Luka Dončić bo ostal brez nagrad

O tem, da je Luka Dončić, slovenski košarkarski čarovnik, eden najboljših igralcev na svetu, ni dvoma. Njegove predstave na parketu so že leta sinonim za košarkarsko vrhunsko kakovost in izjemno statistiko. A kljub temu da blesti v dresu Los Angeles Lakers, letos ne bo med dobitniki prestižnih posamičnih priznanj, ki jih liga NBA podeljuje ob koncu rednega dela sezone.

Luka Dončić, eden največjih zvezdnikov lige NBA, v sezoni 2024/25 ne bo uvrščen v nobeno od treh All-NBA ekip in ne bo kandidat za lovoriko MVP, čeprav je znova blestel s svojo igro in statistiko. Razlog za to ni padec forme, temveč novo pravilo, ki odloča o upravičenosti igralcev do teh prestižnih priznanj.

Z začetkom sezone 2023/24 je NBA uvedla strožja pravila, po katerih lahko igralci sodelujejo v izboru za All-NBA ekipe in glavne posamične nagrade (MVP, obrambni igralec leta …). Pogoj je, da odigrajo najmanj 65 tekem rednega dela sezone. Od teh mora vsaj 63 tekem vključevati 20 minut igre.

Namen novega pravila je, da zvezdniki ne bi počivali na preveč tekmah, ampak bi bili v pogonu in navduševali ljubitelje košarke.

Četrti najboljši strelec lige, a ...

Dončić je v letošnji sezoni odigral le 50 tekem, predvsem zaradi poškodbe mečne mišice, ki ga je za več tednov oddaljila od parketa. Posledično ni izpolnil pogojev za uvrstitev v All-NBA ekipo – kljub povprečju 28,2 točke, 8,2 skoka in 7,7 asistence na tekmo.

Foto: Reuters

Ob pogledu na statistiko je Luka Dončić četrti strelec najmočnejšega klubskega košarkarskega tekmovanja. Tako bo Dončić prvič po petih zaporednih sezonah ostal brez uvrstitve med najboljšo peterico lige.

Že zelo mlad se je uvrstil med legende lige, ki so si zagotovile zaporedne uvrstitve med najboljše. Vendar bo niz prekinjen zaradi birokratskega pogoja, ne zaradi kakovosti njegove igre.

Pogled proti najprestižnejši nagradi

Poleg prestiža uvrstitve v ekipo All-NBA ima ta izbor tudi ogromen finančni vpliv. Igralci, ki se uvrstijo v eno izmed treh ekip, lahko postanejo upravičeni do daljših podaljšanj pogodb.

Z Lebronom Jamesom si oba želita naslova prvaka. Foto: Guliverimage

Ne glede na vse pa ima Luka v tej sezoni posebno gonilo proti šampionskemu prstanu, ki bi ga tako rad osvojil. Lani se mu je z Dallas Mavericks povsem približal, vendar je moral nato v velikem finalu priznati premoč Boston Celtics.

Zdaj bo skupaj z LeBronom Jamesom in druščino napadel prestižno lovoriko. Izločilne boje bodo Jezerniki začeli v noči na nedeljo ob 2.30 po slovenskem času, v domači Crypto.com Areni pa bodo gostili Minnesoto Timberwolves – igrajo na štiri dobljene tekme.

Ob uspešnem skoku prek prve ovire čaka nato kalifornijsko moštvo obračun z zmagovalcem dvoboja med Houston Rockets in uspešnim kvalifikantom. Šele v velikem finalu Zahoda bi nato prišla na vrsto Oklahoma City Thunder, ki je bila najboljša ekipa rednega dela lige NBA.