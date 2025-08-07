Trumpa predlagal za Nobelovo nagrado

Kamboški premier Hun Manet je danes dejal, da je predsednika ZDA Donalda Trumpa nominiral za Nobelovo nagrado za mir. Pripisal mu je zasluge za "vizionarsko in inovativno diplomacijo" za konec spopadov med njegovo državo in Tajsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Petdnevni obmejni spopadi med Kambodžo in Tajsko so prejšnji mesec terjali najmanj 43 življenj. Poleg Malezije, ki predseduje regionalnemu bloku Asean, in Kitajske je za dosego premirja posredoval tudi Trump.

V pismu norveškemu Nobelovemu odboru je premier Manet pohvalil Trumpove zgodovinske prispevke k miru na svetu. Američana je označil za izjemno sposobnega državnika, ki z inovativno diplomacijo rešuje in preprečuje vojne.

Kambodža in Tajska sklenili pomemben dogovor

Kambodža in Tajska sta po koncu konflikta pretekli teden z ZDA sklenili pomemben dogovor, s katerim sta namesto zagroženih 36-odstotnih dobili 19-odstotne carine.

Trumpa sta za nagrado za mir nominirala že Pakistan zaradi posredovanja v spopadih z Indijo in izraelski premier Benjamin Netanjahu za pomoč pri napadih na Iran.

Odbor za Nobelove nagrade seznama nominirancev ne objavlja.