina, nekateri košarkarji pa se že pripravljajo na uvodne tekme v končnici. Med njimi so tudi Los Angeles Lakers, kjer igra slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić. Jezerniki se bodo v prvem krogu končnice zahodne konference udarili z Minnesoto Timberwolves.

Lakers in Minnesota sta se v rednem delu sezone pomerila štirikrat, izid v zmagah pa je bil izenačen (2:2). Na eni od teh tekem je igral tudi Luka Dončić in tisto tekmo so Lakersi dobili s 111:102.

Pri Los Angeles Lakers se zavedajo, da imajo vse prej kot lahkega nasprotnika, zato pravega počitka nimajo. Kalifornijska ekipa je na družbenih omrežjih objavila posnetek, kako Luka Dončić, LeBron James in Austin Reaves trenirajo met z razdalje.

Spomnimo, Dončić je lani še v dresu Dallas Mavericks v končnici igral proti Minnesoti. Takrat je Dallas slavil s 4:1 v zmagah, zato bo slovenski košarkarski as s svojimi bogatimi izkušnjami vsekakor dobrodošla pomoč.

Znani so že vsi termini tekem:

Datum Lokacija Nasprotnik Ura (slovenski čas) Nedelja, 20. april Los Angeles Minnesota Timberwolves 2.30 Sreda, 23. april Los Angeles Minnesota Timberwolves 4.00 Sobota, 26. april Minnesota Minnesota Timberwolves 3.30 Nedelja, 27. april Minnesota Minnesota Timberwolves 21.30 Sreda, 30. april Los Angeles Minnesota Timberwolves po potrebi Petek, 2. maj Minnesota Minnesota Timberwolves po potrebi Nedelja, 4. maj Los Angeles Minnesota Timberwolves po potrebi

Lakers announce the schedule for their first-round playoff series against the Timberwolves: pic.twitter.com/O2PTJ1xsdf — Ryan Ward (@RyanWardLA) April 16, 2025

