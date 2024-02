Koalicijska pogajanja z Wildersom zapustila ključna stranka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Približno deset tednov po parlamentarnih volitvah na Nizozemskem so propadli koalicijski pogovori med vodjo nizozemske skrajne desnice Geertom Wildersom in stranko Nova družbena pogodba (NSC). Slednja se je namreč danes odločila, da pogovorov ne bo nadaljevala. S tem pa je Wildersu onemogočila oblikovanje večinske koalicije.

Wildersova skrajno desna Stranka za svobodo (PVV) je na volitvah 22. novembra osvojila 37 od 150 sedežev v parlamentu, kar predstavlja nepričakovano okrepitev podpore za skrajno desnico v državi. A zaenkrat še ni jasno, če se lahko Wilders sploh nadeja oblikovanja delujoče koalicije.

V koalicijo si Wilder želi poleg stranke NSC pritegniti še desnosredinsko Ljudsko stranko za svobodo in demokracijo (VVD) odhajajočega premierja Marka Rutteja in Gibanje kmetov in državljanov (BBB). Skupaj bi stranke imele večino poslancev v parlamentu. Z izstopom NSC pa Wilders ne bo mogel oblikovati večinske koalicije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vodja stranke NSC Pieter Omtzigt je imel že pred začetkom pogovorov z Wildersom pomisleke glede sodelovanja. Kljub izstopu pa bi njegova stranka lahko podprla manjšinsko vlado pod vodstvom PVV.

Wilders je medtem nad odločitvijo stranke NSC že izrazil razočaranje.

V razdrobljenem političnem sistemu na Nizozemskem, kjer nobena stranka nima zadostne podpore za samostojno vladanje, volitvam običajno sledijo meseci koalicijskih pogajanj. Do oblikovanja nove koalicije bo na čelu vlade ostal dolgoletni premier Mark Rutte, ki je svojo zadnjo vlado sestavljal 271 dni.