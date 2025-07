Roglič spet napredoval, ali še razmišlja o zmagovalnem odru?

Dirka po Franciji se počasi preveša v tretji teden. Po 14 etapah vodi Tadej Pogačar, ki ima udobno prednost pred Jonasom Vingegaardom, - ta za rumeno majico zaostaja 4:13 minute - , in 7:53 minute pred Florianom Lipowitzem, ki je po današnjem odstopu Remca Evenepoela napredoval na 3. mesto.

Njegov moštveni kolega Primož Roglič se je iz istega razloga pomaknil na šesto mesto, do 3. stopničke za ločita dve minuti in 41 sekund.

"Hribi še prihajajo"

Kako je doživel današnjo pirenejsko etapo? "Bilo je težko, ampak bom ostal pozitiven, vsekakor je bilo bolje kot v etapi na Hautacam," je priznal v pogovoru za TV Slovenija. "Imel sem malo premalo energije, da bi sledil najboljšim, ampak moram biti zadovoljen. Dal sem vse in to je to. Noge so bile danes boljše, ampak kot sem rekel, nisem bil tako dober kot najboljši, ampak ostanimo pozitivni, hribi še prihajajo," je namignil izkušeni kolesarski šampion, ki se zaveda, da etape v Alpah lahko spremenijo še marsikaj.

Kaj je še dosegljivo v rezultatskem smislu? Ali se vidi na zmagovalnem odru, je zanimalo novinarja TV Slovenija Davida Črmelja. "Nimam pojma, kaj je rezultatsko mogoče, dali bomo vse od sebe, potem pa bomo videli," je bil diplomatski Roglič.

Jutri bo na sporedu razgibana etapa od Mureta do Carcassonna, v kateri bodo kolesarji morali prevoziti 169,3 kilometra in premagati 2400 višinskih metrov. Trasa bi morala biti pisana na kožo ubežnikom.

