Zmagovalec pozabil, da je sodeloval, in prejel bon Eurogarden v vrednosti 1.000 evrov

Vrtni center Eurogarden in blagovna znamka Ramda sta letos uspešno izpeljala jubilejno, že 5. veliko nagradno igro v sodelovanju s portalom Siol.net. Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali v akciji Euro na euro – nakupuj in privarčuj v vrtnih centrih Eurogarden. Sreča je bila tokrat na strani gospoda Ivana iz Gornjega Grada, ki je prejemnik glavne nagrade – darilnega bona Eurogarden v vrednosti 1.000 evrov. Svoj bon bo lahko porabil po lastni izbiri v enem od vrtnih centrov Eurogarden – na Dobrovi pri Ljubljani ali v Krškem.

Nagrajenec že pozabil, da je sodeloval v nagradni igri

Gospod Ivan nam je zaupal, da je na sodelovanje v nagradni igri že skoraj pozabil: "Ko sem prejel e-pošto o nagradi, sem sprva mislil, da gre za šalo. A ko sem ugotovil, da je resnična, je bilo veselje še toliko večje."

Kot stranka vrtnih centrov Eurogarden je zmagovalec nagradne igre v preteklosti že opravil nekaj nakupov, njegov naslednji pa bo, kot je dodal, drobilnik vej. Nagrado mu je osebno predala direktorica podjetij Eurogarden in Rotar, gospa Mateja Rotar, ki mu je tudi iskreno čestitala.

Ob tem je Mateja Rotar z nasmehom dodala: "Morda bo gospod Ivan bon izkoristil kar za nakup robotske kosilnice Sunseeker Elite. To je ena naših najboljših novosti – kosilnica ne potrebuje mejne žice, zelenico pa ohranja brezhibno urejeno."

Foto: Eurogarden in Rotar

5. nagradna igra Eurogardna in Ramde

Letos smo organizirali že jubilejno, 5. nagradno igro. V teh letih smo skupaj z vami ustvarili edinstveno zgodbo povezovanja, strasti do vrtnarjenja in narave. Spomnimo: pred natanko petimi leti smo podelili prvi veliki nagradi: vrtni traktor Rider Ramda in pred štirimi leti vrtni traktor Castelgarden. V naslednjih dveh letih sta sledili še dve zmogljivi vrtni kosilnici. Vse nagrade so bile izbrane na podlagi vaših glasov – vi ste tisti, ki ste izbirali naj vrtni stroj leta in tako oblikovali podobo najbolj priljubljenih izdelkov med slovenskimi vrtičkarji.

Nepogrešljiva novost: robotske kosilnice Ramda in Sunseeker Elite

Tehnologija je že zdavnaj vstopila tudi na domače trate, zato lahko zdaj še bolj uživate na svojem vrtu. V vrtnih centrih Eurogarden predstavljamo najnaprednejše robotske kosilnice Ramda in Sunseeker Elite, ki postajajo nepogrešljiv del sodobne oskrbe zelenic.

Zasnovane za popolno prilagoditev različnim vrstam terenov so kosilnice iz družine Sunseeker Elite še posebej priročne, saj za delovanje ne potrebujejo mejne žice – orientirajo se s pomočjo tehnologije RTK GPS, ki omogoča natančno košnjo tudi na večjih in zahtevnejših površinah. Kosilnice Ramda združujejo preprostost uporabe, zanesljivost in dostopno ceno, kar jih uvršča med najboljše izbire za družinske vrtove.

Robotske kosilnice Ramda in Sunseeker Elite se ponašajo s številnimi naprednimi funkcijami, ki poskrbijo za brezhibno košnjo in popolno uporabniško izkušnjo. Ena izmed ključnih prednosti je samodejno vračanje na polnilno postajo, kar pomeni, da kosilnica sama poskrbi za svojo energijo in delo nadaljuje takoj, ko je ponovno pripravljena.

Zelo priročna je tudi možnost upravljanja prek mobilne aplikacije, s katero lahko prilagajate urnike, območja košnje in spremljate stanje naprave – tudi ko vas ni doma. Uporaba je preprosta, nadzor pa vedno pri roki.

Foto: Eurogarden in Rotar

Tihi in energijsko varčni motorji robotskih kosilnic omogočajo delovanje skoraj brez hrupa, zato kosilnice ne motijo vašega popoldanskega počitka ali družinskega druženja na vrtu.

Poleg tega so opremljene s tehnologijo za pametno zaznavanje ovir, kar jim omogoča varno in natančno navigacijo po vrtu – tudi med gredicami, drevesi ali vrtnim pohištvom.

S pomočjo teh pametnih pomočnic bo vaša trata vedno lepo pokošena, vi pa boste prihranili čas, trud in energijo. Preverite ponudbo in se o zmogljivosti kosilnic prepričajte v živo – v vseh vrtnih centrih Eurogarden ali na spletni strani www.eurogarden.eu.

Foto: Eurogarden in Rotar

Zaščitite se pred mrčesom na vrtu

Topli večeri na vrtu so nekaj najlepšega – dokler nas ne zmotijo nadležni komarji in druge živali. Da bodo vaši trenutki na prostem res prijetni, priporočamo uporabo naravnih sveč z vonjem citronelle, ki učinkovito odganjajo komarje in hkrati ustvarijo prijetno ozračje.

Foto: Eurogarden in Rotar

Za dodatno zaščito pa posezite po repelentih proti komarjem in drugim insektom, ki jih lahko nanesete na kožo ali oblačila. V vrtnih centrih Eurogarden boste našli tudi širok izbor sredstev proti različnim vrtnim škodljivcem, ki napadajo rastline in lahko hitro pokvarijo ves trud na vašem zelenem kotičku.

Poskrbite, da bo vaš vrt prijeten tako za vas kot vaše rastline – brez nezaželenih obiskovalcev.

Foto: Eurogarden in Rotar

Zalivanje v vročih poletnih dneh – rešitev je namakalni sistem

Poleti, ko so temperature najvišje, je ključno, da vrt zalivate zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko sonce ni več tako močno. Tako se zmanjša izhlapevanje vode, rastline pa lahko v miru vsrkajo vlago. Izogibajte se zalivanju čez dan, saj lahko kapljice na listih delujejo kot povečevalna stekla in povzročijo ožige.

VIDEO: Kako zalivati vaš vrt in katere pripomočke uporabiti?

Namesto pogostega plitkega zalivanja je bolje izbrati redkejše, a globlje zalivanje. Za to potrebujete primerne pripomočke za zalivanje, ki so vedno na zalogi v vrtnih centrih Eurogarden. Na ta način spodbudite rastline, da razvijejo globlje korenine, kar jim omogoča večjo odpornost proti suši. Posebno pozornost namenite rastlinam z velikimi listi, plodovkam (kot so paradižniki) in mladim sadikam, ki hitreje izgubljajo vlago.

Foto: Eurogarden in Rotar

Za večje vrtove ali tiste, ki vas poleti pogosto ni doma, je odlična rešitev namakalni sistem. V Eurogardnovi ponudbi najdete praktične rešitve, kot so kapljični sistemi, cevi z razpršilci, nastavljivi časovniki in celo glinene posode Olla, ki vodo sproščajo počasi in enakomerno. Takšni sistemi poskrbijo, da bo vaš vrt vedno ustrezno zalit – brez odvečnega napora.

Piknik na vrtu z družino ali prijatelji, neprecenljivi trenutki življenja

Poletni dnevi so kot nalašč za sproščene piknike na vrtu – v krogu družine ali prijateljev. Tisti pristni trenutki ob dobri hrani, vonju po žaru in smehu otrok na zelenici so res neprecenljivi in ustvarjajo spomine, ki ostanejo za vedno.

Za popolno izkušnjo priporočamo vrhunske žare Ramda-Kamado, ki navdušujejo s svojo vsestranskostjo, natančnim nadzorom temperature in enakomernim pečenjem. Ne pozabite na kakovostno oglje, ki je ključnega pomena za dober okus jedi – na voljo je v vseh vrtnih centrih Eurogarden.

Poleg žara in oglja pa vsak pravi mojster žara potrebuje zanesljive pripomočke: prijemalke, termometer za meso, zaščitne rokavice, čistilne ščetke in seveda dobro razpoloženje. Vse to najdete v bogati ponudbi opreme v Eurogardnu – za piknik, ki bo navdušil prav vsakogar.

Ramda je blagovna znamka vrtnih strojev, orodja, zaščitne opreme ter dodatkov za vrt, dom in urejanje okolice. Izdelki se proizvajajo in razvijajo v najbolj prepoznavnih tovarnah po svetu. Znamka slovi po kakovostni zasnovi in vzdržljivosti produktov, saj se razvija na najboljših materialih, pri čemer ne pozablja niti na dizajn in estetiko. Vse to pa ekipa strokovnjakov vsako leto dopolnjuje. Eurogarden zagotavlja servisno podporo in kakovostne rezervne dele za vrtne stroje. Tako se vedno lahko obrnete na servis Rotar, kjer vam bodo izkušeni strokovnjaki z veseljem pomagali. Poleg tega izvajajo servise tudi za vse vrste vrtnih strojev, ki jih potrebujete za brezskrbno in hitro opravljeno delo na svojem vrtu. Vabljeni v vrtne centre Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem, kjer imamo na zalogi več kot 40 tisoč artiklov. Strankam zagotavljamo tudi hitro in varno nakupovanje v spletni trgovini www.eurogarden.eu.

