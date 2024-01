Rusi za silvestrovo pobijali tudi otroke v Siriji #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rusi so skupaj z vojaškimi silami samodržca Bašarja Al Asada v Siriji samo leta 2023 izvedli več kot 1.200 napadov. 27-krat so napadli šole, 16-krat pa begunska taborišča. (Fotografija je simbolična.) Foto: Reuters

9.49 Rusi za silvestrovo pobijali tudi otroke v Siriji

8.49 Več mrtvih v medsebojnem obstreljevanju v Ukrajini

Dve mrtvi osebi, med njimi en otrok. 14 oseb v bolnišnici, med njimi dve v kritičnem stanju. To je rezultat napada ruskega vojaškega letalstva na sirsko mesto Idlib za silvestrovo, poroča Al Jazeera. Rusi so skupaj z vojaškimi silami samodržca Bašarja Al Asada v Siriji samo leta 2023 izvedli več kot 1.200 napadov. 27-krat so napadli šole, 16-krat pa begunska taborišča.

"Napad je imel samo en cilj. Ubiti čim več civilistov," je za Al Jazeero dejal predstavnik opozicijske organizacije Syria Civil Defence Ahmed Yazji. Po njegovih besedah se lahko včerajšnji napad in vse druge, ki so jih skupaj izvedli ruska vojska in vojaki Al Asada, opiše le kot terorizem.

V mestu Idlib in njegovi okolici trenutno živi okoli 4,5 milijona ljudi, med njimi je 1,9 milijona beguncev, ki so pobegnili pred nasiljem Al Asada. Ta del Sirije velja za najbolj naseljenega v državi, v kateri že 13 let divja državljanska vojna. Idlib sicer velja za neuradno prestolnico sirijske opozicije.

8.49 Več mrtvih v medsebojnem obstreljevanju v Ukrajini

V ukrajinskem obstreljevanju središča Donecka so ponoči ubili štiri ljudi, so sporočile tamkajšnje separatistične oblasti. Ruska vojska je medtem nadaljevala ciljanje ukrajinskih mest, pri tem pa ubila najmanj eno osebo v Odesi, poročajo tuje tiskovne agencije.

V obstreljevanju Donecka, prestolnice ene od štirih ukrajinskih regij, ki si jih je Rusija leta 2022 enostransko priključila, so umrli štirje ljudje, še 13 je ranjenih, je prek Telegrama sporočil proruski voditelj Denis Pušilin.

V novih napadih z droni na ukrajinsko pristaniško mesto Odesa je umrla najmanj ena oseba, več ljudi je ranjenih, pa je sporočil tamkajšnji guverner Oleg Kiper.

Ruske sile so po navedbah ukrajinskih virov ponoči napadle tudi regije Lvov, Mikolajev in Dnipropetrovsk, od koder pa za zdaj poročajo zgolj o gmotni škodi.

Vojna v Ukrajini se je v zadnjih dneh leta 2023 znova zaostrila, potem ko je Kijev v soboto v odgovor na enega najsilovitejših ruskih napadov ciljal rusko obmejno mesto Belgorod. V tej dvodnevni izmenjavi ognja je bilo ubitih več kot 50 ljudi.