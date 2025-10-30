Zgodovinski uspeh nizozemskih liberalcev

Na nizozemskih predčasnih parlamentarnih volitvah sta sredinsko-liberalna D66 Roba Jettna in skrajno desna Stranka svobode (PVV) Geerta Wildersa osvojili po 26 sedežev, kažejo skoraj v celoti prešteti glasovi. Gre za zgodovinski uspeh za D66, ki ji pred tedni ankete niso napovedovale več kot 12 sedežev, poroča BBC.

Vodja D66, 38-letni Rob Jetten, je vodil izjemno izpiljeno kampanjo, s katero je na televizijskih soočenjih prekosil tekmece in si podporo pridobil tudi z nastopom v kvizu Najpametnejša oseba. Ob razglasitvi rezultatov je dejal, da so volivci obrnili nov list ter da si želi oblikovati stabilno in ambiciozno koalicijo.

Protiislamski populist Geert Wilders, ki je še lani zmagal z 37 sedeži, jih je tokrat izgubil deset, a kljub temu dosegel svoj drugi najboljši rezultat do zdaj. Priznal je, da je malo verjetno, da bi lahko sestavil vlado, saj so vse večje stranke sodelovanje z njim izključile, potem ko je zaradi spora glede azila in migracij zapustil lastno koalicijo. Wilders je sicer vodil v anketah celotno volilno kampanjo.

Mogoče koalicijske partnerice D66

Med mogočimi partnerji za Jettna so VVD (22 sedežev), Zeleno-leva laburistična koalicija Fransa Timmermansa (20) in Krščanski demokrati (18). Timmermans je po slabem rezultatu napovedal odstop.

Volitve so zaznamovale teme, kot so migracije in hudo pomanjkanje stanovanj, saj naj bi jih manjkalo skoraj 400 tisoč. Stranka D66 kot odgovor na stanovanjsko krizo napoveduje gradnjo desetih novih mest.

"Vemo, da so milijoni Nizozemcev glasovali za druge stranke, in čutim tudi veliko odgovornost do njih," naj bi po pisanju BBC v sredo zvečer dejal Rob Jetten.