Kaj morate na vrtu nujno posaditi v maju?

Čeprav vrtna opravila v maju še vedno narekuje vreme, pa je to mesec, v katerem naši vrtovi ozelenijo in se razbohotijo v vsej svoji lepoti. V članku preverite, kaj je priporočljivo, da na zelenjavni vrt posadite in posejete v mesecu maju.

V maju na vrt posadite še zadnje vrtnine, ki bodo dobile svoje mesto na zadnjih prostih gredicah v spomladanskem času. Kot poudarjajo na portalu Zeleni svet, dober vrtnar s sajenjem vrtnin ne prehiteva in je potrpežljiv. Če prehitevate naravo, to ni dobro, saj lahko s prehitrim sajenjem rastlinam le škodujete.

V maju zato ne prehitevajte s sajenjem vrtnin na vrt, še posebej tistih, ki ne marajo hladnega vremena. Šele ko je dolgoročna napoved dnevnih temperatur okrog 20 stopinj Celzija, na vrt posadimo paradižnik, kumare, papriko, jajčevec in druge plodovke. Pomembno je, da jih ne posadite takrat, ko se nočne temperature še spustijo pod deset stopinj Celzija.

Vrtninam ponudite dovolj hranil

Dobro je, če pred začetkom sajenja tla razrahljate z vilami in jih pognojite s kompostom v količini od šest do osem litrov na kvadratni meter. Le tako bodo tla lahko rastlinam ponudila dovolj hranil med njihovo rastno dobo.

Foto: Shutterstock

Paradižnik in kumare tako na primer posadite po ledenih možeh, saj se lahko v primeru hladnih noči in slane zgodi, da jih boste morali saditi še enkrat. Kot dodajajo na omenjenem portalu, v toplejših krajih Slovenije vse omenjene rastline sadimo od dva do tri tedne pred celinsko Slovenijo.

Paradižnik posadite na razdaljo 70 x 50 centimetrov, v vmesni prostor posadite solato, v poletnem času pa motovilec ali špinačo. Ob robovih lahko posadite baziliko, ob paradižnik pa lahko posadite tudi čičeriko. Ob kumarice na opori lahko sadite tudi baziliko in solato.

Papriki ustrezajo topla tla

Papriko sadite v topla tla, saj je veliko bolj občutljivejša na mraz kot bučke in kumarice. Korenine paprike, jajčevcev in drugih toplotno zahtevnih rastlin se razvijejo, ko se tla ogrejejo na 15 stopinj Celzija, zato jih ne sadite v začetku maja. Vse toplotno zahtevne rastline so zaradi hitrega sajenja občutljivejše na bolezni in škodljivce. Če papriko posadite na razdaljo 50 x 50 centimetrov, lahko v vmesni prostor posadite še solato ali nadzemno kolerabico.

Jajčevec je toplotno zahtevna vrtnina, zato z njegovim sajenjem na prosto ne prehitevajte. Sadite ga v drugi polovici maja. Prav tako v drugi polovici maja posadite feferone in čilije. Tudi lubenice (bolje je, če jih posadite iz sadik) in melone, še posebej to velja za celinski del Slovenije, posadite v drugi polovici maja. Melone lahko na prosto posadite, ko mine nevarnost slane in nizkih temperatur. Na Primorskem lahko vse plodovke posadite že v aprilu, ko so nočne temperature višje od 12 stopinj Celzija.

Redkvico lahko posadite med solato. Foto: Shutterstock

Bučke lahko posejete na vrt takoj v začetku maja, če pa jih posejete s pomočjo sadik, to storite po 15. maju. Ne hitite niti s sajenjem visokega fižola, ki ga, če je mogoče, v osrednji Sloveniji posadite v drugem tednu maja. Lečo lahko posadite v istem terminu kot visoki fižol, saj gre za toplotno nekoliko manj občutljivo rastlino. Čičeriko, ki je toplotno zahtevnejša, posejte vsaj teden dni za visokim fižolom in lečo.

Na vrtu so priporočljive tudi koristne rastline

V maju lahko posejete tudi radič, predvsem tržaški solatnik. Druge radiče in endivijo se ponavadi poseje v juniju. Solato lahko posadite med preostale vrtnine na primerno medvrstno razdaljo, mednjo pa posadite rukolo, redkvico in vrtno krešo.

Na vrtu lahko posadite tudi različne koristne rastline, med njimi tagetes, ognjič in kapucinke. Timijan deluje odvračalno na polže in uši, prav tako neugodno na mravlje in uši deluje tudi sivka. Na vrtu strokovnjaki za vrtove priporočajo tudi drobnjak, ki deluje proti pepelasti plesni. Na boljšo kalivost semen vpliva koperc, so zapisali na omenjenem portalu. Česen, križnolistni mleček, cesarski tulipan in bob pa odganjajo tudi voluharje, zato so to priporočljive koristne rastline na vašem vrtu.

