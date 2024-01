Za silvestrovo spopadi v Berlinu. Aretirali več kot 300 ljudi.

Več kot 300 aretiranih, 4.500 aktivnih policistov, od tega 15 ranjenih. To je po poročanju Deutsche Welle rezultat silvestrovanja v nemški prestolnici. Zakaj so v Berlinu v mnogo delih mesta izbruhnili spopadi in kdo se je pravzaprav odločal za nasilje in proti komu, še ni jasno. Nemška policija je sporočila le, da je večina nasilnežev uporabljala pirotehniko. Tako se je s prazničnim ognjemetom obstreljevalo kar 500 oseb v središču mesta na Alexanderplatzu.

