Športni direktor Dallas Mavericks je na skrivnem sestanku z izbranimi novinarji, ko je z njimi spregovoril šele drugič, potem ko se je odrekel Luki Dončiću, zatrdil, da odločitve ne obžaluje, saj obramba zmaguje prvenstva in so s tem naredili pravo kupčijo za prihodnost ekipe. "Naša ekipa je zdaj zgrajena na obrambi. In ta kupčija je to zacementirala."

Luka Dončić Foto: Guliverimage Dallas Mavericks, ki bodo v noči na četrtek igrali morda že usodno tekmo play-ina za uvrstitev v končnico, so dan prej gostili sedmo silo. Odprli so trening, spregovoril je trener Jason Kidd. Še precej več zanimanja in tudi razburjenja pa je zbudila okrogla miza z med navijači Dallasa osovračenim športnim direktorjem Nicom Harrisonom in izvršnim direktorjem kluba Rickom Weltsom. Harrison je z novinarji spregovoril šele drugič potem, ko se je Harrison odrekel Luki Dončiču in ga v zameno za Anthonyja Davisa, ki se je takoj poškodoval, poslal v Los Angeles Lakerse.

"Za tem moram stati"

Prepovedane so bile kamere, tudi audio snemalniki. Pogovor je trajal skoraj eno uro. Harrison je večkrat ponovil, da "obramba osvaja prvenstva", poroča ESPN-ov novinar Tim MacMahon. "Naša ekipa je zdaj zgrajena na obrambi. In ta kupčija je to zacementirala." Dončića torej ni želel več v ekipi, češ da ne igra dovolj zagnano v obrambi. "Del moje službe je, da sprejemam najboljše določitve za Mavericks. Tako bo tudi v bodoče. Niso bile in ne bodo pa vse odločitve priljubljene. Taka je moja služba. In za tem moram stati."

Kyrie Irving Foto: Reuters Harris priznava, da so zadovoljni navijači zelo pomembni. Ti zahtevajo, da odstopi. "Da bi izpolnili cilje, potrebujemo močno navijaško bazo. Odkar sem na tem položaju, je bilo veliko kupčij sprva označenih za slabe. Včasih je potreben čas. Ko sem pripeljal Irvinga, je bilo veliko pomislekov in je bila kupčija označena za grozno. Sčasoma pa so vsi dojeli, da je bila dobra kupčija. Ko sem pripeljal Gafforda in Washingtona, so vsi govorili, da smo dali zanju preveč, da nam ne bosta dovolj pomagala."

Na srečanje niso bili povabljeni vsi novinarji

Na srečanje so povabili samo peščico izbranih novinarjev, med njimi ni bilo Granta Afsetha, ki je redno poročal s tekem Dallasa. "To je bil zadnji trening pred odločilno tekmo, a so šli nekateri novinarji na skrivni sestanek s športnim direktorjem in izvršnim direktorjem. Česa takega še nisem videl," je zapisal na platformi X.

Povabljen ni bil niti Marc Stein.

Dallas je bil po rednem delu sezone z 39 zmagami deseti v zahodni konferenci, njihov nasprotnik v play-inu Sacramento Kings z eno več deveti. Kdor dobi sredino tekmo, se bo v v petek pomeril za zadnje mesto v končnici s poražencem torkove tekme play-ina med ekipama Golden State in Memphis.