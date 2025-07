Tajska in Kambodža kljub pripravljenosti na pogajanja nadaljujeta spopade

Tajska in Kambodža že tretji dan nadaljujeta spopade in obstreljevanje, skupno število žrtev v obeh državah pa je naraslo na 33, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Oblasti v Kambodži so sicer v petek na izrednem zasedanju Varnostnega sveta ZN pozvale k "takojšnjemu premirju", Tajska pa je izrazila pripravljenost na pogajanja.