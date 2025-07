La Gazzetta dello Sport poroča, da naj bi bil prejšnji ponedeljek dosežen dogovor med Remcom Evenepoelom in ekipo Red Bull - BORA - hansgrohe​​​​​. 25-letni Belgijec naj bi z nemško ekipo podpisal večletno pogodbo (vsaj do leta 2028), ki naj bi začela veljati že prihodnje leto. Bombastično informacijo je danes na startu Touru (ponovno) zavrnil prvi mož ekipe Primoža Rogliča in Jana Tratnika Ralph Denk.

Po poročanju omenjenega italijanskega medija naj bi Remco Evenepoel že prihodnjo sezono dres ekipe Soudal Quick-Step zamenjal za barve ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe, katere član je tudi Primož Roglič. Petindvajsetletni Belgijec ima pogodbo z ekipo Soudal Quick-Step sicer še za prihodnjo sezono (2026), član omenjene ekipe pa je vse od leta 2019, ko je vstopil v svet profesionalnega kolesarstva.

"Prejšnji ponedeljek je bil dosežen dogovor med Remcom Evenepoelom in ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe," je vir povedal za Gazzetta dello Sport. "Večletni sporazum (vsaj do leta 2028), ki se začne leta 2026, se lahko šteje za sklenjenega." A sporazum o prekinitvi pogodbe morajo v tem primeru še potrditi Mednarodna kolesarska zveza, ekipa, ki zaposluje kolesarja (v tem primeru Soudal), in ekipa, ki ga pridobi, brez česar dogovor ne more obveljati. Za zdaj so vse vpletene strani o zadevi molčale. Najglasnejši je navsezadnje direktor nemške ekipe Ralph Denk. "Da, morda je mogoče ... Ampak najprej mora najti rešitev s svojo ekipo," je dejal prejšnji teden, danes pa je informacijo o sklenitvi dogovora jasno zanikal.

Denk: Če bo Remco prost, bi bil neumen, če ga ne bi poklical



"Remco ima za prihodnje sezono sklenjeno pogodbo s Soudalom. Gre za zelo zanimivega kolesarja. Če bo postal prost, ga bodo vsi v karavani želeli prepričati v svojo vizijo. Nikoli ne veš. A trenutno to ni tema pogovora, saj ima še vedno veljavno pogodbo," je za špansko Marco povedal prvi mož ekipe RB-BORA-hansgrohe Ralph Denk. "Če bo prost, ga bo poklicalo 18 ekip in bil bi neumen, če ga ne bi tudi jaz. Če pogledate najboljše ekipe na Touru, niso zgrajene okoli enega superzvezdnika, ampak več njih," je še namignil Denk.

Tour predčasno zapustil zaradi bolezni in zlomljenega rebra

Belgijec je letošnjo Dirko po Franciji končal z odstopom v 14. etapi, ravno v četrtek pa se je na Instagramu javil z daljšim zapisom, v katerem je pojasnil, kaj se je pravzaprav dogajalo. "Tik pred Tourom se je zgodil še en padec, med državnim prvenstvom sem si zlomil še rebro," je razkril Evenepoel. "Ni bilo najhujše, a zagotovo ni bilo idealno, zato sem najtežjo dirko na svetu začel z zlomljenim rebrom."

Z odhodom k Red Bull - BORA - hansgrohe bi Belgijec okoli sebe imel ekipo z Giuliem Pellizzarijem, Jaiem Hindleyjem, Danielom Martinezom, Alexandrom Vlasovom in Florianom Lipowitzem, vprašanje pa ostaja, kakšna bi bila potem prihodnost Primoža Rogliča.

