Suša zajela vso Slovenijo, prizadete vse poljščine

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) glede na sušne razmere po državi ocenjuje, da bo zaradi letošnje suše prizadeta vsa Slovenija. Prizadete so vse poljščine, med drugim se posledice suše kažejo na žitih, koruzi, travinju in vrtninah tam, kjer nimajo namakanja. Prisotni so tudi ožigi rastlin, so pri KGZS razmere povzeli za STA.

Po podatkih agencije za okolje (Arso), objavljenih v orodju Sušomer pretekli četrtek, ima večina regij glede na podatke obdobja 1991-2020 največji vodnobilančni primanjkljaj v površinskem sloju tal za ta čas leta. V večini regij po državi so trenutno zelo sušne razmere, medtem ko so na Koroškem, Notranjskem in v Ljubljani z okolico izjemno sušne razmere površinskega sloja tal.

"Glede na navedeno ocenjujemo, da bo zaradi suše prizadeta cela Slovenija. V primeru nadaljevanja pomanjkanja padavin se lahko zgodi, da pričakovanih pridelkov ne bo," so navedli na KGZS.

Za oceno škode še prekmalu

Poudarili so, da so se letošnja suša in višje temperature pojavile zelo kmalu in da bodo ti ekstremni sušni pojavi močno vplivali na višino rasti poljščin, saj fotosinteza preneha, ko so temperature višje od 30 stopinj Celzija. V primeru nadaljevanja tako ekstremnih razmer bodo pridelki sadja, hmelja, koruze in drugega zelo zmanjšani in manj kakovostni, so opozorili.

Med drugim je zaradi pomanjkanja padavin rast trav povsem zastala. "Pričakujemo, da bodo posamezne vrste trav začele hitro prehajati v generativno razvojno fazo, kar bo imelo negativen vpliv na kakovost voluminozne krme. Pridelek zelinja bo nizek in slabe kakovosti ali pa ga sploh ne bo," so navedli.

Za natančnejše podatke o škodi je še prehitro, poleg tega so ekstremne temperature in posledično suša napovedane še za prihodnje dni, tako da se bodo posledice suše na posevkih samo še stopnjevale. Bolj realni podatki bodo znani ob košnjah, žetvah in spravilu pridelkov, so napovedali pri KGZS.

Kako blažiti posledice suše?

Stanje posevkov in nasadov sicer spremlja javna služba kmetijskega svetovanja pri KGZS, ki pridelovalcem vseskozi tudi svetuje glede mogočih ukrepov, kako blažiti posledice suše.

"Poudarek je na čim večji skrbi za povečanje humusa v tleh z organskim in zelenim gnojenjem, ustreznem kolobarju ter stalni pokritosti tal. Poudarjamo tudi ustrezno izbiro kultur in sort, optimalno prehrano rastlin ter kakovostno obdelavo tal - večkratno plitvo rahljanje tal, strniščna obdelava tal, razbijanje plazine, globoko podrahljavanje, konzervacijske obdelave tal in drugo," so navedli pri KGZS.

V sušnih razmerah svetujejo plitvo mehansko obdelavo tal, v posevkih, ki so zapleveljeni, pa dosledno odstranjevanje plevelov. Prav tako svetujejo obvezno valjanje vseh posejanih posevkov takoj po setvi, v sadovnjakih in vinogradih pa priporočajo redno mulčenje ali košnjo v zatravljenih nasadih oz. plitko obdelavo tal v obdelanih.

Za blažitev vpliva suše svetujejo škropljenje rastlin s protistresnimi pripravki na osnovi aminokislin, priporočajo tudi dodajanje pripravkov s kalijem, saj ta uravnava vodni režim rastlin.

Konec tedna napovedujejo ohladitev in padavine

Po napovedih meteorologov z Arsa bi se lahko tokratni vročinski val, ki se je v večjem delu države začel 23. junija, končal ta konec tedna, ko je napovedanih nekaj padavin in ohladitev.

Zaradi sušnih razmer je za večji del Slovenije razglašena tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. V več komunalnih podjetjih ob zaznani povečani porabi pitne vode v zadnjem obdobju pozivajo k premišljeni rabi pitne vode, nekatera podjetja, na primer Komunala Ptuj, pa so že uvedla prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene, kot sta zalivanje zelenic in polnjenje bazenov.

Arso bo nove podatke orodja za spremljanje suše Sušomer objavil v četrtek.