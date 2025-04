V nedeljo zvečer je postalo jasno, kdo bo v končnici lige NBA nasprotnik LA Lakers. To bodo košarkarji Minnesote Timberwolves, s katerimi ima Luka Dončić že kar nekaj izkušenj. Znan je tudi termin, kdaj se bosta ekipi prvič pomerili.

Trener LA Lakers, JJ Redick, se je verjetno zavedal, da ob prihodu Luke Dončića ni dobil zgolj superzvezdnika, temveč tudi košarkarja, ki mu lahko močno pomaga v končnici lige NBA. Spomnimo, Dončić je lani še v dresu Dallas Mavericks v končnici igral proti Minnesoti. Takrat je Dallas slavil s 4:1 v zmagah, zato bo slovenski košarkarski as s svojimi bogatimi izkušnjami vsekakor dobrodošla pomoč.

JJ Redick bi se lahko obrnil po nasvet k Luki Dončiću. Foto: Guliverimage

"Imamo veliko dela"

JJ Redicka, glavnega stratega Jezernikov, v prihodnjih dneh čaka precej dela. "Imamo veliko dela, saj so res dobra košarkarska ekipa," je uvodoma povedal.

Minnesota je sezono zaključila z izkupičkom devetih zmag in le dveh porazov. Zaradi tega so se z osmega mesta povzpeli na šesto v Zahodni konferenci, redni del pa so končali z le eno zmago manj kot Los Angeles Lakers (49 zmag – 33 porazov). Gre za ekipo, ki igra dobro tako v napadu kot tudi v obrambi.

Foto: Reuters

"Bodo zelo zahteven nasprotnik. V zadnjem času igrajo tako dobro kot malokatera ekipa. Po mojem mnenju so ena izmed štirih ekip, ki so med najboljšimi desetimi tako v napadu kot v obrambi. Torej ekipa, ki predstavlja kar nekaj izzivov," je dodal Redick.

Pri Lakersih bodo morali še posebej paziti na Anthonyja Edwardsa, ki je v povprečju dosegal 27,4 točke na tekmo. Za trenerski štab LA Lakers, ki do naslednjega konca tedna ne bo imel tekem, je ključno, da ta premor kar najbolje izkoristijo, tako da si igralci odpočijejo, a hkrati ne izgubijo tekmovalnega ritma.

JJ Redick je svojim varovancem namenil prost dan v ponedeljek, v torek pa se bodo že zbrali na treningu in si skupaj ogledali tekmo "play-in" med Golden State Warriors in Memphis Grizzlies.

"Ta teden ne bomo naredili vsega naenkrat. Stvari bomo morali uvajati postopoma in mislim, da je to pristop, ki bo naši ekipi najbolj ustrezal. Torek bo bolj osredotočen na nas, v sredo pa bomo začeli s pripravo na Minnesoto."

Luka Dončić in LeBron James bosta v končnici lige NBA igrala zelo pomembno vlogo. Foto: Guliverimage

Kdaj bo prva tekma?

Lakers in Minnesota sta se v rednem delu sezone pomerila štirikrat, izid v zmagah pa je bil izenačen (2:2). Ena od teh tekem je bila odigrana tudi z Luko Dončićem v postavi, tekmo pa so Lakersi dobili s 111:102.

Prvo tekmo končnice med LA Lakers in Minnesoto Timberwolves si bodo ljubitelji košarke lahko ogledali v nedeljo, 20. aprila, ob 2.30 po slovenskem času.

Preberite še: