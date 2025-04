Arhitekt, ki Dončiću gradi hišo v Ljubljani: Pri takih strankah to ni nič nenavadnega

Oktobra 2022 je slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić v Zadobrovi na vzhodu Ljubljane za 1,9 milijona evrov kupil hišo z večjim zemljiščem. Kljub temu da je bila ta hiša stara komaj 18 let, jo je konec lanskega leta porušil, na njenem mestu pa je začela rasti nova luksuzna hiša. V uredništvu smo pridobili gradbeno dovoljenje in govorili z arhitektom, ki se je podpisal pod načrte za novo hišo.

O tem, da je Luka Dončić oziroma njegov LD Family Trust v Zadobrovi začel graditi novo hišo, smo obširno pisali konec februarja.

Od takrat dela na gradbišču potekajo bliskovito. Gradnjo obsežnega kletnega dela hiše so delavci družbe Makro 5 gradnje, ki je pred kratkim dokončala Plavalni center Ilirija, že zaključili, videti je tudi že precejšen del pritličja, ki se bo po videnem ponašal z zelo visokimi stropovi.

Skoraj 450 kvadratnih metrov uporabne površine

Več kot očitno bodo veliko uporabne stanovanjske površine uredili v kletnih prostorih. Foto: Peter Pahor Po podatkih iz gradbenega dovoljenja, ki smo ga pridobili v uredništvu, bo hiša poleg pritličja imela še terasno etažo, njena višina je omejena na 8,6 metra. Kljub temu da bo hiša v pretežni meri pritlična, so projektanti narisali za skoraj 450 kvadratnih metrov uporabnih površin.

Stara hiša se je po podatkih geodetske uprave razprostirala na 367 kvadratnih metrih v treh etažah, še 47 kvadratnih metrov je merila bližnja garaža. Hiša je bila po podatkih iz katastra stara komaj 18 let.

Zakaj so ti podatki pomembni? Nova vila raste na območju najboljših kmetijskih zemljišč, a to ni sporno, saj gre za nadomestno gradnjo že prej obstoječega objekta, kar je razvidno tudi iz izdanega gradbenega dovoljenja. Po predpisih mora nova vila upoštevati velikost, obliko in namembnost prejšnjega objekta, zgrajena mora biti tudi na isti lokaciji. A ta pravila so ohlapnejša, kot si predstavljamo, zato bo nova hiša imela malo skupnega s prejšnjo.

Zanimiv je podatek iz gradbenega dovoljenja, da bo imela hiša dve parkirni mesti, saj je Luka Dončić znan kot strasten ljubitelj najrazličnejših avtomobilov, po zadnjih informacijah jih ima kar 13, večinoma seveda čez lužo. Po Ljubljani se je nazadnje prevažal z brabusom rocket 1000, Brabusovo ekskluzivno predelavo mercedesa AMG GT 63 SE performance, ki stane okrog 450 tisoč evrov.

Arhitekt: Pogodba je zelo dolga, če me razumete

Dončićevo hišo gradi podjetje Makro 5 gradnje z Obale, ki je v zadnjih letih postalo tako rekoč hišni gradbinec ljubljanske občine. Foto: Peter Pahor Dončiću so hišo projektirali v arhitekturnem biroju BCR, ki se je podpisal pod številne projekte znanih Slovencev. Pred petimi leti smo pisali recimo o luksuzni vili Damiana Merlaka v Portorožu, znano je, da so projekte za hišo v Kosezah delali tudi za nekdanjega vratarja Interja Samirja Handanovića. O večini njihovih projektov za slavne stranke pa bomo izvedeli bore malo, saj morajo običajno podpisati pogodbo o nerazkrivanju informacij.

V arhitekturnem biroju BCR, ki ga vodi Božo Ć. Rozman, so se podpisali pod načrte za hiše številnih znanih Slovencev. Foto: BCR, urbanizem, arhitektura in oblikovanje Tako je tudi v primeru Luke Dončića. "To pri tako slavnih strankah ni nič nenavadnega, v biroju smo imeli že več primerov košarkarjev, nogometašev, poslovnežev in drugih znanih osebnosti, s katerimi smo imeli sklenjene podobne pogodbe," je za Siol pojasnil Božo Ć. Rozman, lastnik biroja BCR.

Pravi, da bi z veseljem kaj povedal o hiši, ki jo za slavnega košarkarja gradijo v Zadobrovi (ti podatki so razvidni tudi na gradbiščni tabli), saj se o arhitekturi premalo govori, a da po pogodbi ne smejo razkrivati ničesar, kar ni že javno objavljeno.

Na vprašanje, ali se mu to zdi običajno, odgovarja, da so slavni in uspešni ljudje obkroženi z odvetniki, zato ni nenavadno, da na ta način zavarujejo svojo zasebnost. Pa nam bi povedal vsaj to, kako so prišli v stik z Dončićevo ekipo? "Niti to, pogodba je zelo dolga, če me razumete," nam odgovori arhitekt.

Biro BCR je sicer znan po tem, da načrtuje zgolj hiše, kar ni običajna praksa. "Zgodovina je taka, da smo pred 25 leti s kolegi zmagali na natečaju za atrijske in vrstne hiše ob Koseškem bajerju. To je bilo še na fakulteti. Ko sem odprl svoj biro, smo se takoj usmerili v načrtovanje hiš, ker je to področje, kjer sem se videl. Hvala bogu mi trg omogoča, da lahko delam na tem," pravi Rozman.