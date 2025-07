Po odstopu se je oglasil Remco Evenepoel: Starša sta na žalost izbrala najslabši možni dan #video

"Enostavno ni šlo, kot da ne bi imel ničesar več v telesu. Lahko imaš občasno kak slab dan, ni pa normalno, da imaš tri slabe dni zapored," je pred ekipnim avtobusom razlagal Remco Evenepoel, ki je danes že na prvem vzponu povsem omagal in predčasno končal svoj nastop na Dirki po Franciji, kjer je bil po 13 etapah tretji v skupnem seštevku in najboljši mladi kolesar. "Najbolje je bilo, da odstopim, oziroma mi je to Klaas (Lodewyck, vodja ekipe Soudal Quick-Step) tudi predlagal," je razkril 25-letni Belgijec, ki ne ve, kje je razlog njegovega slabega počutja.

"Nimam pojma, to moramo raziskati. Vsi vedo, da je za mano izjemno težka zima (decembra se je huje poškodoval, op. a.), ampak kdo ve, morda je kaj narobe z mojim telesom. Težko rečem."

Pred začetkom štirinajste etape je trener Evenepoela, Koen Pelgrim, že povedal, da njegov kolesar zaradi slabe regeneracije po dirki po Dofineji ni mogel opraviti vseh priprav na Tour. "Praktično nisem mogel opraviti nobenega treninga. Nisem prenesel nobene intenzivnosti. Utrujenost, moje telo letos preprosto ni bilo dovolj dobro, lahko bi bilo karkoli ... Ne morem natančno določiti samo ene stvari," so besede Evenepoela prenesli na specializiranem kolesarskem portalu Wielerflits.

A sight no cycling fan wants to see 😢



Remco Evenepoel abandons the Tour de France 💔 pic.twitter.com/8LpJluYQRZ — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 19, 2025

Dejal je, da bi danes sicer lahko vztrajal in se do cilja privlekel z grupetom (skupino sprinterjev, ki je v cilj pripeljala tik pred časovno zaporo), a kdo ve, morda bi si s tem naredil samo še več škode, pridelal še več utrujenosti. To bi pomenilo, da me ne bi bilo zraven niti septembra (septembra je na sporedu svetovno prvenstvo, v začetku oktobra pa evropsko, op. a.)."

Priznal je, da je izjemno razočaran, in med pogovorom z mediji težko zadrževal čustva. Ganjen je bil tudi ob tem, da sta ga danes ob traso prišla spodbujat starša, ki sta ga čakala na Tourmaletu, prav na klancu, na katerem je omagal.

🎙️ "Remco is alone and he's told his teammates not to wait for him". Here is the team radio zapping from stage 14.



🎙️ "Remco est tout seul, il a dit à ses coéquipiers de pas l'attendre." Voici le zap team radio de l'étape 14 du #TDF2025 pic.twitter.com/9sADmP1hEz — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

"Od danes naprej bi morala teden dni preživeti na Touru. Mislim, da je bilo prav, da sem se ustavil pri njima in jima razložil, kaj se dogaja. Na žalost sta za prihod na Tour izbrala najslabši možni dan."

Po odstopu Evenepoela, ki je tik pred sestopom s kolesa osrečil mladega navijača, je na tretje mesto napredoval nemški kolesar Florian Lipowitz, moštveni kolega Primoža Rogliča, ki se je iz istega razloga pomaknil na šesto mesto.

A gesture like this during such a bad moment tells a lot about Remco. A good soul. That kid will always remember that bottle. 👍#TDF2025 pic.twitter.com/SWigD04nD0 — Mihai Simion (@faustocoppi60) July 19, 2025

Jutri bo na sporedu razgibana etapa od Mureta do Carcassonna, v kateri bodo kolesarji morali prevoziti 169,3 kilometra in premagati 2400 višinskih metrov. Trasa bi morala biti pisana na kožo ubežnikom.

