V aprilu na vrtu ne naredite teh devet napak

Krompir položite v topla in ogreta tla

Zgodnji krompir lahko v zemljo v nižinskih področjih posadite v začetku aprila, ko so tla ogreta na deset stopinj Celzija. Vzrok za propad prvih kalčkov pri krompirju je prehitro sajenje, nepravilno nakaljevanje in pozeba. Sproti lahko spremljate tudi temperaturo in stanje tal, na globini deset centimetrov. Podatki so podani za posamezne kraje v Sloveniji.

Sajenje krompirja v višjih predelih v začetku aprila odsvetujejo. Po sajenju krompir pokrijte z vrtno kopreno in tako lahko nekoliko izboljšate talne pogoje za gojenje krompirja, pojasnjujejo na portalu Zeleni svet. V drugi polovici aprila sadimo pozne sorte krompirja za skladiščenje. Sadimo ga v tla, ko se ta ogrejejo na 12 ali 15 stopinj Celzija.

Proti čebulni muhi ne zaščitite le čebule

Proti čebulni muhi ne s pokrivanjem ne zaščitite samo čebule, ampak tudi por, drobnjak in šalotko. Prvi rod čebulne muhe najbolj napade čebulo, drugi in tretji rod pa naredi največ škode na poru. Pridelek zaščitite s kopreno (belo vrtno tkanino) oziroma protiinsektno mrežo. Uspešnejši boste, če pridelek pokrijete z loki in čeznje napnete kopreno.

Plosko pokrivanje vrtnin po površini tal ni dobro, ker se bilke polomijo in boste imeli več težav z boleznimi.

Peteršilja in korenčka nikoli ne sejte globoko in v hladno zemljo

Peteršilj in korenček vedno bolje kalita, če sta na svetlem in ju ne pokrivamo pod zemljo. Če se vendarle odločite za pokrivanje, naj bo to le slab centimeter. Seme po setvi samo potisnete v tla z roko, desko ali grabljami.

Zatem zalijete celotno površino zemlje in tako izboljšate pogoje za kalitev, če tla niso dovolj vlažna. Vrtnini pokrijete z belo tkanino (oziroma kopreno), da semen ne pojedo ptice. V tem primeru se setev tudi ne bo izsušila. Če ju bomo sejali v topla tla in seme ni starejše od dveh let, bo kalitev veliko hitrejša.

Foto: Shutterstock

Gredice pripravite takrat, ko je zemlja primerna za delo

Gredice za sejanje in setev je najbolje pripraviti že marca (če je dovolj toplo in zemlja ni zamrznjena), ko so tla še suha in se zemlja ne oprijema orodja. Pri nekaterih vrstah prsti je treba počakati, da je ta primerna za uporabo in obdelavo. Kot razložijo na portalu Zeleni svet, to najlažje ugotovimo tako, da kepo zemlje spustite iz višine 1,5 metra, ki se mora ob padcu na tla lepo zdrobiti.

Rastline, ki imajo rade hladna tla, posadite in posejte čim prej

Za setev graha, boba in rukole je aprila že prepozno, saj se pri njih bolje obrestujejo zgodnje setve (marca ali pa celo februarja). Rukolo aprila posejte iz sadik in si tako zagotovite boljši in hitrejši pridelek. Pridelek rastlin, ki imajo raje hladna tla, bo zagotovo boljši, če ste sajenje opravili v začetku marca ali takoj, ko se zemlja ogreje na pet stopinj Celzija.

Ne zamujajte s cvetačo, brokolijem in preostalimi kapusnicami

V začetku aprila pohitite tudi s sajenjem zgodnjega zelja, cvetače in brokolija, saj je lahko zanje kasneje že prevroče. Pohitite tudi s sajenjem nadzemne kolerabice.

Plodovke ljubijo topla tla

Aprila ne prehitevajte s sajenjem plodovk, ki ljubijo topla tla. Zato ne posadite sadik paradižnika, bučk, lubenic in melon, ker vse toplotno zahtevne vrtnine sadimo po drugi polovici maja in nič prej. Paradižnik, kumare ter preostale plodovke aprila posadite samo v rastlinjake. Konec aprila pa na vrtne grede posejte samo bučke. Z neposredno setvijo kumar počakajte na začetek maja, so zapisali na Zeleni svet.

Plevela se znebite s "slepo setvijo"

Vašo aprilsko setev in sajenje lahko ogrozi tudi plevel, če ne opravite t. i. slepe setve. To naredite tako, da tla pripravite že v marcu, ko so ta primerno vlažna za obdelavo.

Slepo setev opravite tako, da tla neposredno pred setvijo ali sajenjem vrtnin okopljete z motiko. Tako se znebite vseh plevelov, ki so kalili v času po globokem rahljanju tal. Po tem opravilu lahko že sejete korenje ali sadite druge vrtnine. Na ta način plevel na gredi ne ogroža sadik in setve, ki ste jih opravili aprila.

Visokega fižola ne posejte konec meseca aprila

V aprilu ne prehitevajte s sajenjem visokega fižola. Tega na vrt posadite po začetku maja, saj se s prehitrim sajenjem konec aprila razvijejo samo listi in poganjki. Veliko listov in bujna rastlina niso dober znak za kakovosten pridelek, saj so stroki na taki rastlini hitreje plesnivi v jesenskem času. Ker začne visok fižol cveteti šele, ko se poleti dan krajša, vam nič ne pomaga, če ga boste posadili prehitro.

