Wilders je to potezo potrdil v objavi na družbenih omrežjih X, kjer je dejal, da se je za to odločil, ker se njegovi koalicijski partnerji niso želeli strinjati z njegovimi migracijskimi načrti. "Brez podpisa pod našimi azilnimi načrti. PVV zapušča koalicijo," je zapisal.

Voditelji štirih koalicijskih strank so se po poročanju francoske tiskovne agencije AFP davi sešli na kriznih pogovorih, a so se po vsega pol ure razšli v napetem razpoloženju.

"Pravkar sem obvestil predsednika vlade, da bom umaknil ministre PVV iz vlade in da ne moremo več nositi odgovornosti za to," je dejal Wilders. "Podpisal sem se za najstrožjo azilno politiko, ne pa za propad Nizozemske, zato se naša odgovornost v tej vladi zdaj končuje," je dodal.

Wilders je v ponedeljek predstavil načrt v desetih točkah za radikalno zmanjšanje migracij, s čimer je pritisnil na štiristrankarsko koalicijo, naj zaostri svojo migracijsko politiko ali pa tvega krizo kabineta.

"Sneli smo rokavice," je Wilders dejal na tiskovni konferenci, na kateri je predstavil načrt, in zagrozil z odhodom iz koalicije, če ne bodo zaostrili migracijske politike.

Pri tem je omenil zaprtje meja za prosilce za azil, strožji nadzor na mejah, ukinitev združevanja družin priseljencev, zapiranje azilnih domov in deportacije tistih z dvojnim državljanstvom, ki so obsojeni zaradi kaznivih dejanj.

Nizozemska vlada je sicer že lani naznanila dogovor o svežnju novih ukrepov na področju priseljevanja in azilne politike. Ta vključuje več Wildersovih zahtev, pa tudi spremembe pri obravnavi beguncev iz Sirije.

Prav tako želi zapreti azilne centre in izseliti imetnike vizumov iz centrov, da bi ustvarili več prostora, namesto da bi odprli nove. K temu so pozvale opozicijske stranke in aktivisti, s čimer želijo zmanjšati prenatrpanost in nečloveške razmere za prosilce za azil, ki potrebujejo zatočišče.

Preostale tri koalicijske stranke kritične do Wildersa

V preostalih treh koalicijskih strankah, desnosredinski Ljudski stranki za svobodo in demokracijo (VVD), konservativni Novi družbeni pogodbi (NSC) in populističnem Gibanju kmetov in državljanov (BBB), so do umika PVV iz vlade kritični.

Vodja VVD Dilan Yesilgoz je Wildersovo potezo po poročanju AFP označila za izredno neodgovorno. Dodala je, da se boji, da bo odprla vrata levičarskim strankam. Po poročanju spletnega medija Politico je ocenila še, da je Wilders spet postavil lastne interese nad interese države, ko je pobegnil v času negotovosti brez primere.

"Upali smo, da bo imel [Wilders] mirno noč in da bo o tem temeljito premislil. Toda prišel je z zelo kratko izjavo," je za nizozemsko javno radiotelevizijo NOS dejala Nicolien van Vroonhoven iz NSC. "To je res nerazumljivo, je dodala.

Tudi vodja BBB Caroline van der Plas je menila, da je Wildersova odločitev neodgovorna. "Kdorkoli zdaj odneha, na srebrnem pladnju ponuja Nizozemsko levici," je zapisala na družbenem omrežju X.

Relativna zmagovalka, a ostala brez premierskega mesta

Wildersova stranka PVV je leta 2023 zmagala na nacionalnih volitvah, vendar mu zaradi odpora drugih večjih strank ni uspelo zagotoviti položaja predsednika vlade.

PVV ima s 37 poslanci največje število sedežev v 150-članskem nizozemskem parlamentu, vladajoča koalicija, ki se znova sooča z notranjimi trenji, pa brez te stranke zaseda 51 poslanskih mest.

Zadnje javnomnenjske raziskave po navedbah AFP in Politica kažejo, da PVV še vedno beleži najvišjo podporo med nizozemskimi volivci, tesno pa ji sledita VVD ter opozicijsko zavezništvo zelenih in laburistov.

Nizozemska vlada je razpadla le nekaj tednov pred ključnim vrhom zveze Nato v Haagu, na katerem naj bi zaveznice znatno povečale izdatke za obrambo.