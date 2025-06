Kako urediti popoln vrt za poletje: žari, pohištvo, zasaditve in zelenica brez skrbi

Poleti imamo več priložnosti za druženje na vrtu, sprostitev na udobnem ležalniku in uživanje v vonju sveže pokošene trave. Če si želite ustvariti zunanji prostor, ki bo navduševal z videzom in funkcionalnostjo, je zdaj pravi čas za akcijo.

Foto: Eurogarden, Rotar in Ramda

Od izbire pravega vrtnega pohištva do postavitve najboljšega žara in zasaditve v lonce XXL do čudovitih balkonskih dekoracij – vse to lahko preoblikuje vaš dom v oazo sredi poletja. Potreben je le obisk vrtnega centra Eurogarden Dobrova pri Ljubljani ali Krško. Za piko na i na vašem vrtu pa poskrbi brezhibno pokošena zelenica, ki jo zanesljivo ureja brezžična robotska kosilnica Sunseeker ali zmogljiva kosilnica z zanesljivim in zmogljivim motorjem Briggs & Stratton. Vse, kar potrebujete za popoln vrt, je na dosegu roke tudi v spletni trgovini eurogarden.eu.

Kako izbrati vrhunsko vrtno pohištvo za poletno sezono

Ko izbiramo vrtno pohištvo, danes ne iščemo več le funkcionalnosti – iščemo dizajn, udobje in vzdržljivost. Vrhunske garniture iz umetnega ratana, aluminija ali lesa združujejo sodoben videz z odpornostjo na vse vremenske razmere. V vrtnih centrih Eurogarden imamo v ponudbi vse, da boste opremili vse od majhnega balkona do prostorne terase. Z dodatki boste lahko ustvarili ambient, v katerem se bo čas ustavil.

Zadnje trende narekuje tudi funkcionalnost – zložljivi stoli, mizice z več funkcijami, ležalniki z nastavljivim naslonjalom in pohištvo s shranjevalnim prostorom. Pametna izbira vrtnega pohištva pomeni, da boste svoj zunanji prostor uporabljali vsak dan, ne glede na to, ali gre za jutranjo kavo na soncu, kosilo z družino ali večerni klepet ob kozarcu vina.

Foto: Eurogarden, Rotar in Ramda

Najboljši žari za popolne poletne večere: kateri žar izbrati za svoj vrt

Poletje brez dobrega žara je kot vrt brez rož. Pravi žar ni le kuhinjski pripomoček, temveč središče druženja, vonjav in okusov, ki ostanejo v spominu. Med zelo priljubljenimi so keramični Ramda-kamado žari, ki so tudi smokerji, navdušujejo pa z avtentičnim dimljenim okusom – na njih lahko pečete celo pice, piškote, kruh in druge dobrote.

Pri izbiri pravega žara ne glejte le na ceno – pomembni so kakovost materialov, površina za peko, mobilnost in dodatki, kot so termometer, litoželezne rešetke ali večconsko pečenje. V trendu so tudi žari z več funkcijami, ki združujejo žar in kuhalnik v enem. Ne glede na to, ali pripravljate hitro večerjo med tednom ali sobotni piknik s prijatelji – z dobrim žarom boste postali zvezda vsakega poletnega druženja.

Okrasni lonci XXL pustijo izjemen vtis

Veliki okrasni lonci niso samo praktični za sajenje – postali so ključni del vrtnarskega oblikovanja. Lonci XXL so idealni za ustvarjanje osrednjih točk na terasah, ob vhodih ali ob robu vrta. Vanje lahko zasadimo bujne okrasne trave, pahljačaste palme, cvetoče grmovnice ali celo manjša drevesa, ki prostoru dodajo volumen in eleganco. Poleg estetske vrednosti pa večji lonci nudijo rastlinam več prostora za korenine, s tem pa boljšo rast in večjo odpornost na sušo.

Moderne zasaditve v velikih loncih pogosto kombinirajo različne strukture in barve – viseče rastline, srednje visoke cvetlice in visoke okrasne elemente, ki skupaj ustvarijo dinamičen in urejen videz. Priljubljeni materiali so lahki, a trpežni kompoziti, kamen, beton in glazirana keramika. Lonci XXL so odlična izbira tudi za balkone in terase, saj z njimi lahko ustvarimo čudovito zeleno oazo. Če želite močan prvi vtis z minimalnim vzdrževanjem – so veliki okrasni lonci XXL prava rešitev za vas.

Kako urediti okrasni vrt, da bo v vsakem letnem času videti popoln

Urejanje vrta z okrasnimi rastlinami je pravi užitek, saj narava ponuja nešteto kombinacij barv, oblik in tekstur. Ključ do lepega vrta skozi vse leto je dobra razporeditev trajnic, grmovnic, okrasnih trav in sezonskega cvetja. Zasadite višje rastline v ozadje, nižje pa v ospredje. Tako ustvarite harmoničen videz, ki bo deloval naravno, a hkrati premišljeno. Ne pozabite na zasaditve ob poteh in robovih – to daje vrtu poseben pečat.

Pri urejanju vrta je dobro upoštevati tudi barvno paleto. Mehki pastelni odtenki sivke, potonik in hortenzij se lepo dopolnjujejo z živahnimi rdečimi ali oranžnimi poudarki, kot so okrasni maki ali cinije. Okrasne trave dodajo gibanje in zračno lahkost, medtem ko zimzelene rastline poskrbijo za strukturo tudi v hladnejših mesecih. Naj bo vrt odsev vašega sloga – romantičen, moderen, divje naraven ali minimalističen. Z nekaj načrtovanja in pravo izbiro rastlin boste ustvarili prostor, ki bo navduševal od pomladi do zime.

Mali balkon in okenske police – veliko možnosti za čudovite zasaditve

Tudi najmanjši balkon lahko postane čaroben kotiček za sprostitev – potrebujete le nekaj skrbno izbranih rastlin, loncev in ustvarjalnosti. Pri balkonskih zasaditvah je ključna izraba prostora v višino: viseče košare, stenske police in ograjna korita so odlična rešitev za maksimalen učinek z minimalno površino. Viseče petunije, milijon zvončki in surfinije ustvarijo bogato kombinacijo živahnih barv, medtem ko zelišča, kot so bazilika, meta in rožmarin, dodajo balkončku praktičnost in čudovit vonj.

Balkonske zasaditve so tudi idealna priložnost za ustvarjanje mikrovrta z jagodičevjem, češnjevimi paradižniki ali čiliji. Ne glede na velikost lahko balkon zaživi kot vaša osebna zelena oaza, ki vam vsak dan prinese kanček narave v urbano okolje.

Čudovita zelenica brez truda: robotske kosilnice Sunseeker brez mejne žice

Lepo pokošena, enakomerno zelena trata je osnova vsakega urejenega vrta – in priznajmo si, tudi tisto, kar najprej opazijo gostje. A če se želite izogniti potenju s klasično kosilnico vsak teden, je rešitev preprosta: robotska kosilnica Sunseeker Elite. Pametno in tiho poskrbi za vsako bilko trave, tudi ko vas ni doma. Deluje brez mejne žice, zato jo lahko brez skrbi pustite, da opravlja delo samostojno, medtem ko vi brezskrbno uživate na pikniku s prijatelji ali družino.

Poleg brezhibnih rezultatov pa prinaša tudi več prostega časa – vi se sproščate, robotska kosilnica pa kosi namesto vas. Robotske kosilnice Sunseeker Elite so zasnovane za različne terene, tudi za zmerne brežine, in so kos tudi gostejši travi. Njihova natančna in zmogljiva tehnologija bo poskrbela, da bo vaš vrt videti kot iz revije – ne da bi morali vi za to kaj posebej narediti. Naj zelenica dela vtis, medtem ko vi uživate – že to poletje.

Vrtne kosilnice z zmogljivim motorjem Briggs & Stratton

Če vam bolj ustreza klasična vrtna kosilnica, potem je izbira kakovostnega motorja ključnega pomena za brezhibno košnjo. Briggs & Stratton je sinonim za zanesljivost, moč in dolgotrajno delovanje, kar omogoča učinkovito košnjo tudi na večjih ali zahtevnejših terenih. Njihovi motorji se odlikujejo po enostavnem zagonu, varčnosti in nizkih emisijah, kar pomeni manj skrbi za uporabnika in okolje.

V kombinaciji z dobro zasnovo kosilnice boste dobili napravo, ki se ne bo ustrašila gostejše trave, strmih pobočij ali dolgotrajnega dela. Ne glede na to, ali kosite vsak teden ali le občasno, vrtna kosilnica z motorjem Briggs & Stratton zagotavlja profesionalne rezultate in dolgo življenjsko dobo. To je prava izbira za vse, ki želijo zanesljivost in moč v enem.

Foto: Eurogarden, Rotar in Ramda

Urejanje vrta je danes pravi užitek, saj s pravimi izdelki in rešitvami lahko svoj zunanji prostor spremenite v pravo oazo sprostitve in druženja. Vrhunsko vrtno pohištvo združuje udobje in stil, medtem ko najboljši žari poskrbijo za nepozabne kulinarične užitke. Lonci XXL omogočajo ustvarjanje velikih in impresivnih zasaditev, ki popestrijo vsak kotiček, okrasne rastline pa vrt poživijo skozi vse leto. Tudi balkonske zasaditve so lahko privlačne in funkcionalne, čeprav imate le malo prostora. Za brezhibno pokošeno zelenico so odlična rešitev robotske kosilnice Sunseeker, ki delujejo brez mejne žice in vam omogočajo več prostega časa, medtem ko zmogljive vrtne kosilnice z motorjem Briggs & Stratton zagotavljajo zanesljivo košnjo tudi na zahtevnejših terenih. S temi nasveti bo vaš vrt vedno urejen, lep in pripravljen na uživanje v vseh letnih časih.

