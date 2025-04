Končnica lige NBA se še ni začela, Luko Dončića in njegove Los Angeles Lakers v prvem krogu čaka spopad z Minnesota Timberwolves, a je v enem pogledu slovenski as že zmagovalec najmočnejše košarkarske lige na svetu. Prodaja dresov s številko 77 in imenom Luka Dončić je šla za med, njegovi dresi so bili najbolje prodajani med vsemi.

Dončićeve drese sta v tej sezoni prodajali dve ekipi, Dallas Mavericks, kjer je preživel šest let in pol, ter LA Lakers, kamor je po šokantni menjavi prestopil februarja letos. Dončićevi dresi so bili po podatkih lige NBA in združenja poklicnih igralcev lige (NBPA) najbolje prodajani v sezoni, s tem pa je slovenski as postal prvi košarkar po sezoni 2012/13 z največ prodanimi dresi, ki ne sliši na ime Stephen Curry ali LeBron James, ter sploh prvi mednarodni zvezdnik s tem dosežkom.

Foto: NBA

Dončić je imel sicer po polovici sezone konec januarja osmi najbolj prodajan dres, takrat še v barvah Dallas Mavericks. Po senzacionalni menjavi Dallasa in Los Angeles Lakers pa je do konca sezone v dobrih dveh mesecih skočil na prvo mesto, poročanje New York Times povzema STA.

Od vključno sezone 2013/14 do 2023/24 sta primat držala Curry in James, ki sta tudi to tekmovalno obdobje pri vrhu, zasedla sta drugo oziroma tretje mesto. Pred tem je imel v sezoni 2012/13 najbolj prodajan dres Carmelo Anthony, ki je takrat igral za New York Knicks.

Luka Doncic was the top-selling NBA jersey in 2024-25, finally unseating the Steph/LeBron reign that has lasted since 2012-13 pic.twitter.com/VjdL8uIXo6 — Lev Akabas (@LevAkabas) April 14, 2025

Najboljšim trem to sezono sledi zvezdnik Bostona Jayson Tatum, v prvi osmerici pa so še Jalen Brunson (New York), Victor Wembanyama (San Antonio), Anthony Edwards (Minnesota) in Ja Morant (Memphis). Glavna kandidata za nagrado najkoristnejšega igralca rednega dela sezone Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) in Nikola Jokić (Denver) na lestvici zasedata deveto in deseto mesto.

Los Angeles Lakers so na vrhu tudi po številu vseh prodanih uradnih artiklov. Na lestvici jim sledijo Boston, Golden State, New York in Chicago, še poroča STA.

