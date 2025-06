Kdaj morate poleti zalivati rastline na svojem vrtu?

Predvsem je pomembno, da svojim rastlinam in tudi vrtninam zagotovite zadostno količino vode, še preden nastopi največja dnevna vročina. Prav zato je nedvomno pravi in najprimernejši čas za zalivanje rastlin jutro. Najbolj idealno je, če rastline zalijete zgodaj zjutraj, nekaj ur po sončnem vzhodu. Jutranje razmere in temperature namreč omogočajo, da imajo rastline od zalivanja največjo korist.

Zadostna količina vlage in vode

Z zalivanjem v zgodnjih jutranjih urah, ko sonce še ni premočno, zagotovite, da rastline dobijo zadostno količino vlage in vode, še preden so intenzivno izpostavljene močnemu soncu in visokim temperaturam. Tako boste poskrbeli, da bodo imele rastline dovolj časa, da vpijejo vodo, še preden jo vročina sonca izhlapi. Hkrati pa ne bodo mokre dovolj dolgo, da bi se razvile rastlinske glive ali koreninska gniloba.

Z zalivanjem v zgodnjih jutranjih urah, ko sonce še ni premočno, zagotovite, da rastline dobijo zadostno količino vlage in vode. Foto: Shutterstock

Zakaj rastlin poleti ne zalivajte v popoldanskih urah?

Popoldanske ure so najslabši čas za zalivanje vaših rastlin in vrtnin na vrtu. Zakaj? Predvsem zato, ker zato, ker je popoldne sonce najvišje na horizontu in je tudi temperatura takrat najvišja. Ko zalivate rastline v takšnih razmerah, jih lahko zaradi vpliva žgočega sonca na kapljice vode zlahka opeče in poškoduje. Poleg tega rastline, ki jih zalivate popoldne, običajno ne morejo sprejeti dovolj vlage iz vode, preden ta izhlapi zaradi sončne vročine.

Rastline zvečer zalivajte, še preden pade tema

Čeprav je večerno zalivanje boljše od popoldanskega, pa tudi to ni idealno. Če vrt in rastline na njem zalivate v večernih urah, se rastline verjetno ne bodo mogle posušiti, preden pade tema. Če vlaga na rastlinah ostane čez noč, pa ta lahko spodbudi rast glivic in gnitje korenin ter povzroči povečan obisk žuželk. Prav vsi ti dejavniki lahko negativno vplivajo na zdravje rastlin, kar vodi v zmanjšano produktivnost ali celo njihovo smrt. Če rastlin vseeno ne utegnete zaliti pred večerom, pa to storite čim prej, da bodo imele rastline čim več dnevne svetlobe za sušenje, preden se popolnoma zmrači in se spusti tudi temperatura zraka.

Rastline v posodah je običajno treba zalivati pogosteje kot rastline v zemlji. Foto: Shutterstock

Pogostost zalivanja izberite glede na individualne potrebe rastline

Rastline v posodah je običajno treba zalivati pogosteje kot rastline v zemlji. Nekatere rastline so zelo žejne in potrebujejo več vode ter zalivanje večkrat v dnevu, druge pa so bolj odporne na sušo, zato se pozanimajte tudi o teh njihovih lastnostih. Pogostost zalivanja za vsako rastlino oziroma vrtnino na vrtu izberite glede na njene individualne potrebe.

