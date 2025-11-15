Logarjevi Demokrati leto po ustanovitvi v razgrnitev volilnega programa

Demokrati pod vodstvom poslanca Anžeta Logarja se bodo leto po ustanovitvi sestali na programskem kongresu s sloganom Obstaja izbira. V Portorožu bodo predstavili program Uspešna Slovenija, s katerim se nameravajo podati tudi na volitve. Med ključnimi točkami izpostavljajo gospodarstvo, varnost, boj proti korupciji, digitalizacijo in zdravje.

V stranki napovedujejo, da bodo na današnjem kongresu predstavili program za prihodnost, usmerjen v razvoj, sodelovanje in odgovorno vodenje Slovenije.

Prepričani so, da v naslednjem mandatu ne bo časa za iskanje pravih ukrepov, pač pa bodo morali ti biti že pripravljeni. "Vlada bo začela svoj mandat z zelo jasno sliko, kaj naj počne od prvega dne naprej," so zapisali v napovedi kongresa.

V dobro leto stari stranki tako za danes napovedujejo predstavitev programa za uspešno Slovenijo. "Gospodarstvo in davčna razbremenitev, varnost, boj proti korupciji, digitalizacija in zdravje. To so ključne vsebine, po katerih boste ločili Demokrate," je v tednu pred kongresom v videih na družbenih omrežjih zagotavljal predsednik stranke Anže Logar, ki bo zbrane na kongresu danes tudi nagovoril.

Na govorniški oder tudi Irgl, Avbelj in drugi

Zvrstilo pa se bo še nekaj drugih govorcev, med drugim podpredsednica stranke Eva Irgl, član sveta stranke, nekdanji državni sekretar na ministrstvu za zdravje Tadej Ostrc, pravnik Matej Avbelj, nekdanji pravosodni minister Senko Pličanič, ekonomist Igor Masten, nekdanji diplomat Božo Cerar in nekdanji okoljski minister v vladi Marjana Šarca Simon Zajc, ki bodo v svojih nagovorih predstavili ukrepe, zapisane v programu. Te so razdelili po posameznih področjih oz. ministrstvih, kot so si jih zamislili v stranki.

Ukrepe programa, s katerim se bodo v prihodnjih mesecih podali v kampanjo pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami, je v zadnjih mesecih snoval strokovni svet. Tega so ustanovili na majskem srečanju Demokratov v Polzeli.