Preden paradižnik presadite na prosto, upoštevajte te nasvete

Paradižnik, ki ga vzgajamo iz sadik in spada med plodovke, na prosto običajno presajamo maja, ko zunaj že mine nevarnost pozebe in se tla in ozračje dovolj segrejeta. Spodaj najdete še nekaj drugih nasvetov, ki vam bodo pomagali, da bo vaš paradižnik na vrtu lahko še bolje uspeval.

Pred presajanjem sadik paradižnika na vrt, tega dobro pognojimo in pripravimo. Za razliko od preostalih vrtnin paradižnik sadimo globlje v zemljo, kot je rastlina rastla v lončku. Poleg tega, poudarjajo vrtnarski strokovnjaki, morajo imeti sadike zdrave in bele korenine, ki lepo in enakomerno preraščajo zemljo v lončku.

Sadika pri tem naj ne bo višja od 20 centimetrov, saj prevelike sadike težje prenesejo spremembe, ki jih prinese presajanje na prosto. Pri tem naj bodo sadike močne in bolj zbite rasti, nikakor pa ne smejo biti pretegnjene, saj to pomeni, da so med listi prevelike razdalje, listi pa zato bolj šibki.

Barva sadik paradižnika naj bo enakomerno temnozelena. Foto: Shutterstock

Barva sadik naj bo čim bolj enakomerno temnozelena, steblo pa naj bo debelo kot svinčnik. Posamezne cvetove, ki se pojavijo, odstranite, da je na voljo več hrane za rast sadike. Sadike do presajanja na vrt hranite v svetlem in ne pretoplem prostoru. Poskrbite, da bodo redno zalite, ter jih občasno dognojite z organskimi gnojili.

Sadite ga na sončno in toplo mesto

Paradižnik posadite na sončno, toplo mesto in na že vnaprej dobro pripravljeno gredico. Zemlja naj bo pri tem dobro razrahljana. Zaradi različnih bolezni je bolje, da ga vsako leto posadite na drugo mesto glede na kolobar.

Če želite, da paradižnikove sadike razvijejo močnejši in globlji koreninski sistem, ki lahko črpa več hranil in zagotavlja bolj zdravo rast in večjo odpornost, rastline sadite globlje, kot so te rastle v lončku. Sadite do prvih pravih listov, ki morajo biti nekaj centimetrov nad zemljo. Še več korenin pa rastlina razvije, če sadiko posadite nekoliko postrani.

Poskrbite za redno zalivanje rastlin paradižnika. Foto: Shutterstock

Opora rastline

Poskrbite, da bo imela rastlina ustrezno oporo. Poznamo namreč različne sorte paradižnika, ki se med sabo razlikujejo že po načinu rasti. Visok paradižnik jo potrebuje, grmičaste sorte pa je ne potrebujejo. Ker obstaja možnost, da z oporo poškodujete korenine, najprej postavite oporo in šele nato posadite paradižnik.

Zalivanje in zaščita

Rastlino tudi zalijte, za boljšo rast pa ji dodajte tudi z vitamini, huminskimi kislinami in aminokislinami obogatena organska gnojila.

V celinskem podnebju paradižnik za dobro rast potrebuje nadstrešek, saj sta dež in mokro listje vzrok za razvoj paradižnikove plesni, ki vam lahko zelo hitro uniči rastline. Če ima paradižnik streho, pa to pomeni, da morate poskrbeti za redno zalivanje.