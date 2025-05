Padavine bodo prinesle množico nadlog #animacija

Ta teden bo precej namočen, povsod po državi bodo krajevne padavine, ob morju tudi nevihte, napoveduje agencija za okolje (Arso). Ozračje se bo ob vzhodnih vetrovih, ki prinašajo v nižjih zračnih plasteh hladnejši zrak, segrelo do 14, na Primorskem do 19 stopinj. Mokro vreme bo jezilo vrtičkarje, saj se bodo namesto z zalivanjem morali spopadati z navalom polžev. Ponujamo nekaj nasvetov, kako se z njimi spopasti.

Tudi v sredo lahko pričakujemo oblačno vreme, ki ga bodo spremljale občasne krajevne padavine, razen na vzhodu, kjer bo povečini suho. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 10 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

Podobno vreme kaže do petka, ko se bo nad Alpami in našimi kraji zadrževala hladna fronta, nad severnim Sredozemljem pa je ciklonsko območje. V višinah k nam še doteka vlažen in razmeroma topel zrak.

Kako se spopasti z invazijo polžev?

Vsak vrtičkar se kdaj sooča z invazijo polžev in spletne strani so polne (ljudskih) nasvetov, kako jo krotiti. Obstajajo seveda kemična sredstva za uničevanje in odganjanje, mi pa ponujamo nekaj bolj zeleno obarvanih nasvetov, čeprav so lahko za koga nekateri precej krvoločni.