Če upoštevate te nasvete, z boleznimi solate ne boste imeli težav

Spodnjih nekaj nasvetov vam lahko pomaga, da bo vaša solata še bolje uspevala in rastla še bujnejše in bolj zdravo.

Solato na vrt sejemo za česnom in čebulčkom, pred solato pa sejemo tudi bob in vrtni grah, piše na spletni strani zelenisvet. Solato lahko sejete, ko je temperatura zemlje ponoči ogreta na vsaj pet stopinj Celzija. Pri setvi je dobro uporabiti sveže seme, ki ni starejše od enega leta.

Pomembna je sadilna razdalja

Ponavadi je sadilna razdalja za krhkolistne solate med vrstami okrog 40 centimetrov in v vrsti približno 30 centimetrov. Mehkolistne solate pa lahko sadite nekoliko bolj skupaj. Ponavadi razdalje zmanjšate za dobrih pet centimetrov, svetujejo poznavalci vrtnin.

Solatnice najpogosteje ogrožajo bolezni, kot so solatna plesen, siva plesen in listna pegavost. Foto: Shutterstock

Solata obožuje redno zalivanje in rahlanje tal

Ker solata ne potrebuje posebno močnega gnojenja, pa je zato toliko hvaležnejša za redno rahljanje tal in zalivanje. Gredice, kjer gojite solato s kompostom ali drugim organskim gnojilom, gnojite pol manj kot paradižnik ali papriko. Za gnojenje solate se uporabljajo tudi mineralna gnojila.

Dobri in slabi sosedi solate

V družbi solate zgodaj spomladi sejte redkvico ali grah. Že ob koncu aprila in v začetku maja pa ste solato lahko posadili skupaj s fižolom.

Solata se dobro počuti tudi ob paradižniku, kumarah, čebuli, jagodah, bučkah, cvetači, poru, zelju, korenčeku, zeleni in belušu. Poleg nje pa ji lahko družbo delajo tudi blitva, črni koren, drobnjak, kolerabica, ohrovt, pastinak, sladki komarček, meta in špinača. Poleg solate ne sadite peteršilja, saj ta velja za slabega soseda.

Plesen in listna pegavost so najpogostejše bolezni solate

Solatnice najpogosteje ogrožajo bolezni, kot so solatna plesen, siva plesen in listna pegavost. Kot pritrjujejo strokovnjaki, pa z boleznimi solate ne boste imeli težav, če solate ne gnojite preveč in ohranjate primerne medvrstne razdalje. Pri nakupu solatnih sadik bodite pozorni tudi na solatno plesen, ki včasih napade že sadike. Ta pa se lahko pojavi tudi na gredici, še opozarjajo vrtnarski poznavalci.

Poskrbite za škodljivce

Strune in uši so najpogostejši škodljivci solate. Strune lahko zatirate z ekološkimi pripravki in jih lovite tudi na nakaljeno žito ali narezan krompir, moti pa jih okopavanje. Zelo koristna je tudi zastirka. V vrt lahko posejete tudi ajdo, lan in proso, ki zmanjšujejo prisotnost strun, izogibajte pa se aster, gladiol in dalij. Gredic ne gnojite s hlevskim gnojem in zmanjšajte tudi gnojenje z drugimi organskimi gnojili, saj so koreninske uši posledica pregnojene zemlje.

Solato z vrta režite sproti in toliko, kot je potrebujete, saj bo takrat najokusnejša in sveža ter bo tako tudi ohranila vse koristne vitamine in minerale.

Že v sredini marca ste lahko v vrste posejali solato berivko, ki jo ponavadi na prosto lahko sejete od konca marca naprej. Berivko namenimo rezanju mladih listov ali celih rastlin, ob pregosti setvi posevek redčite in prepulite, še piše na omenjeni strani vrtnarskih strokovnjakov. "Napuljene, dobro razvite sadike z močnim koreninskim sistemom pa uporabite za presaditev v pridelavi glavnate solate," so zapisali. V začetku marca ste lahko posadili tudi krhkolistno solato, uspešni boste tudi z zgodnjimi spomladanskimi setvami. Krhkolisto solato ste na prosto lahko posejali do konca aprila, mogoča pa je tudi setev te vrste v tople grede. V spomladanskem terminu ste lahko posejali tudi mehkolistne sorte, ki se jih lahko seje do začetka aprila.

