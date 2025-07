Nadgradnja vašega računalnika še nikoli ni bila tako poceni

Za vse, ki iščete stroškovno učinkovit način za delo – naj bodo to mala podjetja, študentje, freelancerji ali drugi strokovnjaki – sta Microsoftovi orodji Word in Excel ključnega pomena. Toda pogosto sta tudi precej dragi. Zato je dobra, zanesljiva in ugodna rešitev za produktivnost nujna. Na srečo lahko zdaj izkoristite posebno akcijo Keysoff , kjer so licence za Microsoft Office na voljo po neverjetnih cenah. Od danes dalje si lahko zagotovite vseživljenjsko licenco za MS Office Professional 2021 za samo 31,95 evra (redna cena 299 evrov) s kodo " BP62" .

Ne glede na to, ali vodite manjše podjetje ali sodelujete s hibridno ekipo, je ta zbirka zasnovana za povezljivost in učinkovito delo. Z enkratnim nakupom Office 2021 pridobite vseživljenjski dostop do naslednjih aplikacij: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Teams, Publisher in Access. Če kupite paket za pet računalnikov, znaša cena na ključ zgolj 26 evrov, kar je najnižja cena letos! Takoj po nakupu prejmete povezavo za prenos, namestitev pa je hitra in preprosta – začnete lahko že v nekaj minutah. Podprti so vsi jeziki, vključena pa je tudi brezplačna podpora za stranke. Plačate enkrat – in uživate v vseživljenjski programski opremi za produktivnost!

62 odstotkov popusta za MS Office (koda za popust: BP62)

Posebna ponudba najnovejšega MS Officea 2024

Prav tako si lahko zagotovite vseživljenjsko licenco za Windows 11 Professional za samo 13,66 evra (redna cena 199 evrov) in nadgradite svoj računalnik z naprednimi orodji za varnost in produktivnost. Ker bo podpora za Windows 10 uradno zaključena oktobra 2025, je zdaj popolna priložnost za ugodno nadgradnjo na najnovejši operacijski sistem podjetja Microsoft.

Z elegantnim vmesnikom, vgrajeno umetno inteligenco in boljšimi orodji za večopravilnost Windows 11 ni le operacijski sistem – je prava nadgradnja življenjskega sloga. Za razvijalce je Copilot sposoben celo ustvarjati programske kode in se brezhibno povezuje s platformami, kot je GitHub, zato je nepogrešljivo orodje tako za strokovnjake kot za študente.

50 odstotkov popusta za Windows OS (koda za popust: BP50)

62 odstotkov popusta na Office in pakete (koda za popust: BP62)

Veleprodajni paketi – neprekosljive cene!

50 odstotkov popusta na dodatne verzije Windows OS (koda za popust: BP50)

Computer Tools (brez kode za popust)

Kako izvesti plačilo?

1. Dodajte izdelek v košarico, nato kliknite "Nadaljuj na blagajno".

2. Vnesite vse potrebne podatke in kliknite "Posodobi".

3. Vnesite kodo za popust in kliknite "Oddaj naročilo" za izvedbo plačila.

